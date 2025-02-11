Трамп наказав припинити застосування закону, який забороняє підкуп іноземних чиновників, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким надав право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Цей закон забороняє американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним урядовцям для просування своїх бізнес-інтересів за кордоном.

Трамп стверджує, що скасування застосування FCPA призведе до "більшого бізнесу для Америки". Він наголосив, що американці, які ведуть бізнес в інших країнах, часто стикаються з необґрунтованими розслідуваннями та звинуваченнями, через що компанії не хочуть співпрацювати з американцями.

"На папері це звучить добре, але на практиці це катастрофа", - зазначив Трамп.

Зі свого боку, представники Білого дому заявили, що національна безпека країни залежить від того, чи зможуть американські компанії отримувати стратегічні переваги на світовому ринку. Вони також підкреслили, що відмова від надмірного застосування FCPA дозволить американським компаніям стати більш конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Однак експерти з антикорупції попереджають, що скасування FCPA матиме негативний вплив на американські компанії, які працюють за кордоном.

"Більшість компаній цінують той факт, що FCPA дозволяє їм бути твердими у відмові від хабарів, оскільки більшість компаній приватного сектора - розсудливо - розглядають хабарництво як непродуктивні витрати", - зазначив колишній координатор питань боротьби з корупцією в Державному департаменті Річард Нефью.

Як повідомляється, закон FCPA став основою для деяких значних розслідувань і угод у США, зокрема випадків проти таких компаній, як Trafigura та RTX, що сплачували мільйонні штрафи за участь у корупційних схемах. Рішення Трампа може підривати цю правову практику, залишаючи американський бізнес у більш уразливому становищі на міжнародному ринку.

