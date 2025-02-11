Трамп наказав припинити застосування закону, який забороняє підкуп іноземних чиновників, - Financial Times
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким надав право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Цей закон забороняє американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним урядовцям для просування своїх бізнес-інтересів за кордоном.
Трамп стверджує, що скасування застосування FCPA призведе до "більшого бізнесу для Америки". Він наголосив, що американці, які ведуть бізнес в інших країнах, часто стикаються з необґрунтованими розслідуваннями та звинуваченнями, через що компанії не хочуть співпрацювати з американцями.
"На папері це звучить добре, але на практиці це катастрофа", - зазначив Трамп.
Зі свого боку, представники Білого дому заявили, що національна безпека країни залежить від того, чи зможуть американські компанії отримувати стратегічні переваги на світовому ринку. Вони також підкреслили, що відмова від надмірного застосування FCPA дозволить американським компаніям стати більш конкурентоспроможними на міжнародній арені.
Однак експерти з антикорупції попереджають, що скасування FCPA матиме негативний вплив на американські компанії, які працюють за кордоном.
"Більшість компаній цінують той факт, що FCPA дозволяє їм бути твердими у відмові від хабарів, оскільки більшість компаній приватного сектора - розсудливо - розглядають хабарництво як непродуктивні витрати", - зазначив колишній координатор питань боротьби з корупцією в Державному департаменті Річард Нефью.
Як повідомляється, закон FCPA став основою для деяких значних розслідувань і угод у США, зокрема випадків проти таких компаній, як Trafigura та RTX, що сплачували мільйонні штрафи за участь у корупційних схемах. Рішення Трампа може підривати цю правову практику, залишаючи американський бізнес у більш уразливому становищі на міжнародному ринку.
Але то, звичайно, не викрадення було. Так, одолжілі по-сосєдскі.
Виглядає так, що Трамп може й не доседіти до кінця президентського терміну.
Згідно з його указаом Генпрокурор може не виконувати закон. Фактично він відмінив закон своїм указом. Що я не так зрозумів?
Все демократично і прозоро.
Саме для цього і був прийнятий то закон.
Це тільки дебільна русня і китайці думають ніби вони дуже хитрі - бо дозволяють своєму бізнесу скуповувати усіляких папуасів нібито на благо державі. Але по-перше це робиться більше заради власної кишені, а потім всі ці комерси так само діють і у власній країні.
У випадку з рашкою вони звісно з власної країни і починали а от США тепер в зоні ризику скочування у справжній бантустан.
Значить - шоб побороти корупцію треба її очолити . Шедеврально ..
Ну тоді - які до Зєлі і слуг можуть бути претензії !?