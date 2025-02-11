УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини
4 551 55

Трамп наказав припинити застосування закону, який забороняє підкуп іноземних чиновників, - Financial Times

трамп

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким надав право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Цей закон забороняє американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним урядовцям для просування своїх бізнес-інтересів за кордоном.

Трамп стверджує, що скасування застосування FCPA призведе до "більшого бізнесу для Америки". Він наголосив, що американці, які ведуть бізнес в інших країнах, часто стикаються з необґрунтованими розслідуваннями та звинуваченнями, через що компанії не хочуть співпрацювати з американцями.

"На папері це звучить добре, але на практиці це катастрофа", - зазначив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп поставив ультиматум ХАМАСу: Пекло вибухне, якщо заручники не будуть звільнені, - CNN

Зі свого боку, представники Білого дому заявили, що національна безпека країни залежить від того, чи зможуть американські компанії отримувати стратегічні переваги на світовому ринку. Вони також підкреслили, що відмова від надмірного застосування FCPA дозволить американським компаніям стати більш конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Однак експерти з антикорупції попереджають, що скасування FCPA матиме негативний вплив на американські компанії, які працюють за кордоном. 

"Більшість компаній цінують той факт, що FCPA дозволяє їм бути твердими у відмові від хабарів, оскільки більшість компаній приватного сектора - розсудливо - розглядають хабарництво як непродуктивні витрати", - зазначив колишній координатор питань боротьби з корупцією в Державному департаменті Річард Нефью.

Як повідомляється, закон FCPA став основою для деяких значних розслідувань і угод у США, зокрема випадків проти таких компаній, як Trafigura та RTX, що сплачували мільйонні штрафи за участь у корупційних схемах. Рішення Трампа може підривати цю правову практику, залишаючи американський бізнес у більш уразливому становищі на міжнародному ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 70% інформації про "мирний план" Трампа безпідставні, - глава МЗС Литви Будріс

Автор: 

підкуп (280) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Просто бизнес и ничего личного. Он не президент, а глава корпорации USA Limited. Он привык так вести свой "бизнес". Не даром его судили.
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
+11
наші урядовці плескають в долоні !
показати весь коментар
11.02.2025 13:00 Відповісти
+11
Ну ви поняли до чого все йде. Тампон легалізовує все те про що ***** тільки мріяв. Підкуп чиновників, захоплення чужих держав, перекроювання границь, домовленості з терористами, нехтування міжнародними домовленностями і законами. Фактично Тампон відкинув цівілізацію на 200 років назад. Всі ці закони і бумажки нічого не варті якщо в тебе на має ядерної зброї.
показати весь коментар
11.02.2025 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наші урядовці плескають в долоні !
показати весь коментар
11.02.2025 13:00 Відповісти
🤣 вангую сейчас по команде,все плакальщики прикроют свое причитание по юсейду
показати весь коментар
11.02.2025 13:02 Відповісти
Свободу Беньяміну Бабломойскому !!!!!
показати весь коментар
11.02.2025 14:42 Відповісти
це якось повязано з викраденням земельних надр України...
показати весь коментар
11.02.2025 13:01 Відповісти
За "вишки Бойко" русня хабарі нікому не давала. Прийшла, забрала, качала наш газ собі на користь.
Але то, звичайно, не викрадення було. Так, одолжілі по-сосєдскі.
показати весь коментар
11.02.2025 13:04 Відповісти
Сам Бойко за ті вишки стільки хабарів пороздавав.що до цього часу спокійно гуляє як по москві,так і по Києву...І відповідно отримує бабло і звідтам,і звідтам...а може і ще звідкісь...
показати весь коментар
11.02.2025 13:24 Відповісти
Роздав Бойко, русня користується. І чого б їм платити Бойку, коли вишки контролювали ЗС рф? Що він їм зробити може? В суд подасть?
показати весь коментар
11.02.2025 16:24 Відповісти
раша ж то окупант, і вишки вже розйобані наче в хлам. а це по цю сторону фронту, ще й партнери за спиной пограбують.
показати весь коментар
11.02.2025 13:24 Відповісти
А, ну тобто рашці грабувати можна, то окупант. А от "партнери" (насправді лише Трамп почав качати цю "ресурсну" тему, ну він і на Гренландію з Канадою зазіхнув, тож не дивно) коли щось хочуть навзаєм за мільярди, витрачені на зброю - то як вони сміють, негідники.
показати весь коментар
11.02.2025 13:27 Відповісти
Просто бизнес и ничего личного. Он не президент, а глава корпорации USA Limited. Он привык так вести свой "бизнес". Не даром его судили.
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
хочеш надра вкрасти?
показати весь коментар
11.02.2025 13:26 Відповісти
Изделие №2?
показати весь коментар
11.02.2025 13:45 Відповісти
Оно самое. Их тут наплыв последнее время.
показати весь коментар
11.02.2025 14:03 Відповісти
"Спать" спокойно придется как-раз одноразовым резиноизделиям. Как показывает практика - ваш век тут недолог - от часа до суток.
показати весь коментар
11.02.2025 13:32 Відповісти
Ще як пов'язано , це гарантії для зелених звірчат , коли вони звалять з України .
показати весь коментар
11.02.2025 15:37 Відповісти
"що не можна купити за гроші - можна буде купити за великі гроші"
показати весь коментар
11.02.2025 13:03 Відповісти
тоді нашим чиновникам треба буде ФОПи повідкривати з КВЕДом "хабар іноземного походження"
показати весь коментар
11.02.2025 13:06 Відповісти
коли дуже хочеться, - то не так воно і нєльзя
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
А що так можна, указом відміняти закон? На що перетворюється країна - взірець верховенства права. Якийсь сюр.
Виглядає так, що Трамп може й не доседіти до кінця президентського терміну.
показати весь коментар
11.02.2025 13:09 Відповісти
ви не зрозуміли. Трамп наказав попрацювати над відміною цього закону.
показати весь коментар
11.02.2025 13:15 Відповісти
Закони вводить і відмінне конгресс. Все. Трамп просто добре знак що ніхто нічого відміняти не буде, але показуха дорожче.
показати весь коментар
11.02.2025 13:20 Відповісти
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким надав право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).
Згідно з його указаом Генпрокурор може не виконувати закон. Фактично він відмінив закон своїм указом. Що я не так зрозумів?
показати весь коментар
11.02.2025 13:21 Відповісти
А якщо прокурор не скористається правом призупинити Закон який прийняв Конгресс - то тоді прокурор йде у відставку.
Все демократично і прозоро.
показати весь коментар
11.02.2025 14:30 Відповісти
Він не відмінив Закон, а дозволив одній людині його не дотримуватись.
показати весь коментар
11.02.2025 17:43 Відповісти
Ви самі усвідомлюєте, що написали?. Тобто на одну людину вже закон не діє. По відношенню до цієї людини Трамп своїм указом закон відмінив. А де одна там і інші.
показати весь коментар
11.02.2025 18:15 Відповісти
оце у ділда ностальжі за тим часом коли в ного буй стояв без віагри
показати весь коментар
11.02.2025 13:09 Відповісти
Ну ви поняли до чого все йде. Тампон легалізовує все те про що ***** тільки мріяв. Підкуп чиновників, захоплення чужих держав, перекроювання границь, домовленості з терористами, нехтування міжнародними домовленностями і законами. Фактично Тампон відкинув цівілізацію на 200 років назад. Всі ці закони і бумажки нічого не варті якщо в тебе на має ядерної зброї.
показати весь коментар
11.02.2025 13:13 Відповісти
Тут не факт що це не призупинять як призупинили інші його ініціативи.
показати весь коментар
11.02.2025 13:17 Відповісти
Тоді питання - нащо вибрали старого діда з висохлими мозгами? Щоб призупиняти те що воно начудить?
показати весь коментар
11.02.2025 14:32 Відповісти
Тому що дід говорить правильні речі. А по факту, як кажуть в США це не Трамп переміг, це демократи обісралися де тільки можна.
показати весь коментар
17.02.2025 23:45 Відповісти
Кацапів і китайців буде підкупляти.
показати весь коментар
11.02.2025 13:14 Відповісти
Чудова ідея! Трамп таки месія. З росіянами треба грати на рівних, якщо вони купують єврочиновників, чому не можна це робити у них?
показати весь коментар
11.02.2025 13:23 Відповісти
сосія а не месія. путін для трампа боХ, він не збирався грати проти путі
показати весь коментар
11.02.2025 13:27 Відповісти
А тому що люди, які звикли давати хабарі за кордоном, будуть з легкістю давати їх і в себе вдома.
Саме для цього і був прийнятий то закон.
Це тільки дебільна русня і китайці думають ніби вони дуже хитрі - бо дозволяють своєму бізнесу скуповувати усіляких папуасів нібито на благо державі. Але по-перше це робиться більше заради власної кишені, а потім всі ці комерси так само діють і у власній країні.
У випадку з рашкою вони звісно з власної країни і починали а от США тепер в зоні ризику скочування у справжній бантустан.
показати весь коментар
11.02.2025 13:29 Відповісти
Ну але Орбан, Вучич, Фіцо, різні польські фермери з прапорами путінпамаги, і так далі і тому подібне. Це ж працює прямо зараз, це ефективно. Чекати поки він зкупить всю Європу? Західному блоку дуже потрібні свої чиновники в РФ, які затягують виробництво, не дають виплати СВОшникам, і все оце. Діверсанти, якими так багата Україна.
показати весь коментар
11.02.2025 13:44 Відповісти
цим займаються спецслужби, розвідка і т.д. Не прості бізнесмени
показати весь коментар
20.02.2025 00:17 Відповісти
За просто так підписав. Жгі Донні жгі.
показати весь коментар
11.02.2025 13:25 Відповісти
Дональд Дак пре до кінцевої зупинки( чи то до загального хаосу чи то то до повної диктатури) без гальм...
показати весь коментар
11.02.2025 13:25 Відповісти
іпанутий дід робить мурріка грейт егейн - ну тобто відкочує її до часів коли в трампині стояв не тільки чуб.
показати весь коментар
11.02.2025 13:30 Відповісти
Мені вже реально цікаво, чи будуть ще Штати існувати після Трампа...
показати весь коментар
11.02.2025 13:35 Відповісти
І практично через годину-дві після підписання: борт США з корєшом трумпа сів у внуковому, і послиця США у москвоболотії кудись чимчикує на зустріч.
показати весь коментар
11.02.2025 13:38 Відповісти
Тобто незалежне агенство федерального уряду USAID ніззя, а ось підкупляти чиновників ззя. Просто клас!!! Можна аплодувати стоячи.
показати весь коментар
11.02.2025 13:41 Відповісти
Владу у світі захопили терористи та олігархи. Це катастрофа...
показати весь коментар
11.02.2025 13:47 Відповісти
Він з путіним грає навипередки хто з них обох нагадить більше на голову цивілізації.
показати весь коментар
11.02.2025 13:57 Відповісти
тут слепые или боты? кацапы и зеленские подкупают всех, значит америкосы и европейцы просто обязаны всех подкупать и плевать на иностранные стадА
показати весь коментар
11.02.2025 14:12 Відповісти
Карочє - танцуют всє ,, хабарі не гріх .! Оце так борцун з корупцією !!
Значить - шоб побороти корупцію треба її очолити . Шедеврально ..
Ну тоді - які до Зєлі і слуг можуть бути претензії !?
показати весь коментар
11.02.2025 15:02 Відповісти
Кінець демократії, кінець справедливому правосуддю , кінець правді , волі , праву вибору ..... вітайте диктатуру , весь світ зробив себе сам .
показати весь коментар
11.02.2025 15:40 Відповісти
Шнобелівську премію з економіки цьому господину! Я худєю... Мафія овального кабінету
показати весь коментар
11.02.2025 16:43 Відповісти
 
 