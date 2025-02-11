70% інформації про "мирний план" Трампа безпідставні, - глава МЗС Литви Будріс

Більшість повідомлень про мирний план Дональда Трампа є безпідставними.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін є безпідставною".

"Відбувається тестування, ... спроби перевірити ту чи іншу ідею тощо", - сказав Будріс.

Минулого тижня міністр разом зі своїми балтійськими колегами відвідав Сполучені Штати.

Під час візиту балтійці порадили своїм американським партнерам "тримати все на столі" під час переговорів.

"Ми говоримо про членство (України. - Ред.) в НАТО, ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", - сказав він.

Будріс зазначив, що у нього склалося враження, що "адміністрація США не буде тим, хто вийде з планом і скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

"Переговори так не працюють, ви повинні тримати карти в рукаві, переговорні позиції повинні бути чітко сформульовані", - пояснив він.

Важливим фактором, на думку Будріса, є те, що Росія поки що не демонструє готовності до переговорів.

"Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, (ці сигнали. - Ред.) реальні. Побачимо, які важелі вони оберуть", - підсумував литовський міністр.

