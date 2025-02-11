УКР
Новини Заяви про мир
3 305 26

70% інформації про "мирний план" Трампа безпідставні, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві прокоментували мирний план Трампа

Більшість повідомлень про мирний план Дональда Трампа є безпідставними.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін є безпідставною".

"Відбувається тестування, ... спроби перевірити ту чи іншу ідею тощо", - сказав Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до України цього тижня

Минулого тижня міністр разом зі своїми балтійськими колегами відвідав Сполучені Штати.

Під час візиту балтійці порадили своїм американським партнерам "тримати все на столі" під час переговорів.

"Ми говоримо про членство (України. - Ред.) в НАТО, ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", - сказав він.

Будріс зазначив, що у нього склалося враження, що "адміністрація США не буде тим, хто вийде з планом і скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

Також читайте: Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп

"Переговори так не працюють, ви повинні тримати карти в рукаві, переговорні позиції повинні бути чітко сформульовані", - пояснив він.

Важливим фактором, на думку Будріса, є те, що Росія поки що не демонструє готовності до переговорів.

"Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, (ці сигнали. - Ред.) реальні. Побачимо, які важелі вони оберуть", - підсумував литовський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: "Думаю, щось буде"

Литва (2558) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+5
Весь той "мирний план" це нагнути Україну наскільки можна. Отримати премію миру а наслідки перекласти на ЕС...
показати весь коментар
11.02.2025 11:54 Відповісти
+4
та ясно що там ніякого плану нема, бо нікому його там складати.
показати весь коментар
11.02.2025 11:48 Відповісти
+3
Немає ніякого плану. Це все бла-бла-бла...
показати весь коментар
11.02.2025 11:48 Відповісти
11.02.2025 11:48 Відповісти
11.02.2025 11:48 Відповісти
"брехня і обівцянки".в цілому світі працють набагато ефективніше і приносять набагато реальніші результати "брехунам і аферистам".як те.про що пише Будріс.Це є "вила.котрими брехуни пишуть по воді" чергову брехню і для України і для цілого світу.(Три роки пишуть.а перед ти ще в Будапешті каліграфічно "вилами" написали разом з рашистами брехню, котра їм була потрібна для майбутнього(сьогоднішньої ) руйнації України,та геноциду українського народу руками рашистського вбивці
показати весь коментар
11.02.2025 11:52 Відповісти
як вам живеться серед тих, кого ви щойно описали?
показати весь коментар
11.02.2025 12:11 Відповісти
Час в якому живе світова спільнота,один і такий самий для всіх.Як жилося людям в ті часи ,коли Юда.за денний заробіток продав Ісуса на вкаменування і розп'яття.???
показати весь коментар
11.02.2025 12:22 Відповісти
по-перше, я про дисонанс у критиці країни проживання... Щодо Юди, вважаю, що без нього вся байка не мала б сенсу і продовження, а значить він і є найкращим учнем, що свідомо обрав шлях зневаги із-за любові.
показати весь коментар
11.02.2025 12:49 Відповісти
думаю Вам живеться у Вашій країні без дисонансів,оскільки живете,як в Бога за пазухою ,обравши свідомо , або вітаючи в повсякденному житті ,шлях любові до "срібняків" ,що і було актом зневаги суті Юди до любові.Я так вважаю.
показати весь коментар
11.02.2025 13:51 Відповісти
я свідомо залишив теперішню вашу країну після 6-ти років проживання у ній та можливістю отримання громадянства... Але, до тепер є "адвокатом" США в Україні та навпаки, за долю США не переймаюсь, дадуть собі раду та повторююсь: як вам живеться серед тих, кого ви щойно описали у11.02.2025 11:52 ? Дисонанс не заважає?
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
я свідомо залишив теперішню вашу країну після 6-ти років проживання у ній та можливістю отримання громадянства... (це було мабуть щось більше,як дисонанс)?
показати весь коментар
11.02.2025 14:34 Відповісти
розмовляйте із дзеркалом, можливо, й отримаєте відповідь на відміну від мене.
показати весь коментар
11.02.2025 14:40 Відповісти
ну нарешті, хтось з європи почав протирати очі, після переляку.
країни балтії, то брати нам.
і шпроти у них смачні.
показати весь коментар
11.02.2025 11:52 Відповісти
11.02.2025 11:54 Відповісти
Так - Кіт Келлог сказав шо план відкладається - незнамо в яку шухляду і починаються дебати США і Європи
показати весь коментар
11.02.2025 11:57 Відповісти
План Трампа простий (як і сам Трамп) - затягнути зашморг на Україну за допомогою кремлівського чмурла так, щоб отримати доступ до наших корисних копалин (з подачі шахраїв від влади). Але хто дав право цим шахраям з ОП та віхідцям 95 кварталу торгувати корисними копалинами, які належать народу України за Конституцією (стаття 13)?
Як зовнішні так і внутрішні стервятники роздирають Україну живцем.
Вам, новоспеченим правителям та вашим дітям буде прокляття на покоління вперед за зраду та мародерство країни!!! Не буде вам щастя, боком вилізуть ваші злочини.
показати весь коментар
11.02.2025 12:08 Відповісти
Чому все що зараз коїться в США так нагадує Україну в 2019 році з турборежимом зевлади?
показати весь коментар
11.02.2025 12:09 Відповісти
для вас що палець, що хер- ті ж яйця тільки в профіль?
показати весь коментар
11.02.2025 12:12 Відповісти
як же точно сказано зе - хeр, прихвостні - яйця
показати весь коментар
11.02.2025 13:26 Відповісти
одноразовий!
показати весь коментар
11.02.2025 13:40 Відповісти
Тремпельский інформаційний пєрдєшнік
показати весь коментар
11.02.2025 13:01 Відповісти
- трамп: конкретний план завершення війни готовий.
- келлог: готується кілька варіантів планів
- келлог: призупинено розробку планів до Мюнхенської конференції
- трамп: США досягли неймовірного прогресу у переговорах з росією та Україною

які ж вони там у себе в америках потужні.
показати весь коментар
11.02.2025 13:06 Відповісти
ти на кого рота роззявляєш, сявка, на господаря гавкати надумала?
показати весь коментар
11.02.2025 13:09 Відповісти
У Трампа є свій план,він над ним працює,інша річ,наскільки вдасться його реалізувати.
У всякому разі,кращий,аніж абсолютний нуль,яким є "план перемоги" від зеленського-ермака.
показати весь коментар
11.02.2025 13:23 Відповісти
 
 