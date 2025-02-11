Ворог намагається розширити плацдарм у районі Тернів та Дворічної на сході Харківщини, - ОСУВ "Хортиця"

Російська армія регулярно здійснює спроби перетину річки Оскіл за допомогою малих плавзасобів, прагне закріпитися на західному березі цієї річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Але, по-перше, їх знищують на самій річці, по-друге, їх знищують в момент висадки, і, по-третє, коли вони намагаються створити щось на кшталт плацдарму, їх починають вже вибивати безпосередньо із долученням піхоти й інших засобів", - зазначив військовий.

Трегубов зазначив, що на Куп’янському напрямку такий процес відбувається вже дуже давно. Оскільки повністю присікти будь-які спроби росіян перетнути Оскіл важко.

"Росіяни не могли певний час присікти переправу українців так само і через Дніпро, теж на плавзасобах. Але де Дніпро і де Оскіл? Але і за Осколом росіяни довго не живуть", - додав Трегубов.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 10 лютого 2025 року, на Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції Сил оборони у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по Золочеву, семеро постраждалих, серед них 12-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж