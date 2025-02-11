УКР
Ворог намагається розширити плацдарм у районі Тернів та Дворічної на сході Харківщини, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти не полишають спроб перебратися через Оскіл

Російська армія регулярно здійснює спроби перетину річки Оскіл за допомогою малих плавзасобів, прагне закріпитися на західному березі цієї річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі  Суспільного розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Але, по-перше, їх знищують на самій річці, по-друге, їх знищують в момент висадки, і, по-третє, коли вони намагаються створити щось на кшталт плацдарму, їх починають вже вибивати безпосередньо із долученням піхоти й інших засобів", - зазначив військовий.

Трегубов зазначив, що на Куп’янському напрямку такий процес відбувається вже дуже давно. Оскільки повністю присікти будь-які спроби росіян перетнути Оскіл важко.

"Росіяни не могли певний час присікти переправу українців так само і через Дніпро, теж на плавзасобах. Але де Дніпро і де Оскіл? Але і за Осколом росіяни довго не живуть", - додав Трегубов.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 10 лютого 2025 року, на Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції Сил оборони у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

"Але і за Осколом росіяни довго не живуть"

Але ж з укріплених гарних позицій у Тернах кацапи наших таки вибили...
11.02.2025 13:48 Відповісти
Ви хоча б розумієте, що Терни не мають жодного стосунку до річки Оскіл? Вони на річці Жеребець.
