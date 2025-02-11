Окупанти завдали удару по Золочеву, семеро постраждалих, серед них 12-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж

11 лютого близько 11:27 ворог обстріляв селище Золочів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.

"Боєприпас влучив в приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитись місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

Профільні служби працюють на місці події.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Золочівській громаді.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував селище керованими авіабомбами

"Постраждали 4 людини, серед них 12-річний хлопчик", - зазначив Синєгубов.

За інформацією поліції Харківської області, ворог з 11:10 до 11:20 завдавав авіаударів керованими авіабомбами по Богодухівському району Харківщини. Внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.

Станом на 13:00 відомо про сімох постраждалих осіб, серед яких 12-річний хлопчик.

"Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали семеро людей, серед яких 12-річний хлопчик. Троє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу.

У ДСНС України повідомили, що надзвичайники врятували 2 жінок і чоловіка з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку.











Нагадаємо, 19 січня окупанти атакували трьома КАБами Золочів. Внаслідок обстрілу поранено 14-річну дівчину, яку доставили до лікарні. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес.

