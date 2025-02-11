САУ Caesar, Krab, Zuzana, Archer, "чеська ініціатива" і "данська модель": У Міноборони розповіли про роботу Коаліції артилерії

У січні 2024 року в Парижі для посилення ЗСУ сучасними артилерійськими системами та з метою довгострокової підтримки оборонних спроможностей України було започатковано Коаліцію артилерії, що змінила ведення бойових дій.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Артилерія, яку справедливо називають "богом війни" – один із видів озброєння, без якого складно уявити сучасну війну. Щоб ефективно протистояти російським загарбникам на полі бою, Україна значно оновила свій парк артилерійського озброєння та частково перейшла на використання установок зі снарядами 155 мм калібру. Це також наблизило наше військо до взаємосумісності з НАТО", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що поява в ЗСУ високоточних західних реактивних систем залпового вогню, наприклад HIMARS, не просто посилила далекобійні можливості, а стала одним із перших геймченджерів, який змінив ведення бойових дій уздовж лінії фронту.

Наголошується, що це стало можливим завдяки партнерам, які передавали установки власного виробництва.

Коаліція артилерії

Щоб налагодити системність такої допомоги, у січні 2024 року в Парижі було оголошено про створення Коаліції артилерії, співлідерами якої стали Франція та США. Окрім них, до Коаліції входять ще 12 держав: Бельгія, Велика Британія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Литва, Люксембург, Польща, Іспанія, Туреччина.

Довгострокова мета – набуття ракетними військами та артилерією Сил оборони України стійких та всебічних артилерійських спроможностей, що зміцнять здатність протистояти російським просуванням та стримувати подальші вторгнення, а також компенсують російську вогневу перевагу, послаблять російські спроможності та розбудовуватимуть оперативну сумісність із НАТО.

Діяльність Коаліції артилерії

Серед напрямів роботи Коаліції можна виокремити такі:

Системи, зокрема, ракетні та артилерійські, РСЗВ, міномети;

Засоби ураження, зокрема ракети (зокрема ATACMS), реактивні снаряди, артилерійські та мінометні постріли);

Підготовка особового складу;

Бойове забезпечення: засоби артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби тощо.

Як розповіли в Міноборони, за час роботи коаліції до України надійшла низка західних артилерійських установок: від США – М777, М102, від Італії – М109, Франція з Данією передали САУ Caesar, Польща – САУ Krab, Словаччина – САУ Zuzana, Швеція – САУ Archer, Чехія – САУ Dita, Німеччина – PzH-2000. Крім того, держави передавали низку різних типів мінометів та радянських систем.

Також Чехія як член Коаліції започаткувала "чеську ініціативу" з постачання боєприпасів. У 2024 році вона завдяки кільком механізмам фінансування поставила загалом приблизно понад півтора мільйона пострілів великого калібру, з яких півмільйона пострілів калібру 155 мм.

А завдяки "данській моделі" фінансування українського ОПК Сили оборони отримали нові САУ "Богдана".

У Міноборони також нагадали, що загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворили вісім коаліцій спроможностей: Коаліцію Повітряних Сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію морських спроможностей, Коаліцію дронів, ІТ-Коаліцію, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності та Коаліцію розмінування.

9 січня 2025 року керівники оборонних відомств 14 держав-лідерів та України узгодили дорожні карти розвитку спроможностей усіх коаліції. Це відбулося під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").