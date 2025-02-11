УКР
Трамп подякував Вучичу за допомогу Україні в захисті від російської агресії

Президент США Дональд Трамп надіслав президенту Сербії Александеру Вучичу привітання з Днем державності, де подякував йому за підтримку народу України у "захисті від російської агресії".

Про це сербський лідер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми високо цінуємо значний внесок Сербії в міжнародну безпеку, чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу", - йдеться в привітанні від Трампа.

Президент США зазначив, що Штати "повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не запроваджуватиму санкції ні проти Росії, ні проти інших друзів, - Вучич

Сербія (390) США (24362) Трамп Дональд (7192) Вучич Александр (105)
+18
Вучичу!?
Шо ні день то і новий анекдот від Додіка.
11.02.2025 16:10 Відповісти
+17
Таки да, захистила нас Сербія, врятувала!
(сякається розчулено)
11.02.2025 16:09 Відповісти
+16
від цього Трампа можна з глузду з'їхати
11.02.2025 16:08 Відповісти
від цього Трампа можна з глузду з'їхати
11.02.2025 16:08 Відповісти
нас може й тролят, а вот вучич може чайку з новичком посьорбати...

.
11.02.2025 16:31 Відповісти
Таке враження що всі коментатори лошари - на фронті повно різного БК зі Сербії. Ну або ніхто з коментаторів і близько не був на фронті.
11.02.2025 18:39 Відповісти
Таки да, захистила нас Сербія, врятувала!
(сякається розчулено)
11.02.2025 16:09 Відповісти
Це шо, прикол від рудого такий?
11.02.2025 16:09 Відповісти
Прикол буде, коли рудий збирач земель і корисних копалин, позове головувати на Мінськ-3 (чи Анкару-1) комісію від ЕС у складі вукича, орбока і фіце.
11.02.2025 16:12 Відповісти
Ні, це таке ідіотське знущання.
11.02.2025 17:26 Відповісти
Ватні довбйби всіх країн, єднаймося!
11.02.2025 16:09 Відповісти
Думки Маска читаєте?
11.02.2025 16:54 Відповісти
Вучичу!?
Шо ні день то і новий анекдот від Додіка.
11.02.2025 16:10 Відповісти
ну правды ради ,бк они поставляли,пох за деньги или нет
11.02.2025 16:10 Відповісти
Сербія нічого майже не робила. Хіба що продавали ЄС снаряди, які потім йшли в Україну або могли йти в Україну.
11.02.2025 16:11 Відповісти
чекаємо подяку аятолам, кіму, фіцо, орбану ?
11.02.2025 16:14 Відповісти
У Сербii шо знайшли кориснi копалини? 😁
11.02.2025 16:14 Відповісти
Все робить по сценарію пуйла. Зеленській більш не чемпіон.
11.02.2025 16:16 Відповісти
Ооо. … Я не знаю. Це написано може якимось його секретарем без узгодження? Чи як?🤯
11.02.2025 16:19 Відповісти
**** Орбану подякувати забув
11.02.2025 16:19 Відповісти
Тільки так але ніяк не більше.
11.02.2025 16:23 Відповісти
мабуть Маск дав Трампу "затягнутись" чимось своїм особливозабористим, що Трампа аж тАк "повело"..
іноді, на їхньому фоні, навіть "наші" Зєля з Мар'яною часом виглядають адекватно.. ото лохторати усіх країн об'єдналися...
11.02.2025 16:26 Відповісти
Ну, Джордж Буш колись плутав Австралію з Австрією, а АТЕС з ОПЕК. Може й у Трампа вже того... деякі проблеми?
11.02.2025 16:33 Відповісти
Дивно. А чого тільки Вучича відзначив? Є ще Орбан, ФІцо. Також ,,дужі,, помагали Україні.
11.02.2025 16:38 Відповісти
Вучич? Я, голосом Вуді-Вудтекєрка: Ее-е-ху! Е-ее-хе-ху! Е-е-е-е-е-е!
11.02.2025 16:50 Відповісти
Все змішалось, коні- люди.
11.02.2025 16:52 Відповісти
тонкий натяк вучичу
11.02.2025 16:56 Відповісти
тонкий тролінг Вучича
11.02.2025 16:55 Відповісти
А чому тут дивуватися?
Ось судячи із почесних гостей на мавзолеї ульянова на "дєнь пабєди" німецький робітничий націонал-соціалізм перемогли росія з кєтаєм із допомогою угорщини, словаччини та північної півкореї.
11.02.2025 17:01 Відповісти
Ого!
Тобто Рудий тепер вважає, що допомога Україні у її захисті від кацапської агресії є доброю і потрібною справою, за яку людство повинно дякувати?
Хм - цікаво. Особливо на тлі перемовного процесу, який він збирається проводити.
11.02.2025 17:29 Відповісти
в 22 році наші попросили у сербів їхні сау а вони сказали що нам треба домовлятися з росією щоб здаватися.
сербія це засланий російський козачок, якщо европа дуркане і прийме їх куди вони там просяться то це буде другий орбан що вставлятиме палки в колеса як росія скаже.
11.02.2025 18:08 Відповісти
Трампон Пуйла і нагородить при зустрічі
11.02.2025 18:46 Відповісти
він просто хворий
12.02.2025 00:52 Відповісти
 
 