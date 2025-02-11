Трамп подякував Вучичу за допомогу Україні в захисті від російської агресії
Президент США Дональд Трамп надіслав президенту Сербії Александеру Вучичу привітання з Днем державності, де подякував йому за підтримку народу України у "захисті від російської агресії".
Про це сербський лідер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми високо цінуємо значний внесок Сербії в міжнародну безпеку, чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу", - йдеться в привітанні від Трампа.
Президент США зазначив, що Штати "повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".
(сякається розчулено)
Шо ні день то і новий анекдот від Додіка.
іноді, на їхньому фоні, навіть "наші" Зєля з Мар'яною часом виглядають адекватно.. ото лохторати усіх країн об'єдналися...
Ось судячи із почесних гостей на мавзолеї ульянова на "дєнь пабєди" німецький робітничий націонал-соціалізм перемогли росія з кєтаєм із допомогою угорщини, словаччини та північної півкореї.
Тобто Рудий тепер вважає, що допомога Україні у її захисті від кацапської агресії є доброю і потрібною справою, за яку людство повинно дякувати?
Хм - цікаво. Особливо на тлі перемовного процесу, який він збирається проводити.
сербія це засланий російський козачок, якщо европа дуркане і прийме їх куди вони там просяться то це буде другий орбан що вставлятиме палки в колеса як росія скаже.