Трамп подякував Вучичу за допомогу Україні в захисті від російської агресії

Президент США Дональд Трамп надіслав президенту Сербії Александеру Вучичу привітання з Днем державності, де подякував йому за підтримку народу України у "захисті від російської агресії".

Про це сербський лідер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми високо цінуємо значний внесок Сербії в міжнародну безпеку, чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу", - йдеться в привітанні від Трампа.

Президент США зазначив, що Штати "повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".

