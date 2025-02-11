Рада прийняла за основу законопроєкт про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Сьогодні, 11 лютого, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12353 про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

У пояснювальній записці законопроєкта зазначено, що метою ухвалення проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації" є вдосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права, підвищення ефективності реалізації державної політики з питань організації заходів з евакуації населення, а саме врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей.

Так, законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу цивільного захисту в частині:

врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;

уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;

усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;

внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, пов’язаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період;

