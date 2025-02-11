УКР
Новини
Рада прийняла за основу законопроєкт про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Примусова евакуація дітей

Сьогодні, 11 лютого, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12353 про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

У пояснювальній записці законопроєкта зазначено, що метою ухвалення проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації" є вдосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права, підвищення ефективності реалізації державної політики з питань організації заходів з евакуації населення, а саме врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей.

Так, законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу цивільного захисту в частині:

  • врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;
  • уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;
  • усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;
  • внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, пов’язаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період;

  • внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України "Про охорону дитинства" у частині:
  • обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану;
  • обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) виконувати рішення військових адміністрацій щодо здійснення заходів з проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей;
  • уточнення прав, обов’язків та відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини.

Автор: 

А куди саме та за чиї шиши - там прописано?
11.02.2025 18:23 Відповісти
11.02.2025 18:23 Відповісти
батьки ждуни, а діти узкоізичні біндери? Майже жарт, але хто зна на скільки відсотків тут правди?
11.02.2025 18:25 Відповісти
11.02.2025 18:25 Відповісти
Коли кацапи забирають дітей у батьків і вивозить в ********* це злочин. Коли українці відбирають дітей у батьків і вивозять на суверенну територію це благо. І це має поміститися в одній голові? Угу. Батьків чомусь кацапи та "українці" не питають. Виходить що діти не належать батькам, а "власність" тих хто керує на території. Батьки, безумовно бувають дурними, а влада що? розумна? Куди далі цих дітей? В сиротинці? В родини ухилянтів як засіб для ухилення від мобілізації? Примусове вилучення дітей у батьків які не скоїли злочинів є злочином. Хіба не так? МКС саме за це визнав ***** військовим злочинцем...
11.02.2025 18:44 Відповісти
11.02.2025 18:44 Відповісти
А что,зажравшийся киевский радовец лучше знает что делать с детьми,чем родители?
11.02.2025 18:48 Відповісти
11.02.2025 18:48 Відповісти
 
 