4 813 56

Ракетна атака РФ на Полтавщину: уражений об’єкт газовидобутку ДТЕК не працює

Російські війська вранці 11 лютого завдали ракетного удару по території України. Під обстріл потрапив об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК. 

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", - йдеться у повідомленні.

Нині об'єкт не працює. На місці проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень.

Який саме об'єкт було уражено та чи є постраждали у ДТЕК не уточнили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через пошкодження розподільчих мереж: у Дніпрі застосували екстрені відключення електроенергії

Ворог атакував об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині 11 лютого

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.

Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Автор: 

газ (10645) обстріл (30991) ДТЕК (2002) Полтавська область (1234)
Топ коментарі
+10
Залишається тільки питання , скільки українцям доведеться заплатити рінату за знищення його приватної власності? Буде як з електроенергією?
11.02.2025 19:02 Відповісти
+10
В нас ДТЕК уже і газ добуває? Нафтогаз державний не впорається? Як тіко вони всюди встигають...
11.02.2025 19:03 Відповісти
+9
ТІЛЬКИ ГУДОК!
АХМЕТКА,ДАВАЙ ГУДОК!!!!
11.02.2025 19:05 Відповісти
Має бути відповідь по газовому також москалям.
11.02.2025 19:00 Відповісти
В цю "гру" теж можна грати вдвох.
11.02.2025 19:02 Відповісти
ТІЛЬКИ ГУДОК!
АХМЕТКА,ДАВАЙ ГУДОК!!!!
11.02.2025 19:05 Відповісти
Залишається тільки питання , скільки українцям доведеться заплатити рінату за знищення його приватної власності? Буде як з електроенергією?
11.02.2025 19:02 Відповісти
Треба все забрати і поділити?
11.02.2025 19:08 Відповісти
Так рєнат незаконно його прихватизував ,фактично вкрав державну власність ,взагалі в нормальній країні рєнату за всі його злочини давно б дали пожиттєве з конфіскацією
11.02.2025 19:15 Відповісти
У чому незаконність? Ви знайомі з умовами приватизації? І пару слів про злочини...
11.02.2025 19:23 Відповісти
а ти можеш довести законність??тільки імідж рудого таргана не дозволяє в неї вірити
11.02.2025 19:58 Відповісти
Так і буде... Його холуй прем"єр міністр все таки... А українцям приготувати грошики
11.02.2025 19:16 Відповісти
andi Mir Українці на вибори ходили в 2010, потім в 2019 ? А хто повинен платити Трамп?
11.02.2025 20:18 Відповісти
В нас ДТЕК уже і газ добуває? Нафтогаз державний не впорається? Як тіко вони всюди встигають...
11.02.2025 19:03 Відповісти
Да, молодцы, добывают. Конкуренция на рынке - всегда хорошо.
11.02.2025 19:15 Відповісти
Яка конкуренція???не сміши... укргазвидобування то дно -там корупція така шо піпець
11.02.2025 19:17 Відповісти
какая там коррупция на ДТЭК?
11.02.2025 19:20 Відповісти
укргазвидобування
11.02.2025 19:22 Відповісти
причем укргаздобыча? в новости написано, что атаковали объект ДТЭК.
11.02.2025 19:27 Відповісти
Плуг відчепи🤣🤣🤣🤣я відповів Andrey Budnij
11.02.2025 19:29 Відповісти
вы ответили мне, мне приходит в кабинет Ваш комментарий
так что сами сниметесь с ручника
11.02.2025 19:31 Відповісти
Король Донбасса из книжки "Донецкая мафия" восстановит за свои кровные.
11.02.2025 19:04 Відповісти
СКІЛЬКИ ВТРАТИВ АХМЕТКА БІЗНЕСУ СВОГО,МОЖЕ ВЖЕ ТРЕБА ЙОМУ ВІДПОВІДАТИ???
11.02.2025 19:06 Відповісти
Интересно, как Вы это видите?
Работники предприятий под предводительством владельца идут в атаку?
11.02.2025 19:16 Відповісти
Ні ,,,ахмету пора починати гроші вкладати зсу
11.02.2025 19:19 Відповісти
Для этого есть налоги.
11.02.2025 19:30 Відповісти
🤣слухай наахмедник не сміши
11.02.2025 19:32 Відповісти
понятно, удачи и хорошего дня.
11.02.2025 19:35 Відповісти
чмигаль,ахметов і податки??а який тут може бути зв,язок???
11.02.2025 20:00 Відповісти
Что за бессмысленный набор слов?
12.02.2025 07:14 Відповісти
ну виключно для тебе-так,і це тільки твоя проблема,не треба багато розуму щоб прив,язати всіх у ланцюг
12.02.2025 09:11 Відповісти
терміново відновити юсаід!
треба відремонтувати дтек!
11.02.2025 19:08 Відповісти
+ 100500
11.02.2025 19:18 Відповісти
От прямо зараз не бачу що нам може завадити захєрачити по їхнім ГКС. Найближчі газокомпресорні станції - 350 км https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B032'42.5%22N+33%C2%B020'49.3%22E/@55.5451389,33.3470278,100m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.5451389!4d33.3470278?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Холм-Жиркі" у Смолєнській області і 450 км https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B057'21.5%22N+39%C2%B025'05.2%22E/@53.9559722,39.4181111,415m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.9559722!4d39.4181111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Павєлєцкая" у Рязанській. "Давидово" у Тамбовській - 550 км, "Івановская" у Івановській області - 700 км... І зразу ж разом з морозами через тиждень снізойдьот просвєтлєніє у насєлєнія.
11.02.2025 19:21 Відповісти
Фіцик проти.


"Російський газ почав надходити до Словаччини через "Турецький потік". І це завдяки зусиллям російської та турецької сторін, і за це ми маємо їм подякувати. Але я не пам'ятаю, щоб Progressive Slovakia була в Москві чи Анкарі, вони навіть туди не їздили.

Навпаки, я очікую подяки від опозиції за те, що газ вже кілька днів йде в Україну по зворотній трубі. Газ, без якого Україна замерзне. Словаччина тут не відіграє жодної ролі. Постачальниками є іноземні компанії. Однак ми маємо моральне право розглядати методи припинення іноземних поставок в Україну в обсязі близько 7,5 млн кубометрів на добу".
11.02.2025 19:24 Відповісти
він просто дешевий піздун. Словаччина тут такий же транзитер, як і Україна була до 25 року. Будь яке порушенння транзитних умов приведе до астрономічних штрафів.
11.02.2025 19:29 Відповісти
На тиждень може закрити ГТС на ремонт, в самі холоди.
Потім в тепло нажене контракт.
11.02.2025 20:26 Відповісти
бачу, у вас такі ж уявлення про міжнародне право, як і у фіцо.

Якщо Фіцо це зробить, то українська сторона має наступні інструменти вирішення ситуації:

1) перейти на імпорт з трьох інших каналів - Польща, Угорщина та Румунія

2) ініціювати арбітраж в рамках Угоди про енергетичне співтовариство щодо Словаччини, відразу ініціювавши процедуру "emergency measures" (екстрені заходи), яка зобовʼяже Словаччину поновити постачання.

3) виграти арбітраж та стягнути зі Словаччини багато грошей за самодурство.

Однієї заяви Фіцо достатньо для початку процесу консультацій за Угодою, не чекаючи на практичну реалізацію погрози, та демонструючи готовність активно та жорстко захищати український інтерес.
ПС Цікавим фактом для уважного вивчення є співпадіння в часі російських ударів по українським обʼєктам газовидобутку та виході Фіцо в ефір з його дурнуватою ідеєю.
11.02.2025 20:36 Відповісти
аварія, ніякий суд не допоможе.
форс мажор завжди обумовлений в контракті.

заспокойтеся вже щоки надувати, своєю величчю.
11.02.2025 20:40 Відповісти
маячня, ніякий форсмажор не допоможе. Незважаючи на війну. ми були вимушені транзитувати російській газ у ЄС до самого закінчення контракту до 1 січня 2025 року.
І дебільні смайликі тобі розуму не добавляють.
11.02.2025 20:50 Відповісти
Ви подивіться, вами згадай контракт.
У ньому були перерви в поставках, ремонти та інше.
11.02.2025 21:14 Відповісти
ні, через ГВС "Суджа" газ йшов без пауз і перебоїв весь контрактний період.
11.02.2025 21:18 Відповісти
всі 30-50 років ?
навіть не модернізувався
11.02.2025 21:46 Відповісти
не треба прикидатись ідіотом, ми тут на форумі не одні.
Контракт на постачання газу до ЄС був підписаний на п'ять років. Зазвичай такі газогони, по якім контрактуються міжнародні постачання, мають декілька ниток. Газогон по якому йшов газ до ЄС через ГВС "Суджа" має пять ниток по 1400 мм, тому все обслуговування і регламентні роботи не впливали на постачання газу.
11.02.2025 21:56 Відповісти
і да, вищеназвани ГКС не мають ніякого відношення до "Турецького потоку". На Турецькій поток" качає ГКС "Русская".
11.02.2025 19:32 Відповісти
11 січня ЗСУ намагалися атакувати компресорну станцію "Русская" у Краснодарському краї, яка постачає газ трубопроводом "Турецький потік", заявили в Міноборони РФ.
11.02.2025 19:35 Відповісти
вони завжди самі у себе відсмоктують, як це було з "Північним потоком", як тепер з танкером в Усть-Лузі, з атаками квадрокоптерами у стіну Курської АЕС для полохливого лоха Гроссі. Теж саме було і з ГТС "Русская", бо у нас ще не кончені довбойоби, щоб конфліктувати з Ердоганом. І ви, будь ласка, теж не ведіться на всю ту *****.
11.02.2025 19:43 Відповісти
Та орки можуть нести що завгодно. Як це сприймають в ЕС та зараз Трамп - ось в чому діло.
11.02.2025 20:06 Відповісти
Впевнений що у ЄС не такі довірливі, як більшість населення у нас, яка читає тєлєграмну *****. Щодо трампа, то йому ***** той танкер "Коала" в Усть-Лузі, і хто його підірвав, ***** російські ГТС, і навіть "Турецькій потік". У нього свої ігріща, як ви бачите.
11.02.2025 20:20 Відповісти
Рижий украв в Українців усе що належить по Конституції народу, а саме сидитт в англії і мародерить десятки років на власності народу.
11.02.2025 19:25 Відповісти
Поряд з рижим розкрадали всі *********** без виключення
11.02.2025 19:31 Відповісти
є список з 28 фамілій і акредетованих з ними компаній ,яким належить все що називається як Україна-кучма,пенчук,ахметов,бойко,кравчук,порошенко,злочевський,тимошенко,януковичі,байдени ....швейцарські,амерські,кацапські,ізріїльські,саудити,...........насолоджуйтеся,нас всі 34 роки грабували а ви деретесь за мову,церкву,вибори,...........бовдури
11.02.2025 20:06 Відповісти
кучму до речі називають ,,імператором,, або ,,князем,, України,гордіться холопи своім паном
11.02.2025 20:08 Відповісти
Я маю сумніви, що рашисти потягнуть захистити всі об'єкти газотранспортування та газовидобутку. Відповідно реакція мала б бути негайною - демонстративний приліт дрону в декілька таких об'єктів. Вони мають зрозуміти що в цю гру можна грати вдвох. Але....ймовірнше всього влада плямкатиме ротом на телемарафоні, поки гниди знищуватимуть газову сферу, як це робили з електрогенерацією.
11.02.2025 19:34 Відповісти
Тим більше що газова інфраструктура то не енерго, значно детонує і від беспілотників
11.02.2025 20:21 Відповісти
газовидобуток далеко. Із газокомпресорних станцій тільки чотири у межах 800 км від нашого кордону. Всі інші - далі. ГКС "Русскую" можно не враховувати - вона качає на Ердогана. Певна частина політикума наших західних партнерів вважає такі ураження негуманними, бо завдають шкоду цивільному населенню, а різні вагенкнехти, вайделі, фіци та інші джорджескі піднімають хай у парламентах і пресі, що заважає збільшенню військової допомоги. Тому такі ураження дуже епізодичні, і часто взагалі не висвітлюються у наших ЗМІ.
11.02.2025 22:39 Відповісти
 
 