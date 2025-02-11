Ракетна атака РФ на Полтавщину: уражений об’єкт газовидобутку ДТЕК не працює

Російські війська вранці 11 лютого завдали ракетного удару по території України. Під обстріл потрапив об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", - йдеться у повідомленні.

Нині об'єкт не працює. На місці проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень.

Який саме об'єкт було уражено та чи є постраждали у ДТЕК не уточнили.

Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.