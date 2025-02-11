Ракетна атака РФ на Полтавщину: уражений об’єкт газовидобутку ДТЕК не працює
Російські війська вранці 11 лютого завдали ракетного удару по території України. Під обстріл потрапив об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", - йдеться у повідомленні.
Нині об'єкт не працює. На місці проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень.
Який саме об'єкт було уражено та чи є постраждали у ДТЕК не уточнили.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.
Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.
АХМЕТКА,ДАВАЙ ГУДОК!!!!
так что сами сниметесь с ручника
Работники предприятий под предводительством владельца идут в атаку?
треба відремонтувати дтек!
"Російський газ почав надходити до Словаччини через "Турецький потік". І це завдяки зусиллям російської та турецької сторін, і за це ми маємо їм подякувати. Але я не пам'ятаю, щоб Progressive Slovakia була в Москві чи Анкарі, вони навіть туди не їздили.
Навпаки, я очікую подяки від опозиції за те, що газ вже кілька днів йде в Україну по зворотній трубі. Газ, без якого Україна замерзне. Словаччина тут не відіграє жодної ролі. Постачальниками є іноземні компанії. Однак ми маємо моральне право розглядати методи припинення іноземних поставок в Україну в обсязі близько 7,5 млн кубометрів на добу".
Потім в тепло нажене контракт.
Якщо Фіцо це зробить, то українська сторона має наступні інструменти вирішення ситуації:
1) перейти на імпорт з трьох інших каналів - Польща, Угорщина та Румунія
2) ініціювати арбітраж в рамках Угоди про енергетичне співтовариство щодо Словаччини, відразу ініціювавши процедуру "emergency measures" (екстрені заходи), яка зобовʼяже Словаччину поновити постачання.
3) виграти арбітраж та стягнути зі Словаччини багато грошей за самодурство.
Однієї заяви Фіцо достатньо для початку процесу консультацій за Угодою, не чекаючи на практичну реалізацію погрози, та демонструючи готовність активно та жорстко захищати український інтерес.
ПС Цікавим фактом для уважного вивчення є співпадіння в часі російських ударів по українським обʼєктам газовидобутку та виході Фіцо в ефір з його дурнуватою ідеєю.
форс мажор завжди обумовлений в контракті.
заспокойтеся вже щоки надувати, своєю величчю.
І дебільні смайликі тобі розуму не добавляють.
У ньому були перерви в поставках, ремонти та інше.
навіть не модернізувався
Контракт на постачання газу до ЄС був підписаний на п'ять років. Зазвичай такі газогони, по якім контрактуються міжнародні постачання, мають декілька ниток. Газогон по якому йшов газ до ЄС через ГВС "Суджа" має пять ниток по 1400 мм, тому все обслуговування і регламентні роботи не впливали на постачання газу.