УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9405 відвідувачів онлайн
Новини
620 14

Цього й наступного тижня говоритимемо з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО, - Зеленський

Зеленський анонсував перемовини з партнерами щодо посилення ППО

Цього, а також наступного тижня Україна говоритиме із партнерами щодо посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будемо й на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей нашої ППО – усього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо", - сказав глава держави.

Окрім цього, у зверненні Зеленський подякував всім захисникам неба.

"Сьогодні передусім я хочу подякувати всім нашим захисникам неба. Кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет і дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці – майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито", - заявив очільник держави.

Дивіться також: РФ випустила 83 БПЛА по Україні: 61 ціль знищено, 22 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Масована атака РФ по Україні 11 лютого 

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Читайте також: РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) ППО (3579) перемовини (3092)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
говоритимемо з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО
Десь я це вже чув......після кожного застосування ворогом ракет здається. Вова, дай уже Литвину завдання написати щось новеньке, а не оці чотириста двадцять п'яті повтори одного і того самого.
показати весь коментар
11.02.2025 20:08 Відповісти
+4
Це вже коронна фраза, коли немає що сказати
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
+4
Походу, ЗЄ самостійно навіть відосики писати не може.
Цікаво, хто йому допомагав дітей робити...
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже коронна фраза, коли немає що сказати
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
всьо!
в мене гумор закінчився.
залишились тільки матюки.
адміни пильнують.
показати весь коментар
11.02.2025 20:05 Відповісти
І тут Остапа понесло
показати весь коментар
11.02.2025 20:07 Відповісти
говоритимемо з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО
Десь я це вже чув......після кожного застосування ворогом ракет здається. Вова, дай уже Литвину завдання написати щось новеньке, а не оці чотириста двадцять п'яті повтори одного і того самого.
показати весь коментар
11.02.2025 20:08 Відповісти
Походу, ЗЄ самостійно навіть відосики писати не може.
Цікаво, хто йому допомагав дітей робити...
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
Суфлер
показати весь коментар
11.02.2025 20:11 Відповісти
важка робота - два тижні говорити
показати весь коментар
11.02.2025 20:15 Відповісти
Наступного тижня ти підпишеш папірці з мінфіном США про безкоштовну передачу рідкоземів, а американці здадуть Україну *****. Так як патлатий ублюдок сьогодні відверто і сказав. Підораси ви квартальні.
Хоча поскільки ніхто на це не реагує - значить українців все влаштовує.
показати весь коментар
11.02.2025 20:17 Відповісти
Півная, ещчо парочку, півная ! В очередь сукіни деті ! Москва швея , москва швея !
показати весь коментар
11.02.2025 20:23 Відповісти
квартальний пздобол може тільки пздіти.
показати весь коментар
11.02.2025 20:28 Відповісти
Закрита зона: Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі «заліза» за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
Може знову у Беларусі попросити асфальт ?
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
А про здачу Півдня України не хочеш поговорити з українським народом? Нам би було дуже цікаво послухати тебе.
показати весь коментар
11.02.2025 23:32 Відповісти
Зачем ППО? А как же дороги?
показати весь коментар
11.02.2025 23:35 Відповісти
 
 