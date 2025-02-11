Цього й наступного тижня говоритимемо з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО, - Зеленський

Цього, а також наступного тижня Україна говоритиме із партнерами щодо посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будемо й на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей нашої ППО – усього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо", - сказав глава держави.

Окрім цього, у зверненні Зеленський подякував всім захисникам неба.

"Сьогодні передусім я хочу подякувати всім нашим захисникам неба. Кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет і дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці – майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито", - заявив очільник держави.

Дивіться також: РФ випустила 83 БПЛА по Україні: 61 ціль знищено, 22 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Масована атака РФ по Україні 11 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Читайте також: РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА