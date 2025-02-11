Цього й наступного тижня говоритимемо з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО, - Зеленський
Цього, а також наступного тижня Україна говоритиме із партнерами щодо посилення спроможностей протиповітряної оборони.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будемо й на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей нашої ППО – усього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо", - сказав глава держави.
Окрім цього, у зверненні Зеленський подякував всім захисникам неба.
"Сьогодні передусім я хочу подякувати всім нашим захисникам неба. Кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет і дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці – майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито", - заявив очільник держави.
Масована атака РФ по Україні 11 лютого
Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.
Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.
в мене гумор закінчився.
залишились тільки матюки.
адміни пильнують.
Десь я це вже чув......після кожного застосування ворогом ракет здається. Вова, дай уже Литвину завдання написати щось новеньке, а не оці чотириста двадцять п'яті повтори одного і того самого.
Цікаво, хто йому допомагав дітей робити...
Хоча поскільки ніхто на це не реагує - значить українців все влаштовує.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.