Перехід ЗСУ на корпусну систему дозволить воїнам бути ефективнішими на полі бою, - Паліса

У ЗСУ перейшли на корпусну систему управління

Перехід Збройних сил України на корпусну систему управління дасть можливість нашій армії бути ефективнішою на фронті. 

Про це у телеефірі сказав заступник керівника Офісу Президента полковник ЗСУ Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є детальний план, який опрацьований Генштабом. ...На мою думку, перехід на корпусну систему вже давно назрів. Це... не просто вимога часу, це дасть нам можливість бути ефективнішими на полі бою у плані управління й ефективніше використовувати ресурси", - заявив Паліса.

Він наголосив: чим міцніший колектив, чим краща комунікація і розуміння між усіма рівнями - як командирів, так і штабів, - тим ефективніше працює і підрозділ, і з’єднання, і угруповання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Контракт 18-24" на 1 млн грн та рік служби: Міноборони запрошує до ЗСУ добровольців. ІНФОГРАФІКА

За його словами, нині Генеральний штаб ЗСУ та заступник головнокомандувача полковник Олег Апостол працюють над програмою базової загальновійськової підготовки, щоб виправити недоліки та врахувати поради командирів військових частин і бригад для адаптації її до сучасних вимог.

Нагадаємо, 3 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.

армія (3794) ЗСУ (7935) Паліса Павло (40) війна в Україні (6273)
+7
Сподіваюсь, побачим, що воно буде. Але вже спізнились з цим на 2 роки.
11.02.2025 22:17 Відповісти
+7
полтора года сиськи мяли,когда об єтом со всех утюгов кричали
11.02.2025 22:22 Відповісти
+7
Залишилась справа за малим: воскресити добровольців 2022-2023 і якраз може вийти дійти до кордонів 91-го.
11.02.2025 22:26 Відповісти
Сподіваюсь, побачим, що воно буде. Але вже спізнились з цим на 2 роки.
11.02.2025 22:17 Відповісти
думаю, 18-ти летние на 5- BNW будут єфективнее!!!
11.02.2025 22:20 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, у НАТО дивізійна структура.
11.02.2025 22:22 Відповісти
Та так.перескочуть дивізійну,буде бардак.
11.02.2025 22:59 Відповісти
полтора года сиськи мяли,когда об єтом со всех утюгов кричали
11.02.2025 22:22 Відповісти
заступник керівника Офісу Президента
полковник ЗСУ

І таке у одному реченні... Жах!!!
Або полковник такий собі, або заступник для блізиру.
11.02.2025 22:25 Відповісти
На днровщині та лнровщині корпуса майже з самого початку, хоча у них там і народна міліція ще є.
11.02.2025 22:25 Відповісти
Залишилась справа за малим: воскресити добровольців 2022-2023 і якраз може вийти дійти до кордонів 91-го.
11.02.2025 22:26 Відповісти
Щож , все клас бунапарт веде! Не я про величайшого
11.02.2025 22:27 Відповісти
генератор безглуздих ідей,як може бути краще якщо собаче відношення до хлопців і ті хто його проявляє залишаються на місці??в чому зміни???і робити подібне під час війни тільки розсіює та потребує час,контроль, увагу та резерви
11.02.2025 22:30 Відповісти
Я НЕ ВІРЮ зе-шоблі!
Також, їхні слова суперечать логіці:
Укріплення підрозділів завжди веде до меншої керованості та зниженню мобільності та гнучкості.
11.02.2025 22:38 Відповісти
Генералітет вже торік "перезавантажили". Ефективність зрозла на стомільйонів процентів.
11.02.2025 22:43 Відповісти
Ось мені дуже цікаво, а яким чином перейменування ОТУ в корпуси збільшить ефективність, якщо в управлінні повно бовдурів? А якщо кожному військовому дати рожеву кульку, то вони стануть непереможними і потужними? А що буде, якщо дати зелену кульку???
11.02.2025 23:57 Відповісти
Нове-добре забуте старе.Давно вже було запровадити централізоване управління бригадами на оперативно-тактичному рівні
12.02.2025 15:46 Відповісти
 
 