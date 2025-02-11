Перехід ЗСУ на корпусну систему дозволить воїнам бути ефективнішими на полі бою, - Паліса

Перехід Збройних сил України на корпусну систему управління дасть можливість нашій армії бути ефективнішою на фронті.

Про це у телеефірі сказав заступник керівника Офісу Президента полковник ЗСУ Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є детальний план, який опрацьований Генштабом. ...На мою думку, перехід на корпусну систему вже давно назрів. Це... не просто вимога часу, це дасть нам можливість бути ефективнішими на полі бою у плані управління й ефективніше використовувати ресурси", - заявив Паліса.

Він наголосив: чим міцніший колектив, чим краща комунікація і розуміння між усіма рівнями - як командирів, так і штабів, - тим ефективніше працює і підрозділ, і з’єднання, і угруповання.

За його словами, нині Генеральний штаб ЗСУ та заступник головнокомандувача полковник Олег Апостол працюють над програмою базової загальновійськової підготовки, щоб виправити недоліки та врахувати поради командирів військових частин і бригад для адаптації її до сучасних вимог.

Нагадаємо, 3 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.