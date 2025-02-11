Росіяни майже 100 разів вдарили по Сумщині, загинули 2 людини
11 лютого росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.
Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удари FPV дронами (30 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.
- Есманська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вдарив FPV-дронами (5 вибухів), з мінометів (15 вибухів), артилерії (9 вибухів), КАБами (7 вибухів). Внаслідок удару загинуло 2 цивільних осіб, травмовано 2 цивільних осіб, пошкоджено приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартирних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.
- Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів).
- Хутір-Михайлівська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптера (1 вибух).
- Юнаківська громада: здійснено атаку FPV дронами (6 вибухів), авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Миропільська громада: росіяни вдарили FPV дроном (1 удар), КАБами (3 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух)
- Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
- Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), удар FPV дронами (2 вибухи). артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
- Бездрицька громада: здійснено атаку БпЛА (3 вибухи).
