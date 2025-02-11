УКР
Росіяни майже 100 разів вдарили по Сумщині, загинули 2 людини

Авіаудар по Сумщині 11 лютого

11 лютого росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. 

Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удари FPV дронами (30 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.
  • Есманська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вдарив FPV-дронами (5 вибухів), з мінометів (15 вибухів), артилерії (9 вибухів), КАБами (7 вибухів). Внаслідок удару загинуло 2 цивільних осіб, травмовано 2 цивільних осіб, пошкоджено приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартирних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.
  • Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів).
  • Хутір-Михайлівська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптера (1 вибух).
  • Юнаківська громада: здійснено атаку FPV дронами (6 вибухів), авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).

  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили FPV дроном (1 удар), КАБами (3 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух)
  • Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
  • Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), удар FPV дронами (2 вибухи). артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
  • Бездрицька громада: здійснено атаку БпЛА (3 вибухи).

