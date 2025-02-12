Ракетний удар по Полтавщині: газопостачання відновили всім споживачам

На Полтавщині ремонтні бригади завершили роботи після російської ракетної атаки на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, станом на ранок 12 лютого газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 11 лютого ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.

Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.