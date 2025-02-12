УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини
935 3

Ракетний удар по Полтавщині: газопостачання відновили всім споживачам

Вся Полтавщина знову з газом

На Полтавщині ремонтні бригади завершили роботи після російської ракетної атаки на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, станом на ранок 12 лютого газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам.

Також читайте: Ракетна атака РФ на Полтавщину: уражений об’єкт газовидобутку ДТЕК не працює

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 11 лютого ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.

Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Автор: 

газ (10645) Полтавська область (1234) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за добу відновили . там зовсім пошкоджень не було !?
показати весь коментар
12.02.2025 07:01 Відповісти
Газопостачання споживачам і газовидобування-це різні речи..
показати весь коментар
12.02.2025 07:05 Відповісти
добувають і відразу споживають
показати весь коментар
12.02.2025 08:02 Відповісти
 
 