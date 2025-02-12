Ракетний удар по Полтавщині: газопостачання відновили всім споживачам
На Полтавщині ремонтні бригади завершили роботи після російської ракетної атаки на регіон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.
Як зазначається, станом на ранок 12 лютого газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 11 лютого ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.
Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yurii
показати весь коментар12.02.2025 07:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар12.02.2025 07:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yurii
показати весь коментар12.02.2025 08:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль