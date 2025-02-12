Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 853 030 осіб (+1150 за добу), 10 023 танки, 22 976 артсистем, 20 871 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 853 030 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу / personnel - близько 853030 (+1150) осіб,
танків - 10023 (+9) од,
бойових броньованих машин - 20871 (+27) од,
артилерійських систем - 22976 (+53) од,
РСЗВ -1276 (+1) од,
засоби ППО - 1061 (+1) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24919 (+164),
крилаті ракети - 3057 (+1),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн 36928 (+121) од,
спеціальна техніка - 3742 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
треба так " разрешитє представіцца мойсей петровіч галазвастов собственнай персонай"
ато мужичье яке необразованное
Тож я тобі скажу так: вали в дупу, провокатор. Вцмоктав?
213!!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, весь спектр наземки присутній.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 853 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.