5 490 37

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 853 030 осіб (+1150 за добу), 10 023 танки, 22 976 артсистем, 20 871 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

морпіхи знищили штурмову групу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 853 030 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу / personnel - близько 853030 (+1150) осіб,

танків - 10023 (+9) од,

бойових броньованих машин - 20871 (+27) од,

артилерійських систем - 22976 (+53) од,

РСЗВ -1276 (+1) од,

засоби ППО - 1061 (+1) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24919 (+164),

крилаті ракети - 3057 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  36928 (+121) од,

спеціальна техніка - 3742 (+1)

Також дивіться: Нацгвардійці бригади "Рубіж" ліквідували протягом двох днів 56 окупантів і знищили МТЛБ, БМП. ВIДЕО

втрати військ рф в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18780) ліквідація (4461) знищення (8285) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+21
Минув 4011 день москальсько-української війни.
213!!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, весь спектр наземки присутній.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 853 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
12.02.2025 08:37 Відповісти
+12
Свіженька свинособака...
12.02.2025 07:46 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.02.2025 08:41 Відповісти
Свіженька свинособака...
12.02.2025 07:46 Відповісти
Абсолютно реалістичні дані для війни такого масштабу. Однак треба розуміти що ми людей також втрачаємо((
12.02.2025 07:47 Відповісти
Любезній,пройдіть нах за хрюськім кораблем мац ква
12.02.2025 07:57 Відповісти
В яку маячню, моня.
12.02.2025 07:44 Відповісти
то ізя представляється не по фасону.
треба так " разрешитє представіцца мойсей петровіч галазвастов собственнай персонай"

ато мужичье яке необразованное
12.02.2025 07:52 Відповісти
Останнім часом гарно йде артилерія та ппо 👍
12.02.2025 08:23 Відповісти
А м'ясо, чи то скінчилося, чи то берегти стали.
12.02.2025 08:27 Відповісти
Кацапи ніколи м'ясо не берегли та й поповнення у них йде стабільно.
12.02.2025 08:39 Відповісти
Ага, настільки стабільно йде поповнення з самої засрашки, що "просто так" і "чому б і ні" - купляють північних корейців дивізіями, відчайдушно вербують негрів з Африки, а також гонять на штурми калік на милицях. От прям стабільна стабільність!
12.02.2025 09:32 Відповісти
А не важливо звідки поповнення, хоч з Оріону, головне, що вони це поповнення отримують і не важливо на милицях чи повзком рухаються в штурми, головне те, що у них кожен день нові просування на фронті.
12.02.2025 10:05 Відповісти
Так-так, кожен провокатор волає "не важливо, що там в засрашці коїться, не важливо що бази зберігання танків, ббм, сау, арти - пусті, не важливо що половина чорноморського флоту розтрощена, не важливо, що удари УПМК зменшились в 5 разів, не важливо, що замість навчених ваньок на штурми тепер ходять папуаси з Судану, ВАЖЛИВО, ЩО ПРОСУВАННЯ НА 2 км2 Є - НЕ ПРОПУСТИ, НЕ ЗВЕРТАЙ НІ НА ЩО УВАГИ, ОКРІМ ЦЬОГО ПРОСУВАННЯ!!!!!!!"

Тож я тобі скажу так: вали в дупу, провокатор. Вцмоктав?
12.02.2025 10:08 Відповісти
Піну з рота витри, дебіл.
12.02.2025 10:10 Відповісти
Бачу, вцмоктав. Вали далі. Тут не подають.
12.02.2025 10:11 Відповісти
* на штурми
12.02.2025 10:09 Відповісти
Якби поповнення йшло стабільно, на милицях в атаку не йшли б.
12.02.2025 09:56 Відповісти
Головне не як вони йдуть в атаку, головне те, що є кому та окуповують все нові території.
12.02.2025 10:07 Відповісти
Питания ціни. Скільки кацапів коштує 1м2 ?
12.02.2025 10:31 Відповісти
Очевидно їх влаштовує. А що? Самки нових личинок понароджують, а от землю не народиш.
12.02.2025 10:34 Відповісти
Ні, не головне. у війні на виснаження це третьорядне питання.
12.02.2025 10:36 Відповісти
Нехай не головне, а що тоді важливе?
12.02.2025 10:40 Відповісти
Зараз головне - тримати оборону та нищити кацапів
12.02.2025 12:06 Відповісти
Вивчай- https://spadok.org.ua/skify/pokhid-dariya-i-na-skifiv-abo-istoriya-skifo-perskoyi-viyny#google_vignette !
12.02.2025 18:41 Відповісти
Ти це не мені, а Сирському з братвою покажи, я й сам можу різні історичні битви та способи ведення війни навести, і що у війні на виснаження голоне скільки маєш ресурсів та скільки втрат являються критичними, тому не треба мені розповідати, що війська та їхнє поповнення не головне, бо якби це було не так, то у нас не нили, що нікому воювати, а кацапів як сарани.
12.02.2025 20:02 Відповісти
Ти військовозобов'язаний?
13.02.2025 09:08 Відповісти
виснаження армії супротивника до стану коли вона не зможе наступати а потім в оборонятись.
19.02.2025 23:34 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.02.2025 08:41 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
