ЄС може запровадити обмеження цін на газ через їхнє рекордне зростання, - FT

Європейський Союз розглядає можливість запровадження тимчасового ліміту на ціни на газ у зв’язку з їхнім рекордним зростанням у порівнянні зі США.

Зазначається, що нині газ у Європі коштує втричі-вчетверо дорожче, ніж у США, що створює серйозний тиск на європейські компанії.

Як пише видання, Європейська комісія розглядає введення ліміту в рамках нового стратегічного документа про підтримку важкої промисловості ЄС. Документ міститиме заходи для допомоги підприємствам, які стикаються з енергетичною кризою та конкуренцією з боку США і Китаю.

Хоча переговори про механізми обмеження цін перебувають на ранній стадії, ініціатива вже викликала реакцію з боку промислових груп, які застерігають від можливого підриву "довіри" до ринку.

Раніше ЄС пропонував аналогічний ліміт у 2022 році, але тоді обмеження не застосували, оскільки ціни не перевищили 180 євро за мегават-годину.

Крім того, за словами двох високопоставлених чиновників ЄС, Союз розглядає механізми запобігання літньому зростанню цін, коли країни ЄС активно запасають газ перед зимою.

Втім, ініціатива може наштовхнутися на опір деяких держав-членів, таких як Німеччина та Нідерланди, які раніше виступали проти подібних обмежень.

"Європі слід зосередитися на придбанні достатньої кількості енергії для роботи промисловості та опалення будинків. Встановлення граничних цін на оптовому ринку не вирішить цю проблему, коли основна проблема полягає в нестачі енергії", - сказав колишній державний секретар Норвегії з питань енергетики Амунд Вік.

