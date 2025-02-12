Українська армія з 110 бригад стримує вдвічі більшу армію РФ з 220, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні українська армія складається з 110 бригад, тоді як Росія має на своєму боці 220 бригад.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні армія України - 110 бойових бригад, і це дуже багато. 100 бригад плюс - це дуже серйозна армія. А Росія - 220, і вони будуть наближатися до 250 у 2025 році. Тобто у них армія в два рази більша", - повідомив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українські війська, незважаючи на меншу чисельність, стримують набагато більшу армію РФ, відзначаючи, що це співвідношення становить один до двох.

"Для результативного наступу потрібно, щоб військо було як мінімум один до трьох",- додав президент.

З його точки зору, без участі України Росія мала б значно більшу перевагу у співвідношенні сил, що могло б серйозно загрожувати безпеці Європи.

Як зазначається, наразі у Європі з урахуванням американських військ, які там присутні, є приблизно 82 бойових бригад.

"Так от, якщо без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох до Європи", - зауважив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує збільшити свою армію на 150 тисяч військових у 2025 році. ВIДЕО