2 250 24

Українська армія з 110 бригад стримує вдвічі більшу армію РФ з 220, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні українська армія складається з 110 бригад, тоді як Росія має на своєму боці 220 бригад.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні армія України - 110 бойових бригад, і це дуже багато. 100 бригад плюс - це дуже серйозна армія. А Росія - 220, і вони будуть наближатися до 250 у 2025 році. Тобто у них армія в два рази більша", - повідомив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українські війська, незважаючи на меншу чисельність, стримують набагато більшу армію РФ, відзначаючи, що це співвідношення становить один до двох. 

"Для результативного наступу потрібно, щоб військо було як мінімум один до трьох",- додав президент.

З його точки зору, без участі України Росія мала б значно більшу перевагу у співвідношенні сил, що могло б серйозно загрожувати безпеці Європи.

Як зазначається, наразі у Європі з урахуванням американських військ, які там присутні, є приблизно 82 бойових бригад.

"Так от, якщо без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох до Європи", - зауважив Зеленський.

+9
Понос не припиниться до вечора?
12.02.2025 12:19 Відповісти
12.02.2025 12:19 Відповісти
+8
А Залужний пропонував ще наприкінці 2023 року мобілізувати 450 тисяч людей і навчати їх не менше 6 місяців ,і яка була відповідь ? "в цьому немає необхідності"
12.02.2025 12:23 Відповісти
12.02.2025 12:23 Відповісти
+5
Ти ж казав шо Украінська армія 880тис а кацапів в Украіні 600тис
12.02.2025 12:21 Відповісти
12.02.2025 12:21 Відповісти
"Остапа понєсло..."
12.02.2025 12:19 Відповісти
12.02.2025 12:19 Відповісти
тіхо тіхо ))

то неправильний Остап
12.02.2025 12:31 Відповісти
12.02.2025 12:31 Відповісти
правильно казати пРонєсло ))
12.02.2025 12:35 Відповісти
12.02.2025 12:35 Відповісти
Понос не припиниться до вечора?
12.02.2025 12:19 Відповісти
12.02.2025 12:19 Відповісти
який продуктивний литвин.
12.02.2025 12:21 Відповісти
12.02.2025 12:21 Відповісти
"до вечора " - да Ви Оптиміст ))
12.02.2025 12:34 Відповісти
12.02.2025 12:34 Відповісти
то, зе!гундос, ще й математик?
я вражений наскрізь!
12.02.2025 12:20 Відповісти
12.02.2025 12:20 Відповісти
... цікаво, кількість ослів в армії рфії "наш математик" уже порахував чи ще ноги віслюків рахує, а потім поділить кількість на "4"?
12.02.2025 12:24 Відповісти
12.02.2025 12:24 Відповісти
"Так от, якщо без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох до Європи", - зауважив Зеленський.

Три до одного.
12.02.2025 12:21 Відповісти
12.02.2025 12:21 Відповісти
Ти ж казав шо Украінська армія 880тис а кацапів в Украіні 600тис
12.02.2025 12:21 Відповісти
12.02.2025 12:21 Відповісти
А Залужний пропонував ще наприкінці 2023 року мобілізувати 450 тисяч людей і навчати їх не менше 6 місяців ,і яка була відповідь ? "в цьому немає необхідності"
12.02.2025 12:23 Відповісти
12.02.2025 12:23 Відповісти
Відповідь була така,що Залужного відправили послом у Великобританію.І паралельно сигнал суспільству - поки війна - виборів не буде.І тому поки я президент - доти війна.Іншими словами війна буде доти,доки я буду президентом.Бо як закінчиться війна мене тут же копнуть.А мнє єто нє нравіца...І його зрозуміти можна...Президентів можна міняти поки лиш штани приклеїлись до крісла,але коли вже прикипіла і шкіра задниці - то вже проблематично,то вже болить,а своя рідна біль куди важливіша ніж біль мільйонів чужих...
12.02.2025 12:37 Відповісти
12.02.2025 12:37 Відповісти
У них половина армії 480 тис. срочники
12.02.2025 12:24 Відповісти
12.02.2025 12:24 Відповісти
Ну якби в них хватало людей, вони б срочників та поранених на костилях не гнали, треба з ЗСУ офіцерів з низьким рівнем знаннь та інтелекту в рядові переводити.
12.02.2025 12:29 Відповісти
12.02.2025 12:29 Відповісти
дайте Оманській Гниді левоміцетина у рота..а краще запіньте ...і сфінктер також - бо здається він і ним гундосити вміє.
12.02.2025 12:33 Відповісти
12.02.2025 12:33 Відповісти
"Про це він https://www.youtube.com/watch?si=3_Zewx3Vk6BPSTCs&v=BDj1qIu9tQI&feature=youtu.be сказав в інтерв'ю для The Guardian "

Гардіани, американські ЗМІ, американські блогери...

Наркоман думає що він президент НАТО чи всього Заходу?.. Приведіть цей тулуб хтось до тями - час йому вже пояснити українцям хоча б щось.
12.02.2025 12:34 Відповісти
12.02.2025 12:34 Відповісти
Казковий довбой#б! Необхідністю співвідношення для наступу один до трьох виказав себе на чиїй він стороні! А я, дурний, думав, що рашисти наркоманів не вербують!
12.02.2025 12:34 Відповісти
12.02.2025 12:34 Відповісти
110 бригад це 500-600 тисяч при 100% штату...
12.02.2025 12:44 Відповісти
12.02.2025 12:44 Відповісти
ну в нас бригади від 2тис. до 5800(Анна Київська наприклад).
12.02.2025 13:54 Відповісти
12.02.2025 13:54 Відповісти
По словах зе,це ж скільки людей у бригаді?
Виходить,9 тис.ос в кожній.
а касапів 2 млн.воює на Сході.
Як скаже,то скаже...
12.02.2025 12:46 Відповісти
12.02.2025 12:46 Відповісти
Четырежды контуженный уклонившийся от ядра Владимыр Ссаныч не будет врать своему избирателю.Ведь правда?
12.02.2025 13:08 Відповісти
12.02.2025 13:08 Відповісти
Коли у 21 році ти знав з травня-червня шо рашисти готові до повного вторгнення - ти продовжував руйнувати ЗСУ - перерахував 360 млрд на підготовку шляхів для рашистів - тіки не на оборонку та ЗСУ.
12.02.2025 14:12 Відповісти
12.02.2025 14:12 Відповісти
 
 