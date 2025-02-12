УКР
Росія планує збільшити свою армію на 150 тисяч військових у 2025 році. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує збільшити чисельність своєї армії на близько 150 тисяч додаткових військових у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвідка мені сказала. Ми це знаємо. Вони, росіяни, будуть збільшувати свою армію в 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових", - повідомив Зеленський. 

За його словами, це досягатиметься шляхом мобілізації, тренувань і ймовірно, залученням північно-корейських військових, які можуть поповнити ряди армії РФ.

Зеленський також зазначив, що існує висока ймовірність того, що Росія буде тренувати нових солдатів на території Білорусі, що ще більше загострює ситуацію на східному фронті. 

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічний обстріл: Путін не готується до миру, терор РФ не припиниться сам по собі

А шо плануєш ти? Сдриснуть з награбованим?
12.02.2025 12:08 Відповісти
Розвідка йому сказала. А перед вторгнення повномасштабним вона йому не сказала?
12.02.2025 12:13 Відповісти
Кожен день дає інтерв"ю і потім 10р иого цитують
12.02.2025 12:10 Відповісти
А шо плануєш ти? Сдриснуть з награбованим?
12.02.2025 12:08 Відповісти
ось росія веде мега компанію залякування мобілізацією в Україні, через тік-ток та ФБ.
Вже всі ухилянти укакуються навіть під кроватями! Чому Україна нічого подібного не веде на росії???
12.02.2025 12:09 Відповісти
Навіщо? Для кого?
12.02.2025 12:11 Відповісти
а ну сам подумай. склади 2+2
12.02.2025 12:11 Відповісти
Аслабадітєлі готуються до миру.
12.02.2025 12:10 Відповісти
Кожен день дає інтерв"ю і потім 10р иого цитують
12.02.2025 12:10 Відповісти
Розвідка йому сказала. А перед вторгнення повномасштабним вона йому не сказала?
12.02.2025 12:13 Відповісти
Шо у него с мордой лица?
12.02.2025 12:16 Відповісти
отсутствует
12.02.2025 13:27 Відповісти
Не спить не їсть. З ранку до ночі інтерв'ю інтерв'ю інтерв'ю.. Титан а не людина.
12.02.2025 12:20 Відповісти
Чєлавєк-параход.
12.02.2025 13:07 Відповісти
Ну ми зрозуміли: виборів і перемирʼя не буде, бо Пу..н нападе.
12.02.2025 12:28 Відповісти
А нафіга тоді вони гребуть всіх калік, корейців, прочую шушеру, як в них такий потенціал? Звідки вони їх наберуть? Сидить главнокомандувач з переляканими очима... Підтягуй своїх друзів, будемо відмахуватися.

12.02.2025 12:41 Відповісти
Я впевнений, якщо посаду президента завтра ліквідувати, в країні на гірше не стане. З ймовірністю 99.99% буде лише краще.
12.02.2025 13:10 Відповісти
 
 