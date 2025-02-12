Росія планує збільшити свою армію на 150 тисяч військових у 2025 році. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує збільшити чисельність своєї армії на близько 150 тисяч додаткових військових у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвідка мені сказала. Ми це знаємо. Вони, росіяни, будуть збільшувати свою армію в 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових", - повідомив Зеленський.

За його словами, це досягатиметься шляхом мобілізації, тренувань і ймовірно, залученням північно-корейських військових, які можуть поповнити ряди армії РФ.

Зеленський також зазначив, що існує висока ймовірність того, що Росія буде тренувати нових солдатів на території Білорусі, що ще більше загострює ситуацію на східному фронті.

