Келлог має приїхати до України та запитати людей, як вони ставляться до виборів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів під час війни в Україні є дуже складним.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чи здивувало його, коли Кіт Келлог заявив про важливість проведення виборів в Україні.

"Про вибори... Тут для мене не було жодних сюрпризів ні від американців, ні від європейців. Дійсно, бачив та чув чимало різних речей, меседжів. У них у всіх змінюється думка, коли вони приїздять в Україну. Тому я навіть на це не реагую. Я вважаю, дуже важливо, щоб Келлог приїхав до нас в Україну. Тоді він зрозуміє людей, зрозуміє всі обставини, що відбувається. Побачить ставлення українців до виборів", - сказав він.

За словами Зеленського, це не лише питання законодавства чи Конституції.

"Я гадаю, що він має сам взяти та запитати людей, будь-кого: цивільних, на фронті, всюди. Він почує, що люди не розуміють, як це можна робити під час війни. Це дуже складно. Це питання безпеки, справедливості щодо військових. Важливо, щоб вони мали можливість голосувати. Дуже складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях. Є різні люди, але всі ці міста і селища, які ми, на жаль, поки що втратили. Не даючи їм можливості голосувати - це сигнал, що ми залишаємося без них. Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, інші наші міста. Як вони голосуватимуть? Як вони можуть голосувати, коли вони під окупацією? Це дуже складні речі.

Треба вирішити питання 8 млн людей, які за кордоном. Я не говорю, що ми вирішимо всі питання, або що вибори будуть тільки, коли вирішимо все через 20 років, ні. Але ми не можемо нічого не вирішити та гучно крикнути: "Ми хочемо вибори!". Давайте чесно, сьогодні наші люди це сприймають як шок і не розуміють, для чого нам це пропонують", - пояснив президент.

Питання виборів, зазначив він, мають вирішувати українці, а не хтось за кордоном.

Заява Келлога про вибори в Україні

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав ознакою здорової демократії те, що вибори в країні можуть відбуватися навіть під час війни. Однак Київ не має проводити їх саме зараз.

