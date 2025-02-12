УКР
Келлог має приїхати до України та запитати людей, як вони ставляться до виборів, - Зеленський

Зеленський прокоментував можливість виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів під час війни в Україні є дуже складним.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чи здивувало його, коли Кіт Келлог заявив про важливість проведення виборів в Україні.

"Про вибори... Тут для мене не було жодних сюрпризів ні від американців, ні від європейців. Дійсно, бачив та чув чимало різних речей, меседжів. У них у всіх змінюється думка, коли вони приїздять в Україну. Тому я навіть на це не реагую. Я вважаю, дуже важливо, щоб Келлог приїхав до нас в Україну. Тоді він зрозуміє людей, зрозуміє всі обставини, що відбувається. Побачить ставлення українців до виборів", - сказав він.

За словами Зеленського, це не лише питання законодавства чи Конституції.

Читайте також: Шанс України повернути ядерну зброю назад – "десь між мізерним й нульовим", - Келлог

"Я гадаю, що він має сам взяти та запитати людей, будь-кого: цивільних, на фронті, всюди. Він почує, що люди не розуміють, як це можна робити під час війни. Це дуже складно. Це питання безпеки, справедливості щодо військових. Важливо, щоб вони мали можливість голосувати. Дуже складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях. Є різні люди, але всі ці міста і селища, які ми, на жаль, поки що втратили. Не даючи їм можливості голосувати - це сигнал, що ми залишаємося без них. Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, інші наші міста. Як вони голосуватимуть? Як вони можуть голосувати, коли вони під окупацією? Це дуже складні речі.

Треба вирішити питання 8 млн людей, які за кордоном. Я не говорю, що ми вирішимо всі питання, або що вибори будуть тільки, коли вирішимо все через 20 років, ні. Але ми не можемо нічого не вирішити та гучно крикнути: "Ми хочемо вибори!". Давайте чесно, сьогодні наші люди це сприймають як шок і не розуміють, для чого нам це пропонують", - пояснив президент.

Питання виборів, зазначив він, мають вирішувати українці, а не хтось за кордоном.

Читайте: Келлог про мирну угоду України та Росії: Це не буде повторенням Афганістану

Заява Келлога про вибори в Україні

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав ознакою здорової демократії те, що вибори в країні можуть відбуватися навіть під час війни. Однак Київ не має проводити їх саме зараз.

Читайте: Глава МЗС Чехії Ліпавський зустрівся з Келлогом: Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції

вибори (6749) Зеленський Володимир (25545) Келлог Кіт (233)
Топ коментарі
+22
Є конституція, 5 років і на вихід. Що тут питати? Треба закон виконувати, а не в наперстки грати.
показати весь коментар
12.02.2025 12:33
+20
Да нормально ставятся.
показати весь коментар
12.02.2025 12:28
+14
Уявляю, приїде цей товариш Кєлог, піде на Бесарабський ринок і буде питать тушороздирача Миколу як нам провести вибори. Цей зеленський взагалі дебіл чи просто не хоче владу втрачати?
показати весь коментар
12.02.2025 12:29
12.02.2025 12:27
Нехай ще піде на виставу 95 кварталу, ото публіка буде ржати
12.02.2025 12:31
- Так Гермак, а де люди?
- які люди?
- які повинні сказати Келиху про вибори.
- аааа ці, люди. Ось, заходьте..... ага в шеренгу шикуйтесь ... шо? - ні за зростом не обв`язково і жіночки давайте вперед...
12.02.2025 12:43
Знову за рибу гроші
12.02.2025 12:27
Вибори... "І хочеться, і колеться, і мамка не велить."
12.02.2025 12:35
Да нормально ставятся.
12.02.2025 12:28
Уявляю, приїде цей товариш Кєлог, піде на Бесарабський ринок і буде питать тушороздирача Миколу як нам провести вибори. Цей зеленський взагалі дебіл чи просто не хоче владу втрачати?
12.02.2025 12:29
А если Келог там спросит про отношение к Зеленскому - наслушается такого, что уши повянут.
12.02.2025 12:34
На жаль шановний, способи не допустити до тіла непотрібних людей та навпаки, прекрасно відточено ще за куЧмо.
12.02.2025 12:46
Ну, я как-то был допущен к телу Кучмы
И даже перекинулся парой-тройкой слов с его охраной. Скажем так - они были не самого высокого мнения о своем охраняемом объекте.
12.02.2025 13:02
то вони вас підюшували на неадекватну відповідь.. Пам'ятаю як воно до Львова приїхало то весь центр перекрили та пускали лише по перепустках, що роздавались адмінресурсу та іншим сраколизам.
12.02.2025 13:06
Вряд-ли, там была, скажем так, не совсем обычная ситуация. Запомнилось только какой Кучма мелкий и плюгавенький, и какой он наштукатуренный. Но надо отдать ему должное, он не был таким сцикливым параноиком как Янукович. Людей к себе подпускал.
12.02.2025 13:36
Эти слова да Вове за пазуху..фальш старт выборов уже давно ведёт кловун
12.02.2025 12:30
12.02.2025 12:30
Ну в 2019 ж якось вибори провели... Причому, без адмінресурсу - опозиція виграла. Якщо буде якась типу заморозка війни (як тоді), тоцілком можна провести.
12.02.2025 12:31
тов. аваков грав проти "правил". от і не вдалося адмінресурс задіять
12.02.2025 12:41
Келлог референдум проведе?
12.02.2025 12:31
Є конституція, 5 років і на вихід. Що тут питати? Треба закон виконувати, а не в наперстки грати.
12.02.2025 12:33
Конституция у нас на паузе. А кто нажал на паузу и сколько он намерен ее держать?
12.02.2025 12:34
"Келлог на фронті..." (с) - точно повний місяць
12.02.2025 12:33
Яких саме людей запитає? Перелік у студію.
12.02.2025 12:33
Так і після скасування військового стану за кордоном будуть мільйони українців, сотні тисяч в армії та мільйони на окупованих територіях.
То теж не проводити вибори?
Хто хоче - робить. Хто не хоче і сцить в гундосі панталони - знаходить причину не робити.
12.02.2025 12:34
А люди будуть спеціально відібрані?
12.02.2025 12:35
Так, адміністрація вже назначила. В постановці буде задіяно більшість з 95 кварталу
12.02.2025 13:40
12.02.2025 12:35
Влада Зеленського зкладається виключно з мародерів , корупціонерів і просто моральних виродків , все на що вони здатні це нещадно грабувати країну ,з ними ми програємо війну . Вибори це єдиний спосіб як безкровно змінити владу .
12.02.2025 12:36
Взагалі то шоком є те, що президентом залишається зеленський!
12.02.2025 12:37
12.02.2025 12:39
Вполне неплохая идея кстати. Украина - демократическое, европейское государство где власть принадлежит ее народу, так в Конституции записано. В той же Швейцарии на опросе кантона решаются любые вопросы, от крупных государственных,до мелких бытовых. Спросите у самого народа Украины, на государственном соцопросе нужны ли выборы сейчас или нет, нужно ли договариваться с рашкой или воевать до границ 1991 года........ Все бы стало на свои места на самом деле.....И никто бы не сказал, мол это не честно, не демократично и неправильно......Да и Западные партнеры оценили подобный жест по достоинству и в очередной раз убедились, что Украина - это не концлагерь, а аванпост мировой демократии и народовластия.
12.02.2025 12:42
А піти у відставку не варіант! Сам же казав -"не закінчу війну-піду''. Хоча що можна очікувати від трандобола.
12.02.2025 12:43
Нащо їхати до Києва, якщо можна просто зайти на Цензор і почитати коментарі?))) Гугл-перекладач допоможе, але не зовсім)
12.02.2025 12:48
людей? хто ті люди? дєрьмак, подляк, агрохімія, боров стефанчук, верещучка, безумна, 95 кривий квартал, слуги урода? що воно меле.
12.02.2025 12:50
Вже не кривий а кровавий квартал
12.02.2025 14:42
Клоун всіма способами хоче втриматись на кріслі. Навіть за рахуно крові українців.
12.02.2025 12:55
"сьогодні наші люди це сприймають як шок"
Ну Ваші люди дійсно, всралися з переляку, це очевидно і зрозуміло чому. А давайте попросимо Держдеп зробити тестовий сервер з реєстрацією тільки з українським телефоном, Держдепу то нескладно. І нехай всі ЗМІ оголосять за місяць. На ботоферми можна сміливо проігнорувати, тому що 30 мільйонів телефонів вони фізично не зможуть підробити, правда? Правда, максимум ну тисяч 50, ну 100, а якщо СБУ доведе їм точку зору, що не треба впливати на вибори, то й того не буде.

Ну що, слабо так зробити? Одне єдине питання в тесті - чи потрібні зараз вибори в Україні? І не треба маніпуляцій з приїздами, зазирніть людям в очі чи бачите ви там вибори, і все оце. Задайте питання технарям Держдепу, за яку кількість часу вони готові налаштувати таку систему? Попросіть Microsoft, вона не відмовиться попіаритись. І все! 1-2 місяці це з головою абсолютно. А яка вибірка буде, а точність!
12.02.2025 12:56
Воно буде зубами цеплятися за корито
12.02.2025 13:09
Але щоб прийняти подвійне громадянство ти на Конституцію не
12.02.2025 13:12 Відповісти
множинне тезка, навіть не подвійне.
12.02.2025 13:39 Відповісти
Особисто я ЗА вибори.
12.02.2025 14:09 Відповісти
Прокурори з липовими інвалідностями- не покарані, мародери при владі - жоден не покараний, конституція - гарант зі своєю партією ноги витер об неї. Кому такий президент потрібний? Вибори однозначно.
12.02.2025 14:16 Відповісти
Люди добрі роз'ясніть мені чому не можна провести вибори по телефону
Чи в нас вчитилі дуже чисніші за по телефону
12.02.2025 14:38 Відповісти
а ще щодо здачі кацапам територій, де проживають мільйони українців і чекають деокупації з китайської орди
12.02.2025 15:23 Відповісти
Я проти виборів навіть у цьому році.Бо телепні досі не вкурили,що рашка втручається у вибори не тіки США,а і усьому світі (ЄС,Грузія,Молдова,Арменія,Польша,країни балтіі).Чи ви думаєте,що буде по іншому.Навіть хай це буде не ЗЕ.Бо для них Україна не повинна існувати,як держава.Не політично,не економічно.Но для інфантільних гупіків не доходе.Давай вибори і "заживьом-хуже не будет".
12.02.2025 16:47 Відповісти
Сначала ты у нас спроси! Мы за выборы! Брыхло
12.02.2025 18:30 Відповісти
 
 