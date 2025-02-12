Келлог має приїхати до України та запитати людей, як вони ставляться до виборів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів під час війни в Україні є дуже складним.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Зеленського запитали, чи здивувало його, коли Кіт Келлог заявив про важливість проведення виборів в Україні.
"Про вибори... Тут для мене не було жодних сюрпризів ні від американців, ні від європейців. Дійсно, бачив та чув чимало різних речей, меседжів. У них у всіх змінюється думка, коли вони приїздять в Україну. Тому я навіть на це не реагую. Я вважаю, дуже важливо, щоб Келлог приїхав до нас в Україну. Тоді він зрозуміє людей, зрозуміє всі обставини, що відбувається. Побачить ставлення українців до виборів", - сказав він.
За словами Зеленського, це не лише питання законодавства чи Конституції.
"Я гадаю, що він має сам взяти та запитати людей, будь-кого: цивільних, на фронті, всюди. Він почує, що люди не розуміють, як це можна робити під час війни. Це дуже складно. Це питання безпеки, справедливості щодо військових. Важливо, щоб вони мали можливість голосувати. Дуже складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях. Є різні люди, але всі ці міста і селища, які ми, на жаль, поки що втратили. Не даючи їм можливості голосувати - це сигнал, що ми залишаємося без них. Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, інші наші міста. Як вони голосуватимуть? Як вони можуть голосувати, коли вони під окупацією? Це дуже складні речі.
Треба вирішити питання 8 млн людей, які за кордоном. Я не говорю, що ми вирішимо всі питання, або що вибори будуть тільки, коли вирішимо все через 20 років, ні. Але ми не можемо нічого не вирішити та гучно крикнути: "Ми хочемо вибори!". Давайте чесно, сьогодні наші люди це сприймають як шок і не розуміють, для чого нам це пропонують", - пояснив президент.
Питання виборів, зазначив він, мають вирішувати українці, а не хтось за кордоном.
Заява Келлога про вибори в Україні
Нагадаємо, раніше Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.
Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав ознакою здорової демократії те, що вибори в країні можуть відбуватися навіть під час війни. Однак Київ не має проводити їх саме зараз.
- які люди?
- які повинні сказати Келиху про вибори.
- аааа ці, люди. Ось, заходьте..... ага в шеренгу шикуйтесь ... шо? - ні за зростом не обв`язково і жіночки давайте вперед...
И даже перекинулся парой-тройкой слов с его охраной. Скажем так - они были не самого высокого мнения о своем охраняемом объекте.
То теж не проводити вибори?
Хто хоче - робить. Хто не хоче і сцить в гундосі панталони - знаходить причину не робити.
Ну Ваші люди дійсно, всралися з переляку, це очевидно і зрозуміло чому. А давайте попросимо Держдеп зробити тестовий сервер з реєстрацією тільки з українським телефоном, Держдепу то нескладно. І нехай всі ЗМІ оголосять за місяць. На ботоферми можна сміливо проігнорувати, тому що 30 мільйонів телефонів вони фізично не зможуть підробити, правда? Правда, максимум ну тисяч 50, ну 100, а якщо СБУ доведе їм точку зору, що не треба впливати на вибори, то й того не буде.
Ну що, слабо так зробити? Одне єдине питання в тесті - чи потрібні зараз вибори в Україні? І не треба маніпуляцій з приїздами, зазирніть людям в очі чи бачите ви там вибори, і все оце. Задайте питання технарям Держдепу, за яку кількість часу вони готові налаштувати таку систему? Попросіть Microsoft, вона не відмовиться попіаритись. І все! 1-2 місяці це з головою абсолютно. А яка вибірка буде, а точність!
Чи в нас вчитилі дуже чисніші за по телефону