Іноземних військових в українській армії перевірятимуть на поліграфі, - Міноборони

Іноземці проходитимуть поліграф для служби в армії України

Іноземці та особи без громадянства, які бажають служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть психофізіологічне дослідження на поліграфі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, Кабінет Міністрів затвердив відповідне Положення, розроблене оборонним відомством.

Так, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводитиме новостворений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства із залученням фахівців Міноборони та Нацгвардії. Дослідження здійснюватиметься мовою, якою володіє кандидат.

У Міноборони наголошують, що психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа стане обов'язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці. Його також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе.

Чинні військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини.

Для проходження дослідження кандидати мають надати письмову згоду, також вони не повинні мати медичних протипоказань. Незгода може стати підставою для відмови у прийнятті на військову службу.

Зазначається, що Міноборони та МВС мають місяць на оновлення відповідних нормативних актів після набуття чинності цієї Постанови.

Топ коментарі
+10
А СБУ і ОПу чого не провіряють на поліграфі?
12.02.2025 13:02 Відповісти
+8
Їрмака перевір і свою скумбрію
12.02.2025 13:00 Відповісти
+8
Бо прилад ламається від зашкалювання брехні!
12.02.2025 13:13 Відповісти
Головне питання,яке будуть ставити - "ви їх шпійон ілі наш развєдчік?
12.02.2025 13:02 Відповісти
...)))!!!
12.02.2025 13:27 Відповісти
Зе і 5-6 його потужних-перевірить би.
Також,керівників всіх силових відомств.
Та,хто буде провіряти-хіба щоби британські фахівці,напр.,та це в ідеалі.
12.02.2025 13:07 Відповісти
чєбурєка рустємова перевірте.
12.02.2025 13:13 Відповісти
На майбутнє треба кандидатів в депутати та президенти так перевіряти, щоб дегенерати до влади не проникали!
12.02.2025 13:21 Відповісти
Сенсу немає, апарат покаже те, за що заплатили. Тільки специ зароблять. Раніше потрібно хоч одну структуру спецслужб привести в порядок. А так.... Хто дівчинку годує, той її і танцює...
12.02.2025 14:10 Відповісти
Це приниження Людини, яка ризикує своїм життям , і в любий момент може загинути на фронті .
12.02.2025 13:27 Відповісти
Ви ліпше керівництво усіх держструктур перевіряти почніть, а не тех хто приїхав нам допомогати.
12.02.2025 14:05 Відповісти
незалежний міжнародний поліграф,почав би глючити від брехні.якщо би через нього почали пропускати ОП.ВЗРаду МО.ГШ,і т.д і т.п
12.02.2025 15:36 Відповісти
 
 