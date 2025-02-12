Іноземних військових в українській армії перевірятимуть на поліграфі, - Міноборони

Іноземці та особи без громадянства, які бажають служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть психофізіологічне дослідження на поліграфі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, Кабінет Міністрів затвердив відповідне Положення, розроблене оборонним відомством.

Так, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводитиме новостворений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства із залученням фахівців Міноборони та Нацгвардії. Дослідження здійснюватиметься мовою, якою володіє кандидат.

У Міноборони наголошують, що психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа стане обов'язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці. Його також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе.

Чинні військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини.

Для проходження дослідження кандидати мають надати письмову згоду, також вони не повинні мати медичних протипоказань. Незгода може стати підставою для відмови у прийнятті на військову службу.

Зазначається, що Міноборони та МВС мають місяць на оновлення відповідних нормативних актів після набуття чинності цієї Постанови.

