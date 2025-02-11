Добровольці до 25 років, які підписали контракт із ЗСУ до нових умов, зможуть отримати 1 млн грн, - Міноборони

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які долучилися до Сил оборони у віці до 25 років ще до запровадження нових умов контракту Міноборони, також мають право отримати грошову винагороду у розмірі 1 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Було б несправедливо знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок. Повномасштабна війна триває майже три роки. Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - пояснив він.

Речник Міноборони додав, що для цього потрібно звернутись до командира бригади та дізнатись про алгоритм отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом — не мобілізація, а добровільний вибір.