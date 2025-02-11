Добровольці до 25 років, які підписали контракт із ЗСУ до нових умов, зможуть отримати 1 млн грн, - Міноборони
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які долучилися до Сил оборони у віці до 25 років ще до запровадження нових умов контракту Міноборони, також мають право отримати грошову винагороду у розмірі 1 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "Ми - Україна".
"Було б несправедливо знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок. Повномасштабна війна триває майже три роки. Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - пояснив він.
Речник Міноборони додав, що для цього потрібно звернутись до командира бригади та дізнатись про алгоритм отримання грошової допомоги.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом — не мобілізація, а добровільний вибір.
Рівні також умови й для жінок та чоловіків (як в ЦАХАЛі).
Але це не тільки лише всіх. Це тільки залежно від віку, від твоєї статі, від наявності зв'язків, грошей і всього іншого
Почему ты желаешь смерти собственному народу?
бо ти начебто транслюеш кацапськи наративи
Чи ти про справедливість та рівність пепед законом?
Якщо про це, то треба прийняти, що це точно не про нас зараз. І з цим треба жити або щось міняти.
Як варіант, стати депутатом СН (можна хоча б помічником колишнього тамади) чи змінити стать. 😁
Але ж є багато але. Соцопитування, рейтинги, електоральні настрої, вибори, свати, брати і просто хороші люди...
Все те, що повинно бути відкинуто під час війни на знищення.
Але не тим покидьком, яки зараз прикидається президентом, і не з його сараною, що знищує будь-яку законність та справедливість на своєму шляху.
І таке вже було. У Росії та Німеччині на початку 20 сторічча. І обідві просрали Першу Світову.
пожарні частини перегрузять та все сгорить
не нпз, аеродроми а столицю!!!
тільки так до них шось дійде
бо там усе вирішують маськвічі
на клик як то кажуть
спочатку пукін потім українці
скоро весь світ почне
бо срасія то камера 200
Отдыхай))
1. Скільки реальних мільйонів є під цю програму?
2. Як ця програма буде себе почувати без західного бабла?
Хоча також, претензії цілком раціональні, а цей робить як послугу комусь, хоча війна у нас... Але це вже філософські питання
А ось суто матеріальні питання, що якщо 1.000 підпишеться, то вже мільярд виходить треба виплатити просто зі старту. На 1.000 осіб. А якщо 10.000? У принципі, дуже навіть можуть підписатися, з огляду на те, що всі розраховують на швидкий мир і думають, чому б не зрубати бабла...
Все одно що неробі сказати, що з роботою йому було б набагато краще і, якщо він сам не хоче прикладати зусиль, то за нього це ніхто робити не буде.
А тут посеред цього бенкету **** і хтось з партнерів припинив фінансування.
Таке вже було. І чомусь потужні звіти Мінекономіки та НБУ одразу стали сумними.
--------------------------------------
В.О. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
але явно не математична
йди за кораблем
чого ти зареєструвався 30 січня
навіщо ти взагалі тут по ночах пишеш?
займись чимось корисним у штатах...
Може тому, що я в США. Тому в мене американськи прапор (мокша ти недолуга разом з флагом).
як ти там опинився?
навіщо?
навіщо втрачаєш безцінне життя на таку хуіту як тролінг в інтеренті?
подумай, потім пиши
по суті рандомна образа яку ти виковирюеш з довідника типових образ
ти бот , хоч сереш і жреш як людина
по суті будуть відповіді?
якщо ні просто щезни
Й закон про демобілізацію, він наче як є вже півроку, але його немає... Прям як в країні шльопперів...
А інші?
- інших нхй Бог послав...