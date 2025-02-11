УКР
Новини
6 902 68

Добровольці до 25 років, які підписали контракт із ЗСУ до нових умов, зможуть отримати 1 млн грн, - Міноборони

Контракт для 18-24 добровольців: Міноборони пояснило за грошову виплату

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які долучилися до Сил оборони у віці до 25 років ще до запровадження нових умов контракту Міноборони, також мають право отримати грошову винагороду у розмірі 1 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Було б несправедливо знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок. Повномасштабна війна триває майже три роки. Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - пояснив він.

Речник Міноборони додав, що для цього потрібно звернутись до командира бригади та дізнатись про алгоритм отримання грошової допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перехід ЗСУ на корпусну систему дозволить воїнам бути ефективнішими на полі бою, - Паліса

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що приєднання до Сил оборони за цим проєктом — не мобілізація, а добровільний вибір.

Автор: 

виплати (1131) Міноборони (7678) молодь (132) ЗСУ (7935) Рекрутинг (160)
Топ коментарі
+32
Вибачте, але рівні умови мають бути для 18-річних та для 35 або 45-річних.
Рівні також умови й для жінок та чоловіків (як в ЦАХАЛі).
11.02.2025 23:16
+15
Я епу, у нас якась чарівна конституція (хоч і на паузі), де захист держави - це священний обов'язок, до того ж настільки сильний, що хрін дадуть навіть хвилину збору, коли по дорозі схоплять, просто як кримінальника мордою в підлогу, по нирках і по етапу...

Але це не тільки лише всіх. Це тільки залежно від віку, від твоєї статі, від наявності зв'язків, грошей і всього іншого
11.02.2025 23:23
+12
Цікаво:
1. Скільки реальних мільйонів є під цю програму?
2. Як ця програма буде себе почувати без західного бабла?
11.02.2025 23:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Ціпа-ціпа-ціпа!
11.02.2025 23:09
11.02.2025 23:11
Це ви про путена? Чи про людей, які захищають від ординської навали Україну?
12.02.2025 01:23
11.02.2025 23:16
Извините, но тогда у нас не будет денег строить дороги (с)
12.02.2025 00:11
Ти ще скажи, шо рівні умови мають були для 65-річних і 25 річних. На війні 25-річні кратно цінніші, ніж 45-65 річні. Тому ні.
12.02.2025 07:52
11.02.2025 23:23
То може треба вчасно ставати на військовий облік та оновлювати дані, а не чекати поки тебе об'являть у розшук і почнуть ловити?
11.02.2025 23:26
Тех кто вчасно стали на військовий облік та оновили дані - уже давно нет в мире живых.

Почему ты желаешь смерти собственному народу?
11.02.2025 23:31
Vitaliy Ivanov #601361 Він бажає смерті кацапам, ви його неправильно зрозуміли.
12.02.2025 00:15
напиши свої пропозиції
бо ти начебто транслюеш кацапськи наративи
12.02.2025 03:02
якщо пів сотні твоїх знайомих служать і ще досі не загинули, то не все так печально. Хіба може у тебе, якщо вони усі вважають, що ти точно загинеш, бо певно вважають тебе якимось обділеним природою. Вони ж служать, а ти чомусь не здатен.
12.02.2025 05:20
Зупинити війну можна тільки капітуляцією. Тоді виріжуть всіх.
12.02.2025 07:02
Питання не в обліку, а питання в тому, що обов'язки з його виконання мають бути спільні.
11.02.2025 23:37
Спільні з ким?
Чи ти про справедливість та рівність пепед законом?
Якщо про це, то треба прийняти, що це точно не про нас зараз. І з цим треба жити або щось міняти.

Як варіант, стати депутатом СН (можна хоча б помічником колишнього тамади) чи змінити стать. 😁
11.02.2025 23:47
Спільні та рівні з усіма. З 18 років до 45-50 незалежно від статі, зв'язків і матеріального становища
12.02.2025 00:04
Отут згоден.

Але ж є багато але. Соцопитування, рейтинги, електоральні настрої, вибори, свати, брати і просто хороші люди...

Все те, що повинно бути відкинуто під час війни на знищення.
Але не тим покидьком, яки зараз прикидається президентом, і не з його сараною, що знищує будь-яку законність та справедливість на своєму шляху.
12.02.2025 00:09
Ну то може армiя повинна як це сказати ... видiлити 10% свого ресурсу на боротьбу з iншим фронтом? Чи ЗСУ це влаштовуе?
12.02.2025 02:00
То це ти так собі уявляєш.

І таке вже було. У Росії та Німеччині на початку 20 сторічча. І обідві просрали Першу Світову.
12.02.2025 02:07
я пропоную бомбити мокву, термітом та напалмом
пожарні частини перегрузять та все сгорить
не нпз, аеродроми а столицю!!!

тільки так до них шось дійде
бо там усе вирішують маськвічі
12.02.2025 03:05
вам кацапам кладуть у рота
на клик як то кажуть
спочатку пукін потім українці
скоро весь світ почне
бо срасія то камера 200
12.02.2025 05:08
Ясненько.
Отдыхай))
12.02.2025 05:09
11.02.2025 23:25
Це так, тому що тут навіть самому недалекому зрозуміло, що це зроблено як відмашка на претензії Заходу «а кулі якщо у вас війна, то всі не воюють»
Хоча також, претензії цілком раціональні, а цей робить як послугу комусь, хоча війна у нас... Але це вже філософські питання

А ось суто матеріальні питання, що якщо 1.000 підпишеться, то вже мільярд виходить треба виплатити просто зі старту. На 1.000 осіб. А якщо 10.000? У принципі, дуже навіть можуть підписатися, з огляду на те, що всі розраховують на швидкий мир і думають, чому б не зрубати бабла...
11.02.2025 23:31
Та які претензії? Констатація факта.

Все одно що неробі сказати, що з роботою йому було б набагато краще і, якщо він сам не хоче прикладати зусиль, то за нього це ніхто робити не буде.
11.02.2025 23:38
Ну от ч саме про цей фінансовий аспект.

А тут посеред цього бенкету **** і хтось з партнерів припинив фінансування.

Таке вже було. І чомусь потужні звіти Мінекономіки та НБУ одразу стали сумними.
11.02.2025 23:42
Там 200 тыс. сразу выплачивают. Остальное потом. А потом у могих уже не будет.
12.02.2025 02:01
На 125 млрд грн куплено нових автівок. Це оплата 125 тисяч рекрутів по 1 млн грн. ТИЛИ ЖИРУЮТЬ - ГРОШІ Є.
12.02.2025 07:54
Нн певен, що ці гарні люди дпдуть хоч гривню на ЗСУ.
12.02.2025 09:11
Тобто ті хто пішов добровільно в 45 це інші.
11.02.2025 23:28
У нас після 42 років у країні тільки один НЕЛОХ
11.02.2025 23:52
Це якщо мені 54 роки, то 18×3=54, то я отримаю 3 мільйони.Так виходить?
11.02.2025 23:31
просто потім через суд по частині 2 ст. 24 Конституції забереш 1 лям.
11.02.2025 23:50
Конституція? Ні, ТО ДЛЯ ЛОХІВ!
--------------------------------------
В.О. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11.02.2025 23:46
Такое ощущение, что на колене дописуют
11.02.2025 23:48
Было бы разумнее сделать для всех возрастов одинаковые условия, или понижать принудительную мобилизацию до 21 года на одинаковых условиях для всех, но видно Володе на ухо эффективные менеджеры по спиливанию и стройке дорог нашептали другое, а вот выезд за границу по истечению контракта нужно сделать под залог 500-800 тыс грн
12.02.2025 00:13
застава за виїзд? це згідно якої статті конституції
12.02.2025 03:06
Згідно тої самої яка забороняє виїзд
12.02.2025 05:26
це де така? у сша? не читав
12.02.2025 05:32
В УНДР, не читав то почитай
12.02.2025 05:39
це де? що ти верзеш? ідіот?
12.02.2025 05:42
Це ж ти не поняв де, то виходить, що це ти ідіот
12.02.2025 06:56
якщо я не зрозумів ідіота-бота то я ідіот? цікава логика
але явно не математична
12.02.2025 06:58
Логіка, вона не може бути цікавою чи ні. Вона або є (як в мене) або її не має (як в тебе). Звідкі в ідіота логіка?! Все логічно🤣
12.02.2025 07:01
ти кретин звісно віриш шо я не зрозумів твого бородатого недолугого жарту?
йди за кораблем
12.02.2025 07:03
Я вражений твоєю впевненістю: стільки самовпевненості при повній відсутності розуму - це талант
12.02.2025 07:04
чого в тебе американський флаг боте
чого ти зареєструвався 30 січня
навіщо ти взагалі тут по ночах пишеш?
займись чимось корисним у штатах...
12.02.2025 07:06
Якщо твій інтелект такий же гострий, як твої жарти, то тобі терміново потрібен ремонт мозку.
Може тому, що я в США. Тому в мене американськи прапор (мокша ти недолуга разом з флагом).
12.02.2025 07:07
та ти не вдавай джеймс бонда, нецікаво

як ти там опинився?
навіщо?
навіщо втрачаєш безцінне життя на таку хуіту як тролінг в інтеренті?

подумай, потім пиши
12.02.2025 07:09
Якби твій мозок працював так само, як твій рот, ти б вже був генієм. Але на жаль, все, що в тебе добре виходить - це бути ганьбою людства.
12.02.2025 07:12
це звисно вичурна метафора
по суті рандомна образа яку ти виковирюеш з довідника типових образ
ти бот , хоч сереш і жреш як людина

по суті будуть відповіді?
якщо ні просто щезни
12.02.2025 07:21
По суті? Твоє існування вже не має суті, бо ти навіть у сварці не можеш бути корисним. Як ти ще не випарувався від власної нікчемності?
12.02.2025 07:40
Як в анекдоті про динозаврів... Шанси 50:50... Можуть получити, а можуть й не получити...
Й закон про демобілізацію, він наче як є вже півроку, але його немає... Прям як в країні шльопперів...
12.02.2025 00:25
Розділяй і володарюй. Старе як світ, але завжди працює.
12.02.2025 00:45
Що за дескримінація за віком???
А інші?
- інших нхй Бог послав...
12.02.2025 05:25
Головне абіцяти абіцять. Пам'ятаєте 4000 $ лікарям, главнає пірістать стрілять, 23-й рік перемоги...
12.02.2025 08:42
збс, а в рашці, по 5 млн, і і пох скількі тобі років, от вони й пруть як таракани з кожної щелини, а гроші які виділяють на армію розчиняються в карманах зеШОбла і тітушок-бусифікаторів у вигляді премія за пійману і силою доставленою "вільну" людину "вільної" країни.
12.02.2025 09:46
Сыночки и внуки депутатов "станут" добровольцами тоже - на мороженное будет бонус
12.02.2025 11:01
 
 