Чоловік з ножем напав на військового та завдав йому поранень на території ТЦК у Харкові

Чоловік поранив військового

Сьогодні, 12 лютого 2025 року у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківського ОТЦК та СП.

"Звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству.

"Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства", - додають у ТЦК.

Також читайте: Працівників ТЦК побили чоловіки під час перевірки документів на Рівненщині

Також наголошується, що відповідно до Кримінального Кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відтак, напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність.

+31
Ось буде сміху,
коли гарний адвокат перекваліфікує справу у
самозахист від невідомої озброєної групи осіб
а шанси на це великі...
але на цензорів про це не напишуть.
12.02.2025 13:47
+28
Проникнув на територію тцк, чи його привезли в кайданках, то може це самозахист?
12.02.2025 13:38
+24
І хто вам лікар? Згадайте коли журнашлюхи, заради підписників, обсирали працівників ТЦК всі або мовчали, або з радістю підхоплюва хвилю. Кацапи свого добилися.
12.02.2025 13:34
Олександр САТ РАМ #601301 Чому в твоїй відповіді нема слова ,,росгвардія" , чому ти замінив на ,,це" ? Невже так загнали під плінтус, що ти навіть в коментах боїшся цієї структури? Ти як вугор на пательні вивертаєшся. З тобою виходить чудовий контент. Браво.
12.02.2025 17:25
Ніколай Шаріков - ти дійсно ідіот чи прикидаєшся? Любий агєнт впливу ,того самого ФСБ - буде перший кричати Путін -***** ,русня - ідари . Тобто прикидатися , щирим патріотом ,лизать ,жопу Зеленському Приблизно як ти себе ведеш . І тихенько робити свою роботу .
Але проблема в тому ,що ФСБ не сильно потрібно мати тут свою агєнтуру - бо такі корисні ідіоти -Як ніколаї пісарєви зроблять для розвалу ЗСУ більше чим будь яке фсб
12.02.2025 17:40
Олександр САТ РАМ #601301 Третя спроба про росгвардію. Починаємо?
12.02.2025 17:48
Ніколи не сперечайтеся з дурнями - ви спустетеся на їх рівень , де він вас задавить досвідом . Марк Твен
12.02.2025 18:37
Олександр САТ РАМ #601301 Завтра продовжимо кацапчик.
12.02.2025 21:33
Давай ,мені цікаво досліджувати стадії олігофренії на конкретній людині
12.02.2025 22:23
Як цей чоловік із ножом попав на територію ТЦК? Якщо він прийшов сам і вирішив напасти на ТЦК, то чому його не перевірили на вході? Якщо його в межах «оповіщення» доставили в бусі для «добровільного» проходження ВЛК, при цьому зовсім ненароком скрутивши десь на вулиці, то це взагалі може трактувати як самозахист. Бо, якщо вірити речнику Полтавського ТЦК там працюють цивільні люди, які не можуть воювати, а відповідно від нападу групи цивільних людей на бусі теоретично можна захищатись.
12.02.2025 14:11
не теоретично, напад двох і більше осіб дає право захищатись у будь який спосіб аж до застосування зброї, тим більше, що нападають озброєні люди, статус яких дуже сумнівний з точки зору законодавства
12.02.2025 15:16
в тюрму його на десять год
12.02.2025 14:17
не переживай им хоть пожизненный давай ,они ВСЕ знают что обменяют ,а вот когда на нем его шкура начне рыпить и трискатысь ,то набаго дієвеше !!!(((
12.02.2025 15:23
А як він попав на територію ТЦК скромно умовчали
12.02.2025 14:24
нам наша гуманность и водичка минеральная орку с женевскими конвенциями и обменными фондами нам же выходит БОКОМ !!!!((( они нас просто не бояться !!!! отсюда и шпионы которых ловит Малюк !!! не можете справиться позовите меня ,я вас НАУЧУ !!! покажу как надо и они все ИСЧЕЗНУТ когда увидят ,что с ними сделаю Я !!! это никогда не закончится и вас ,,гуманистов,, я причесляю к таким же врагам Украины !!! зовите , я вас научу и покажу как надо с ними разбираться !!!((
12.02.2025 14:39
"Діктатура пролітаріата". колись Українці проходили вже таке. Так що йдіть ви лісом а краще в кацапстан и кндр з вашими "ученіями"
12.02.2025 15:22
ну тогда на НЕТ и суда НЕТ !!!
12.02.2025 15:26
васька ,видиш какой у меня жесткий комент , даже ЛАЙКИ убрали !!! и псевдоним у тебя опасный , я б с тебя поди и НАЧАЛ !!!)))
12.02.2025 15:44
чому військові під час нападів не захищаються. чому вони не застосовують зброю? в країні точно війна? точно військовий час?
12.02.2025 14:39
Федір Сидоренко Кацапе, тут новини про ТЦК , а не про вашу росгвардію. Твої фсбешні вуха дуже добре видно.
12.02.2025 15:02
виконай ст 65 Конституції України.
12.02.2025 16:16
а что у каждого военного оружие с собой ??? не тупи !!!(((
12.02.2025 15:31
банда дермаків-татарових ставить лайк черговому зєлєнсько-підєрмачному пдру..
жлоби Вироку-2019, ви - чемпіони по-дебілізму..
12.02.2025 14:46
ну і звісно - замість владнати проблему з ТЦК - будуть закручувати гайки, бо мол які бідаки
12.02.2025 14:47
Вони й так вже закручені надміру. Але різьба вже тримає погано. Десь під осінь її зірве остаточно.
12.02.2025 15:24
Херувимо-подібні тцкисти витягли на ношах чувака з лікарні, представника Лубінця який приїхав взнати де той чоловік був відправлений на три літери цими цивільними/військовими, де чоловік не відомо і це лише одна історія з багатьох, мабуть, теж знята кацапапи на тот.
12.02.2025 14:49
Це насліки того цо хтось перстае працювати в правовому полі по відношенню до грамадян. Вимогае від грамодян викоувати іх обов'язки в той же час нехтують своіми обов'зками і правами грамодян.
12.02.2025 14:53
Дуже стисле і не зрозуміле повідомлення Харківського обласного тцк. І знову без доказів. Все ж дуже просто, якщо це територія тцк, там є відеонагляд. Достатньо викласти відео подій і все стане на свої місця. Не буде поля для маніпуляцій інформацією.
12.02.2025 15:02
військові на фронті, а в тцк цткуни - перефарбовані мєнти, що ховаються від фронту в тцк, треба називати речі своїми іменами і не пересмикувати інформацію
12.02.2025 15:09
потрібні публічні РОЗСТРІЛИ
12.02.2025 15:19
за такой призыв могут тебя за жопу взять и будут правы !!!(((
12.02.2025 15:28
Смотри сам у стенки не окажись, расстрелун
12.02.2025 18:11
Пристрельте погань. Кров швидко ставить неокрєпшиє мізки на місце.
12.02.2025 15:38
За порушення закону викрадення людей ТЦКунів будуть судити як військових чи як цивільних?
12.02.2025 15:42
"Бусифікація" - це такий же ворожий вкид як перед виборами було "ліпєцкаяфабріка", "бариганакраві" тощо...
12.02.2025 15:43
Автор видно не дивиться інтернет ,де банди ТЦКунів калічать, вбивають, знущаються над українцями. Та й вони не є військовослужбовцями, а є якимись працівниками без повноважень. Але якщо вони себе вважають військовослужбовцями, то видно не знають 17 статтю Конституції, абзац 4 де військовим не можна даже доторкатися до громадян
12.02.2025 16:57
Учитывая что там в Харькове творится с тцк, удивлён что только сейчас это случилось
12.02.2025 18:10
