Чоловік з ножем напав на військового та завдав йому поранень на території ТЦК у Харкові

Сьогодні, 12 лютого 2025 року у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківського ОТЦК та СП.

"Звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству.

"Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства", - додають у ТЦК.

Також наголошується, що відповідно до Кримінального Кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відтак, напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність.