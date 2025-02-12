Лубінець в ОБСЄ: Понад 1,5 млн українських дітей перебувають в окупації під загрозою депортації і примусового переміщення
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив перед державами-учасницями ОБСЄ і закликав їх вжити заходів для повернення викрадених Росією українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець розповів у телеграм-каналі.
"Мав честь виступити перед державами-учасницями ОБСЄ на тематичному засіданні Комітету з безпеки ОБСЄ під головуванням Великої Британії. Тема мого виступу - захист прав дитини в умовах агресії РФ, особливий акцент на питанні повернення дітей з ТОТ та РФ", - зазначив омбудсен.
Також він назвав ключові тези свого виступу:
- РФ нехтує всіма нормами міжнародного права, від цього страждають невинні - українські діти. Наразі понад 1,5 млн дітей перебувають в окупації під загрозою депортації і примусового переміщення.
- Фізичне переміщення дітей не є ціллю окупантів. Мета - масштабувати ланцюг змін, спрямованих на асиміляцію, знищення ідентичності та індоктринацію українських дітей.
- Україна працює, щоб повернути неповнолітніх, а також забезпечити дотримання їхніх прав надалі. Зокрема, для цього функціонує Центр захисту прав дитини в Києві.
"Закликав ОБСЄ стати платформою для обговорення питання повернення українських дітей із депортації та створення додаткових заходів тиску на Росію!
Спільними зусиллями маємо домогтися повернення наших дітей та забезпечити їм безпечне майбутнє!" - наголосив Лубінець.
Чому не перевезли на захід України і не зберегли ?!
Все цивільне населення мало бути при нападі евакуйоване вглиб держави, документація теж вивезена, всі решта цінних активів (промисловість, інфраструктура) - підірвані або спалені. Ось так країна повинна зустрічати спробу наступу окупаційних військ. Ясно, що в хаосі такий обсяг роботи, ще і швидко, неможливий. Але навіть не намагалися таким шляхом йти . . .