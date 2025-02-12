УКР
Лубінець в ОБСЄ: Понад 1,5 млн українських дітей перебувають в окупації під загрозою депортації і примусового переміщення

Лубінець в ОБСЄ закликав допомогти повернути дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив перед державами-учасницями ОБСЄ і закликав їх вжити заходів для повернення викрадених Росією українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець розповів у телеграм-каналі.

"Мав честь виступити перед державами-учасницями ОБСЄ на тематичному засіданні Комітету з безпеки ОБСЄ під головуванням Великої Британії. Тема мого виступу - захист прав дитини в умовах агресії РФ, особливий акцент на питанні повернення дітей з ТОТ та РФ", - зазначив омбудсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи

Також він назвав ключові тези свого виступу:

  • РФ нехтує всіма нормами міжнародного права, від цього страждають невинні - українські діти. Наразі понад 1,5 млн дітей перебувають в окупації під загрозою депортації і примусового переміщення.
  • Фізичне переміщення дітей не є ціллю окупантів. Мета - масштабувати ланцюг змін, спрямованих на асиміляцію, знищення ідентичності та індоктринацію українських дітей.
  • Україна працює, щоб повернути неповнолітніх, а також забезпечити дотримання їхніх прав надалі. Зокрема, для цього функціонує Центр захисту прав дитини в Києві.

Читайте: В Україну з початку 2025 року повернули 31 викрадену Росією дитину, - ОП

"Закликав ОБСЄ стати платформою для обговорення питання повернення українських дітей із депортації та створення додаткових заходів тиску на Росію!

Спільними зусиллями маємо домогтися повернення наших дітей та забезпечити їм безпечне майбутнє!" - наголосив Лубінець.

діти (5316) ОБСЄ (3526) Лубінець Дмитро (636)
дивно ж, розмінували, запустили шатли, не підірвали мости, проклали асфальт під вторгнення... І хто ж тоді винен, загадка?
12.02.2025 13:44 Відповісти
Якщо за кожну скалічену дитячу долю давати зеленій скотині один день тюрьми, то сидіти йому 4000 років.
12.02.2025 13:45 Відповісти
За його гріхи , а у нього вони важкі ,потрібно що б і його ******** зі скумбрією , і папа , і мама ріма теж несли кару .
12.02.2025 19:06 Відповісти
Жесть, віддали 1,5 млн дітей, майбутнє Нації оркам!
Чому не перевезли на захід України і не зберегли ?!
12.02.2025 13:47 Відповісти
Не так все просто, як на перший погляд. Батьки, палкі фанати "русского мира" на відріз відмовлялись від евакуації дітей, та часто їх переховували. Там народець ще той. Розказував боєць з передка, що коли почались бої за селище від побачив в будинку жінку, бабцю і двох дітей. На прохання евакуюватись, поки є можливість, ті відповіли: "...а зачем? Это же наши придут, они своих не трогают!" Це не наше майбутнє, а відтерміновані великі неприємності.
12.02.2025 14:05 Відповісти
Старый Котяра #387676 , з Маріуполя люди не встигли евакуюватися .
12.02.2025 19:08 Відповісти
Як влада допустила, що діти не були своєчасно евакуйовані і що в окупації залишилося 1,5 млн. дітей ? У нас тих дітей і так мало, а тут "розкидуються" генофондом . . .
Все цивільне населення мало бути при нападі евакуйоване вглиб держави, документація теж вивезена, всі решта цінних активів (промисловість, інфраструктура) - підірвані або спалені. Ось так країна повинна зустрічати спробу наступу окупаційних військ. Ясно, що в хаосі такий обсяг роботи, ще і швидко, неможливий. Але навіть не намагалися таким шляхом йти . . .
12.02.2025 20:45 Відповісти
 
 