2 494 28

Зеленський спростував заяви про тиск Джонсона щодо мирних переговорів з РФ: Це не відповідає логіці

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито зірвав мирну угоду з Росією в 2022 році.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька підходів з ультиматумами, і я ніколи на це не погоджувався", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що Джонсон не мав ніякого відношення до його рішень. "Це не відповідає логіці; від чого він мав нас відмовляти?" - сказав він. За словами президента, після зустрічі в Стамбулі в березні 2022 року, реальний тиск на підписання мирної угоди вже минув, і російські сили були витіснені з передмістя Києва до того, як Джонсон прибув до України в квітні.

"Путіну дуже подобається ця історія про Туреччину, ці зустрічі", - додав Зеленський, коментуючи чутки про роль Джонсона в забезпеченні непідписання мирної угоди. Президент також зазначив, що умови, яких вимагала Росія під час переговорів, були неприйнятними: "Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна".

Зеленський підкреслив, що час візиту Джонсона не має сенсу для стверджень про тиск на Україну: "Можна уявити, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити". Однак, за його словами, на момент прибуття Джонсона вже були вигнані російські сили з передмістя Києва: "Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом".

Зеленський Володимир (25545) Джонсон Борис (588) переговори з Росією (1446)
+10
Немає підстав сумніватись в словах людини, яка перед самим вторгненням пудрила мізки громадянам та розповідала про "шашлики" та Захід, який "нагнітає".
показати весь коментар
12.02.2025 14:43 Відповісти
+7
"Спеціаліст", що жодного дня не попрацював за спеціальністю -- і роками сидить у найвищому кріслі державної ієрархії. От що не відповідає логіці.
показати весь коментар
12.02.2025 14:43 Відповісти
+3
Пізичний дьож!
показати весь коментар
12.02.2025 14:44 Відповісти
Перезувся у воздусі!
показати весь коментар
12.02.2025 14:35 Відповісти
це ти ****, з своїм дєрмаком і сьогмой по 8 грн невідповідаєш логіці, зе гнида дєрьмача, коли ти вже передознешся з своїми спічрайтерами дибільними.
показати весь коментар
12.02.2025 14:38 Відповісти
Президент також зазначив, що умови, яких вимагала Росія під час переговорів, були неприйнятними: "Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна"
------
Зараз можна героїчно розповідати що завгодно, але Арахамія казав що йому дуже заважав (здавати кацапам Україну в Стамбулі) записаний до Конституції шлях до НАТО.
Хочу подивитися на підписи на тих папірцях що делегати від Шапіто підписували...
показати весь коментар
12.02.2025 14:41 Відповісти
подивишся і порівняєш з договором який скоро підпишуть. цікаво, на скільки гірше буде майбутній договір.
показати весь коментар
12.02.2025 14:57 Відповісти
Є якісь ознаки того що скоро відбудеться підписання якогось договору з кацапами?!
Хто з української сторони буде підписувати?
показати весь коментар
12.02.2025 15:02 Відповісти
ви пошуткували? загугліть слово "перемовини" або "переговори". всі про них розмовляють.
показати весь коментар
12.02.2025 16:15 Відповісти
Ні я не пошуткував.
Я питався за договір, а не за переговори.
Який договір та про що?
12.02.2025 14:57 "подивишся і порівняєш з договором який скоро підпишуть"
показати весь коментар
12.02.2025 16:59 Відповісти
хочеш щоб я в майбутнє злітав і тобі по секрету скинув остаточний варіант договора? плати 500 млн баксів, і я тобі його скину.
показати весь коментар
12.02.2025 18:25 Відповісти
Тобто притомної відповіді на жодне питання не буде, і це 12.02.2025 14:57 просто балаканина ні про що?
ОК.
показати весь коментар
12.02.2025 18:37 Відповісти
ти що, дзьобнутий? це взагалі то секретна інфа з майбутнього і вона дорого коштує. плати - отримаєш відповіді.
показати весь коментар
12.02.2025 18:41 Відповісти
"Спеціаліст", що жодного дня не попрацював за спеціальністю -- і роками сидить у найвищому кріслі державної ієрархії. От що не відповідає логіці.
показати весь коментар
12.02.2025 14:43 Відповісти
Немає підстав сумніватись в словах людини, яка перед самим вторгненням пудрила мізки громадянам та розповідала про "шашлики" та Захід, який "нагнітає".
показати весь коментар
12.02.2025 14:43 Відповісти
тріпло воно брехливе дєрмаче, різниці між ним там пуйлом - 0!
показати весь коментар
12.02.2025 15:12 Відповісти
йди вже зеленській, йди будь ласка, і свого дЄрмака в першу чергу забери з собою, куда ви там тікаєте, пі...уй вслід за резніковим\яником.
це тріпло слухать себе неповажать, а воно щей країной керує з своїм дєрмачіной.
показати весь коментар
12.02.2025 14:44 Відповісти
Пізичний дьож!
показати весь коментар
12.02.2025 14:44 Відповісти
Коли вже вимкнеться цей генератор несусвітньої хе#ні?
показати весь коментар
12.02.2025 14:46 Відповісти
А слабо оприлюднити останню сторінку стамбульського "договірну" з ПІДПИСАМИ?!
Надієшся, що кацапи свій екземпляр не оприлюднять?
показати весь коментар
12.02.2025 14:50 Відповісти
Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом

Тобто, Джонсон заради цього приїзджав. Ага.
От саме так все і було. 😁
показати весь коментар
12.02.2025 14:53 Відповісти
"Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Джерело: https://censor.net/ua/n3535357" лицемірне дєрмаче пінокіо, чі шо там за ниткі смкається
показати весь коментар
12.02.2025 14:57 Відповісти
ти гад краще розкажи, що ти там з британцями попідписував за секретні угоди і скільки ще українці будуть за британські інтереси воювати
показати весь коментар
12.02.2025 15:05 Відповісти
Феєричний дятел! Не всі забули з якими договорами зелені носилися в Стамбулі.
Тай і ''оман'' пам'ятаємо.
показати весь коментар
12.02.2025 15:07 Відповісти
Щоб зеленський обманув? Та ніколи!
показати весь коментар
12.02.2025 15:11 Відповісти
а що там про Оман, а то про мінськ та туреччину вже підза..ї..бав

і на интервью Наєва коли відреагуєш, гундосий?
казки про малюка і діверсантів, а також про постріли в жОПі бабусі своїй розповіси
показати весь коментар
12.02.2025 15:16 Відповісти
Природньо коротка пам'ять, або просто його ніхто не відволікав від тепленької ванночки. Воно не відало, що твориться.
показати весь коментар
12.02.2025 16:30 Відповісти
Якраз тому Джонсонюк і приїхав, щоб сказати - Ти шо уху їв і прогавив, що під Києвом українці кацапів вже розпатрошили, на Миколаївщині патрошать, на Сумщині, Чернігівщині? Я всіх і вся розкрутив на військову допомогу ЗСУ. А ти шо робиш? Нахіба в Стамбул капітулянтів послав?
показати весь коментар
12.02.2025 22:15 Відповісти
цей джонсон топив за трампа. То де він?
показати весь коментар
13.02.2025 01:40 Відповісти
 
 