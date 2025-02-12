Зеленський спростував заяви про тиск Джонсона щодо мирних переговорів з РФ: Це не відповідає логіці
Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито зірвав мирну угоду з Росією в 2022 році.
Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Було кілька підходів з ультиматумами, і я ніколи на це не погоджувався", - зазначив президент.
Зеленський уточнив, що Джонсон не мав ніякого відношення до його рішень. "Це не відповідає логіці; від чого він мав нас відмовляти?" - сказав він. За словами президента, після зустрічі в Стамбулі в березні 2022 року, реальний тиск на підписання мирної угоди вже минув, і російські сили були витіснені з передмістя Києва до того, як Джонсон прибув до України в квітні.
"Путіну дуже подобається ця історія про Туреччину, ці зустрічі", - додав Зеленський, коментуючи чутки про роль Джонсона в забезпеченні непідписання мирної угоди. Президент також зазначив, що умови, яких вимагала Росія під час переговорів, були неприйнятними: "Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна".
Зеленський підкреслив, що час візиту Джонсона не має сенсу для стверджень про тиск на Україну: "Можна уявити, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити". Однак, за його словами, на момент прибуття Джонсона вже були вигнані російські сили з передмістя Києва: "Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------
Зараз можна героїчно розповідати що завгодно, але Арахамія казав що йому дуже заважав (здавати кацапам Україну в Стамбулі) записаний до Конституції шлях до НАТО.
Хочу подивитися на підписи на тих папірцях що делегати від Шапіто підписували...
Хто з української сторони буде підписувати?
Я питався за договір, а не за переговори.
Який договір та про що?
12.02.2025 14:57 "подивишся і порівняєш з договором який скоро підпишуть"
ОК.
це тріпло слухать себе неповажать, а воно щей країной керує з своїм дєрмачіной.
Надієшся, що кацапи свій екземпляр не оприлюднять?
Тобто, Джонсон заради цього приїзджав. Ага.
От саме так все і було. 😁
Тай і ''оман'' пам'ятаємо.
і на интервью Наєва коли відреагуєш, гундосий?
казки про малюка і діверсантів, а також про постріли в жОПі бабусі своїй розповіси