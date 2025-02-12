Зеленський спростував заяви про тиск Джонсона щодо мирних переговорів з РФ: Це не відповідає логіці

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито зірвав мирну угоду з Росією в 2022 році.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька підходів з ультиматумами, і я ніколи на це не погоджувався", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що Джонсон не мав ніякого відношення до його рішень. "Це не відповідає логіці; від чого він мав нас відмовляти?" - сказав він. За словами президента, після зустрічі в Стамбулі в березні 2022 року, реальний тиск на підписання мирної угоди вже минув, і російські сили були витіснені з передмістя Києва до того, як Джонсон прибув до України в квітні.

"Путіну дуже подобається ця історія про Туреччину, ці зустрічі", - додав Зеленський, коментуючи чутки про роль Джонсона в забезпеченні непідписання мирної угоди. Президент також зазначив, що умови, яких вимагала Росія під час переговорів, були неприйнятними: "Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна".

Зеленський підкреслив, що час візиту Джонсона не має сенсу для стверджень про тиск на Україну: "Можна уявити, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити". Однак, за його словами, на момент прибуття Джонсона вже були вигнані російські сили з передмістя Києва: "Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом".

