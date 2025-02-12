На війні в Україні загинув перший доброволець зі Швейцарії
Уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинув швейцарський доброволець.
Про це повідомляє Swiss Info, передає Цензор.НЕТ.
Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що посольство в Києві дізналося про смерть громадянина на початку 2025 року.
Речник МЗС країни Міхаель Штайнер в інтерв’ю швейцарському суспільному мовнику SRF повідомив, що доброволець, ймовірно, загинув під час бою.
Обставини його загибелі нині не з’ясовані. Зокрема, невідомо, в якому підрозділі він служив і в якому регіоні перебував на момент загибелі.
Зазначається, що швейцарська військова юстиція відкрила декілька кримінальних справ проти громадян Швейцарії після початку повномасштабної війни в Україні.
Громадян підозрюють у залученні до бойових дій як добровольці або найманці. На цей час триває 13 розслідувань.
Згідно зі швейцарським військовим кримінальним законодавством, служба громадян країни за кордоном може каратися покаранням до трьох років ув’язнення або штрафом.
До 24 лютого 2022 року швейцарська військова юстиція відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з війною в Україні.
