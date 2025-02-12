УКР
Союзники перевершили свої зобов’язання і надали Україні військової допомоги на понад 50 млрд євро, - Рютте

Рютте про допомогу Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники України не лише виконали свої зобов’язання щодо надання військової допомоги на 40 млрд євро, але й значно перевершили їх, надавши на понад 50 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Так, він нагадав, що на Вашингтонському саміті країни Альянсу пообіцяли надати Україні 40 млрд євро допомоги на безпеку у 2024 році, однак надали на значно більшу суму.

"Союзники не лише виконали свої зобов’язання. Вони їх значно перевершили. Вони надали (військової допомоги. – Ред.) на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади. Це є чітким сигналом нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні".

Також читайте: Якщо Путін спробує напасти на НАТО, він програє - реакція буде нищівною, - Рютте

За його словами, з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги.

"Ми бачили нещодавні доповнення до цього зі Швеції, Фінляндії, Канади, але також, звичайно, "Міражі" з Франції та F-16 з Нідерландів. Інші члени Альянсу також активізують свої зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені для підтримки України перебуває на передньому краї координації цих і майбутніх внесків", - розповів Рютте.

Водночас він наголосив, що для того, щоб "дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше".

Читайте також: "Рамштайн" і NSATU повинні працювати разом для підтримки України, - Рютте

"Чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Заради України, нашої спільної безпеки та глобальної стабільності", - додав генсек.

+3
Ви впевнені, що Найвеличніший підтвердить цю суму?...
12.02.2025 15:57
+3
Программа о ядерном разоружении это вопрос не только о разоружении, а и о закрытии всех программ по разработке ЯО закрытие всех авиационных проектов для создания стратегических бомбардировщиков, закрытие программ по разработке ракетного вооружения. Какой бы была Украина в военном плане если бы не Будапештский меморандум который инициировали США? Вполне возможно что вашей помощи нам бы и не потребовалось.
12.02.2025 16:10
+2
Я уверен что Украин не потребовалась бы помощь если бы не состоялся т.н Будапештский меморандум. Украина готовилась бы к войнам и продолжала бы делать ракеты и была бы на третьем месте по мощи. Именно американцы ослабили Украину. Рашистам украинцы не доверяли и если бы рашисты предложили разоружиться, Украина не пошла бы на такой шаг. Нам предложили разоружиться американцы.
12.02.2025 16:15
Ще один підрахуй...
12.02.2025 15:57
Ви впевнені, що Найвеличніший підтвердить цю суму?...
12.02.2025 15:57
звісно, 100% ні.
бо він з ОПою їх не бачив!!!
12.02.2025 16:16
головне щоб ця допомога у вигляді зброї була по реальним цінам, а не по європейським з усіма їх включеннями соцдопомоги вантажникам і бюрократам. тощо
12.02.2025 15:57
а от гундосий зе!математик каже, що тільки третину.
як так?
12.02.2025 16:00
У 2025 році Росія запланувала військовий бюджет в 175,5 млрд доларів. Порівняно з 2024 роком, витрати зросли на 35 млрд доларів США зі 140 млрд, що складали 6% від ВВП у попередньому році.
12.02.2025 16:04
Над полем бою літають не банкноти, а снаряди, ракети й кулі.
Ось на їх кількість і треба дивитись, а не на те, скільки вони там коштували.
Якщо надали мало, а витратили багато - це проблема в тому числі того, хто надав.
Що буде, коли для себе самого знадобиться? Чи вистачить грошенят на все необхідне?
12.02.2025 16:08
Брехло. Один вже нарахував на 500 лярдів.
12.02.2025 16:09
Программа о ядерном разоружении это вопрос не только о разоружении, а и о закрытии всех программ по разработке ЯО закрытие всех авиационных проектов для создания стратегических бомбардировщиков, закрытие программ по разработке ракетного вооружения. Какой бы была Украина в военном плане если бы не Будапештский меморандум который инициировали США? Вполне возможно что вашей помощи нам бы и не потребовалось.
12.02.2025 16:10
Да бросьте! Не умеете вы считать
Позовите знатного украинского бухгалтера
По фамилии Зеленский
Он вам все посчитает - как в том советском анекдоте
Сорок - да сорок - рубль сорок
Компот брали? Нет
Тогда три шестьдесят
Наивные эти европейцы - ей Богу
Сели играть с шулерами
12.02.2025 16:14
Я уверен что Украин не потребовалась бы помощь если бы не состоялся т.н Будапештский меморандум. Украина готовилась бы к войнам и продолжала бы делать ракеты и была бы на третьем месте по мощи. Именно американцы ослабили Украину. Рашистам украинцы не доверяли и если бы рашисты предложили разоружиться, Украина не пошла бы на такой шаг. Нам предложили разоружиться американцы.
12.02.2025 16:15
Якби ще відмовились повністю від російської нафти, газу, деревини хоча б рік тому, то б ціни не було тим союзникам. А так досі гребуть і допомагають путіну вести війну
12.02.2025 16:23
 
 