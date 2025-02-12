Союзники перевершили свої зобов’язання і надали Україні військової допомоги на понад 50 млрд євро, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники України не лише виконали свої зобов’язання щодо надання військової допомоги на 40 млрд євро, але й значно перевершили їх, надавши на понад 50 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Так, він нагадав, що на Вашингтонському саміті країни Альянсу пообіцяли надати Україні 40 млрд євро допомоги на безпеку у 2024 році, однак надали на значно більшу суму.

"Союзники не лише виконали свої зобов’язання. Вони їх значно перевершили. Вони надали (військової допомоги. – Ред.) на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади. Це є чітким сигналом нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні".

Також читайте: Якщо Путін спробує напасти на НАТО, він програє - реакція буде нищівною, - Рютте

За його словами, з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги.

"Ми бачили нещодавні доповнення до цього зі Швеції, Фінляндії, Канади, але також, звичайно, "Міражі" з Франції та F-16 з Нідерландів. Інші члени Альянсу також активізують свої зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені для підтримки України перебуває на передньому краї координації цих і майбутніх внесків", - розповів Рютте.

Водночас він наголосив, що для того, щоб "дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше".

Читайте також: "Рамштайн" і NSATU повинні працювати разом для підтримки України, - Рютте

"Чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Заради України, нашої спільної безпеки та глобальної стабільності", - додав генсек.