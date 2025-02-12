УКР
Венс і Мерц зустрінуться на Мюнхенській конференції: очікується обговорення мирного плану для України, - Politico

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом у Мюнхені наприкінці тижня.

Про це повідомляє Politico із посиланням на членів партії Мерцаінформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це буде перша зустріч представника адміністрації Дональда Трампа з німецькими консерваторами, які після парламентських виборів 23 лютого претендують на формування нового уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дати зустрічі з Трампом ще немає, - Зеленський

Очікується, що Венс і Мерц обговорять мирний план для України. Лідер ХДС у нещодавніх телевізійних дебатах заявив, що Німеччина має "дочекатися і побачити", які кроки запропонує Вашингтон.

Ще однією важливою темою стануть торговельні відносини. Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп запровадив нові 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію, що суттєво вдарить по експортно-орієнтованій німецькій економіці та загострить торговельну напругу між Вашингтоном і Брюсселем.

Як пише видання, Мерц раніше заявляв, що Німеччина має взяти провідну роль у згуртуванні Європи на тлі дій Трампа. Його зустріч із Венсом може стати ключовою для майбутніх відносин США та ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн на зустрічі з Венсом заявила про прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру для України

Мюнхен Мерц Фрідріх Джей Ді Венс
