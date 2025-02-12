У Німеччині суд дозволив екстрадицію українця, який не хотів служити в ЗСУ "з міркувань совісті"
Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію громадянина України, який не хотів повертатися до країни й служити в ЗСУ за особистими переконаннями.
Про це пише MDR, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що правоохоронці України подали запит про видачу чоловіка, який виїхав до Німеччини. Його ім'я та інші особисті дані не розголошуються.
Йому інкримінують погрози й фізичне насильство.
За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянту та побив його.
Коли в Німеччині його взяли під варту, чоловік відмовлявся повертатися в Україну та заявив, що "з міркувань совісті не хотів вбивати людей", маючи на увазі небажання йти на військову службу.
Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби через переконання не є підставою для скасування екстрадиції, якщо країна перебуває в стані війни через порушення міжнародного права. У такому випадку людина має враховувати можливість призову до армії.
Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.
лопата замість автомата і впєрьод рити траншеї на нулі !
совість швидко разсосьотся
.
не висчтачає розспятого мальчіка по німецьки
Довічне ув"язнення в руском мире - саме те шо вони заслуговують, якшо не скоїли злочінів на территорії України, та проти України.
Якшо скоїли - спочатку відбування покарання в Україні, а потім депортація в рфію без українських паспортів.
А вона у нього є?
ПС. Вся Європа не виставить зараз стільки солдат скільки загалом воює в Україні - там контрактні армії.
Прецедєнт зроблено.
Штурмовики тиси і карпат напружились - а шо тепер ??? 🤣
Дякуємо за доцільне зауваження.
И мильен гривна в карман- пропетляет красиво, чтобы получить и не здохнуть.
А украинцам этот случай - позор мелочный. Где же нам таким **..о набить и чтобы не повторялось? Бл..ь!
Это мелочь, но будет приятно, да?