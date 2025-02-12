УКР
У Німеччині суд дозволив екстрадицію українця, який не хотів служити в ЗСУ "з міркувань совісті"

Німеччина дозволила видати Україні чоловіка, який хотів уникнути мобілізації

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію громадянина України, який не хотів повертатися до країни й служити в ЗСУ за особистими переконаннями.

Про це пише MDR, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці України подали запит про видачу чоловіка, який виїхав до Німеччини. Його ім'я та інші особисті дані не розголошуються.

Йому інкримінують погрози й фізичне насильство. 

За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянту та побив його.

Коли в Німеччині його взяли під варту, чоловік відмовлявся повертатися в Україну та заявив, що "з міркувань совісті не хотів вбивати людей", маючи на увазі небажання йти на військову службу. 

Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби через переконання не є підставою для скасування екстрадиції, якщо країна перебуває в стані війни через порушення міжнародного права. У такому випадку людина має враховувати можливість призову до армії.

Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.

+22
Ну ви уточнюйте, що його екстрадують саме за побиття копа і в данному випадку це цілком зрозуміло. А його заяви про армію - то таке, адже тут він у суд і тюрму піде, а не в тцк.
показати весь коментар
12.02.2025 18:21 Відповісти
+15
Цей випадок не є "поверненням ухилянта", а є поверненням особи, яка скоїла напад на працівника МВС (Нацполіції).
показати весь коментар
12.02.2025 18:33 Відповісти
+12
перша ластівка
показати весь коментар
12.02.2025 18:21 Відповісти
Ну ви уточнюйте, що його екстрадують саме за побиття копа і в данному випадку це цілком зрозуміло. А його заяви про армію - то таке, адже тут він у суд і тюрму піде, а не в тцк.
показати весь коментар
12.02.2025 18:21 Відповісти
ми його помилуємо)
показати весь коментар
12.02.2025 19:05 Відповісти
проблеми з совістю ?

лопата замість автомата і впєрьод рити траншеї на нулі !

совість швидко разсосьотся

.
показати весь коментар
12.02.2025 19:53 Відповісти
Твій дідусь мабуть в трійці НКВС працював?
показати весь коментар
12.02.2025 22:15 Відповісти
ото ж бо - за кримінал. а то цензор вже як кацапська пропаганда натсряпали.
не висчтачає розспятого мальчіка по німецьки
показати весь коментар
12.02.2025 19:21 Відповісти
перша ластівка
показати весь коментар
12.02.2025 18:21 Відповісти
так, тепер всі, хто побив поліцая і втік будуть боятись екстрадиції.
показати весь коментар
12.02.2025 18:23 Відповісти
Земляк Ілона Маска, чи шо?))
показати весь коментар
12.02.2025 18:42 Відповісти
чого? тут тупо тобі засрали мозок, а ти радий далі тріпаться
показати весь коментар
12.02.2025 19:25 Відповісти
Мене взагалі дивує емігрантська політика.У нас є зона бойвих дій.Коли звідти біжать жінки і діти це зрозуміло,але коли тікають так звані чоловіки призивного віку то ніт.Хто за хабарі втік в ЄС мають бути депортовані.
показати весь коментар
12.02.2025 19:37 Відповісти
Дискримінація за ознакою статі? Ви з яких джунглів, пане?
показати весь коментар
12.02.2025 22:24 Відповісти
Я з Черкаської області.Ветеран війни.Нікуди не тікав і не збираюсь.Свої дуже цінні(насправді ніт) зауваження залиш при собі.В нас тут інша реальність,яка тобі не доступна для розуміння, і тебе не стосується.
показати весь коментар
12.02.2025 23:11 Відповісти
а віддайте цю какаразніцу зеленську ,"мамину квіточку", кацапській армії - нехай йуда безродна відчує смак узького миру і вдавиться тим міром, краще з того боку, тут - такі гниди, ніякі, не потрібні...
показати весь коментар
12.02.2025 18:27 Відповісти
давно треба відкрити пункт пропуску в рашку, і всі хто туди так хоче зможуть виїхати туди.
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
НО СНАЧАЛА ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ И ЛИШЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПАСПОРТОВ, ВНУТРЕННЕГО И ЗАГРАНИЧНОГО.
показати весь коментар
12.02.2025 18:36 Відповісти
і розстріл через повішання.
показати весь коментар
12.02.2025 18:37 Відповісти
Розстріл в данному випадку то є лишнє.
Довічне ув"язнення в руском мире - саме те шо вони заслуговують, якшо не скоїли злочінів на территорії України, та проти України.
Якшо скоїли - спочатку відбування покарання в Україні, а потім депортація в рфію без українських паспортів.
показати весь коментар
12.02.2025 18:55 Відповісти
Я б ще позбавляв житла і землі набутого при безкоштовній приватизації, а також диплома про вищу освіту отриманого на бюджеті, ну і ще треба подумати.
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
Ви собі навіть уявити не можете скільки заяв про вихід з громадянства лежить в ОПІ.
показати весь коментар
12.02.2025 22:18 Відповісти
Тепер по сфабрикованим справам всіх взад
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
"з міркувань совісті"

А вона у нього є?
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
Раз вітпистив мента, значить є.🤣
показати весь коментар
12.02.2025 18:31 Відповісти
А у тебе зелена гніда совість є?
показати весь коментар
12.02.2025 18:39 Відповісти
Цей випадок не є "поверненням ухилянта", а є поверненням особи, яка скоїла напад на працівника МВС (Нацполіції).
показати весь коментар
12.02.2025 18:33 Відповісти
мораль - чтобы не идти в армию ухылянты должны собраться и отп*здить ментов. потом одни вторых будут охранять и возвращать долг. и все при деле. и все на гособеспечении, и все в армию не пойдут. судьям еще можно бабла дать побольше.
показати весь коментар
12.02.2025 19:14 Відповісти
вівод не правильній. все не пойдут в армию сейчас. но потом все дружно пойдут в армию СССР и будут завоевівато Польшу, Прибалтику, Германию, єтс. И даже возможно будут служить в одном взводе))
показати весь коментар
12.02.2025 19:34 Відповісти
В кращому випадку Казахстан, і то не факт. Навіть росіяни не настільки упороті щоб давати зброю "ненадійним" і "іделогічно не промитим мізкам". Усі ці страшилки про Європу не більше ніж страшилки. Звісно європейці почувалися б дуже некомфортно, як у холодну війну, відчуваючи поряд радянський чобіт, але тим би все і скінчилося.
показати весь коментар
12.02.2025 20:31 Відповісти
не правильно. ще й як дають і підкріплюють це промиванням мозку та загранотрядами. на окупованій частині України іде мобілізація. Однофорумчанин з непрофільного форуму розказував з його села (зараз окуповане) забрали в армію рф 8 чоловік. Для порівняння, в ЗСУ пішло добровольцями 2-є.
ПС. Вся Європа не виставить зараз стільки солдат скільки загалом воює в Україні - там контрактні армії.
показати весь коментар
13.02.2025 00:47 Відповісти
Ось шпарина для тцк як будуть повертати людей з за кордону,ліпиш якусь ліву справу і вимагаєш екстрадицію,на кордоні в бусік і на фронт,печалька все це.
показати весь коментар
12.02.2025 18:34 Відповісти
Перший пішов.
Прецедєнт зроблено.
Штурмовики тиси і карпат напружились - а шо тепер ??? 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
Штурмовики Тиси і Карпат не є кримінальними злочинцями, адже перетин кордону поза пунктами пропуску є АДМІНІСТРАТИВНИМ порушенням, за яке покаранням є штраф...
показати весь коментар
12.02.2025 18:44 Відповісти
НАД ЭТОЙ НЕДОРАБОТКОЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ УЖЕ РАБОТАЕТ.
Дякуємо за доцільне зауваження.
показати весь коментар
12.02.2025 18:49 Відповісти
А уклонение от мобилизации в военное время, тоже админ. нарушение? Или уже преступление?
показати весь коментар
12.02.2025 19:52 Відповісти
Емм, так це можна впаяти не лише штурмовикам Тиси, але й тим, хто років 10 у Німеччині живе...
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
Защита жизни - не преступление.
показати весь коментар
12.02.2025 22:26 Відповісти
Нікчемного життя, додай! Його діти , як виростуть будуть плювати на нього!
показати весь коментар
13.02.2025 01:04 Відповісти
добре шо тобі заброньованому уйобку все пох.
показати весь коментар
12.02.2025 19:12 Відповісти
Німці як завжди на висоті. Яка може бути совість у виродка, який під час війни здриснув з рідної країни.
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
Ні. Яка совість може бути у того, хто нападає на представників влади поліцію. В Німеччині своїх таких дебілів вистачає і їм ще й українські не потрібні. До того ж при отриманні місцевих документів питають чи є у вас кримінальні правопорушення у Німеччині чи в інших країнах?
показати весь коментар
12.02.2025 19:02 Відповісти
При втечі з концтабору усі засоби законні...
показати весь коментар
12.02.2025 22:30 Відповісти
"рідна" у тебе, лоше, а у нього - чужа.
показати весь коментар
12.02.2025 22:31 Відповісти
Залишилась ухилянтам лише Південна Америка. Там в джунглях, мабуть, ще хатинки від нацистів лишились.
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
***** он щас ревет
показати весь коментар
12.02.2025 18:47 Відповісти
Чого йому сумувати? В нього попереду радість - зустріч з ТЦК, поновлення даних, ВЛК, учбова частина. Стільки приємних подій.
показати весь коментар
12.02.2025 20:39 Відповісти
Ну вислали то його за напад на працівника поліції хай хоч і не німецької. У Німеччині такі не потрібні. А його байки про те, що він не хоче в армію це вже пил у очі. Тому тим, хто не зробив ніякого криміналу можна і далі робити своє і не звертати уваги на подібні новини.
показати весь коментар
12.02.2025 18:58 Відповісти
Інше питання що то за поліцай такий був, що його побив і погрожував йому персонаж статті?
показати весь коментар
12.02.2025 19:00 Відповісти
Читаю коменти ухилянтів, яких розпирає від праведного гніву і чогось згадую кацапський вираз: "пер**уть в толпе и возмущаться громче всех"
показати весь коментар
12.02.2025 19:39 Відповісти
Если ему 18-24. Тогда продуманный -
И мильен гривна в карман- пропетляет красиво, чтобы получить и не здохнуть.
А украинцам этот случай - позор мелочный. Где же нам таким **..о набить и чтобы не повторялось? Бл..ь!
Это мелочь, но будет приятно, да?
показати весь коментар
12.02.2025 19:43 Відповісти
Ну все в порядке будет у этого хлопа, отсидит трешник, а воевать не будет. И совесть чиста и закон соблюден, он же этого хотел ?
показати весь коментар
12.02.2025 19:49 Відповісти
Совість у нього обісрана на все життя!
показати весь коментар
13.02.2025 01:07 Відповісти
Такого дерьма здесь очень много. Приедут уже после победы, голосовать будут за бойков и прочих мерзавцев. На колчаковских фронтах, скажут были. Почему не в рашу бегут.
показати весь коментар
12.02.2025 19:49 Відповісти
Не приедут они. В Германии корни пустят, никого из них оттуда с трактором не выдернуть будет.
показати весь коментар
12.02.2025 19:54 Відповісти
Навіть злочинця не можна видати з країни ЄС в країну де йде війна - правосуддя в ЄС від сьогодні вмерло!
показати весь коментар
12.02.2025 20:23 Відповісти
Не переймайся Катя. З твого бігуна в ЗСУ може навіть людину зроблять.
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
ПНХ кацапко.
показати весь коментар
12.02.2025 21:41 Відповісти
Всі ви, кацапоботи, в армії або ваші чоловіки. Тільки в якій армії.
показати весь коментар
12.02.2025 21:44 Відповісти
Якщо у нас залишилися адекватні депутати, (все таки є ще БПП та Голос), то непогано було ухилення від призову в умовах військового стану просто зробити з адмінки в кримінал і вуаля: поліція, інтерпол, служби безпеки свівдружніх країн шукають наших ухилянтів, а таких що повертають виключно в штурмові підрозділі! Нехай здобувають втрачену( чи такої що не було) гідність на полі бою!
показати весь коментар
12.02.2025 21:02 Відповісти
 
 