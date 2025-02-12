УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини
2 223 23

Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні, - Гегсет

Піт Гегсет

Європі слід збільшити витрати на власну оборону та вклад у допомогу Україні.

Про це на засіданні "Рамштайн" заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО. У рамках цього Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", - наголосив Гегсет.

Він додав, що йдеться про надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, використання порівняльних переваг, розширення власного військового виробництва.

Глава Пентагону також вважає важливим доносити до населення європейських країн інформацію про загрози, які стоять перед Європою. На його думку, треба "відверто говорити з людьми про те, що цю загрозу можна подолати лише витрачаючи більше на оборону".

Читайте: Швейцарія виділить майже 1,6 млрд євро на відбудову України

"Два відсотки (ВВП на оборонні витрати - Ред.) – мало. Президент Трамп закликав до п’яти відсотків, і я з ним погоджуюся", - заявив Гегсет.

За його словами, це стане першим внеском у напрямку забезпечення "миру через силу".

Також Гегсет сказав, що "суворі стратегічні реалії заважають Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниження цін на енергоносії та санкції допоможуть змусити РФ сісти за стіл переговорів, - Гегсет

"Сполучені Штати стикаються з непрямою загрозою для нашої батьківщини. Ми повинні і зосереджуємося на безпеці власних кордонів. Ми також стикаємося з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю, який має можливість і намір загрожувати нашій батьківщині. І наші основні національні інтереси – в Індо-Тихоокеанському регіоні. США надають пріоритет стримуванню війни з Китаєм у Тихому океані", - підкреслив глава Пентагону.

Автор: 

НАТО (6808) Пентагон (1467) допомога (8760) США (24362) Гегсет Піт (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Усе правильно. Европа вирішила всидіти на 3х стільцях. вони хочуть торгувати з Китаєм, при цьому отримувати дешевий газ з московії, при цьому брюсельська бюрократія вводять цензуру на свободу слова, влазять в американські вибори, відкривають антимонопольні справи проти американських компаній замість того щоб конкурувати з ними, називають Трампа фашистом але при цьому хочуть щоб США виступали гарантами їхньої безпеки. сюр
показати весь коментар
12.02.2025 18:50 Відповісти
+4
Якщо Європа надає Україні і гроші і зброю, то нафуя ви потрібні їй такі пораховані?
показати весь коментар
12.02.2025 18:32 Відповісти
+4
"трамплін" -шеф похоронного бюро для США
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейці не спішать впрягатись за США в конфлікті з китаєм?
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
Так може тоді і надра віддати європейцям?
показати весь коментар
12.02.2025 20:33 Відповісти
Отаке - в Європі зброі малувато - буде закуповувати в США
показати весь коментар
12.02.2025 18:32 Відповісти
Якщо Європа надає Україні і гроші і зброю, то нафуя ви потрібні їй такі пораховані?
показати весь коментар
12.02.2025 18:32 Відповісти
Ну це від Трампа"ідеї". А своє щось у цьго телеведучого є ?
показати весь коментар
12.02.2025 18:33 Відповісти
Його і взяли що б він був ведучим Пентагона
показати весь коментар
12.02.2025 18:51 Відповісти
Умивання рук від глобальних справ США досить швидко зумовить смерть долара. А Україна вистоїть і без трампоамерики - бо є Європа, Японія, Південна Корея, Австралія і Канада.
показати весь коментар
12.02.2025 18:35 Відповісти
А цікаво було би подивитися, що буде з Америкою без союзників, бо з такою вагою то наче й не треба союзники...
показати весь коментар
12.02.2025 18:46 Відповісти
Советы давать это хорошо, а где же заявления о том, чем конкретно будет помогать Америка,

Украине и Европе, чтобы противостоять рашистскому монстру?
показати весь коментар
12.02.2025 18:39 Відповісти
"трамплін" -шеф похоронного бюро для США
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
На мою думку, Європа в першу чергу мала б допомогти Україні створити контрактну армію. Врешті решт, ми дійсно захищаємо їх від проблем з россійською військовою машиною хоча б тим, що тримажмо росію в капкані цієї війни. Але робити це виключно безкоштовними бусифікованими українцями, зачиненими як у концтаборі у власній країні - це, пробачте, цинізм вищого гатунку.
Україні потрібна професійна мотивована контрактна армія. І не лише з українців. Розумно, якщо така армія буде результатом співпраці України та ЄС. Врешті решт, контрактна армія, здатна роками утримувати російску військову потугу в межах нинішньої "лінії розмежування" в інтересах і самого ЄС.
показати весь коментар
12.02.2025 18:42 Відповісти
а нічого що ця ідея трохи застаріла і зараз Європа думає переходити на загальний призов? Цікаво, як воно жити з відставанням в 30 років?
показати весь коментар
12.02.2025 19:29 Відповісти
Ну все прогназовано. Головний доктринальний противник США-Китай.
А Европа та Британія б'є всі рекорди з покупки китайських авто...
парам пара пам
показати весь коментар
12.02.2025 18:42 Відповісти
Бо гроші не пахнуть для більшості людей. Ось ви наприклад, готові купляти не китайські смартфони и не китайське авто? Купляти оригінальні речі, а не китайські репликі. Які стоять дорожче.
В мене китайського дома мало, але таких, як я мало.
показати весь коментар
12.02.2025 18:52 Відповісти
Стараюсь не купляти китайське взагалі. Авто в мене японське та американське. Розхідники для то з Німеччина,США,Франція та Іспанія. Побутова техніка вся без виключення німецька та частково італійська з корейською. Смартфони так єпл зібраний в Китаї і Корейский самсунг . Одягу китайського майже немає,навіть обуві-в основному Мексика,Литва,Україна Бангладеш та Турція. Але нажаль є такі речі де без prc ніяк в основному усілякі дрібниці.
показати весь коментар
12.02.2025 19:04 Відповісти
Ну ви теж молодець. Але таких, нажаль мало. Мудрому наріду треба подешевше.
показати весь коментар
12.02.2025 19:16 Відповісти
Усе правильно. Европа вирішила всидіти на 3х стільцях. вони хочуть торгувати з Китаєм, при цьому отримувати дешевий газ з московії, при цьому брюсельська бюрократія вводять цензуру на свободу слова, влазять в американські вибори, відкривають антимонопольні справи проти американських компаній замість того щоб конкурувати з ними, називають Трампа фашистом але при цьому хочуть щоб США виступали гарантами їхньої безпеки. сюр
показати весь коментар
12.02.2025 18:50 Відповісти
таке саме відношення у ЕС і до України. 3 роки повномасштабної війни, більше 10 років з початку агресії московії, европа не може злізти з московської голки і на кожен долар допомоги Україні вона платить 5 доларів русні в бюджет. роблять вигляд що усі дуже сильно за права людини, право на життя, свободу, але на ділі ці ліцеміри за власний карман.
показати весь коментар
12.02.2025 18:54 Відповісти
США хотят спихнуть все на ЕС где сраная Угрия может заблокировать любое коллективное решения и это всю марксистскую левачью ******* в ЕС устраивает.
показати весь коментар
12.02.2025 18:57 Відповісти
долайбоб трампіський приїхав поганьбитися і розказати шо США стали лохом
найкращє шо ЄС може зробити це забити *** на США і готуватися до війни
показати весь коментар
12.02.2025 19:02 Відповісти
Які-такі стратегічні реалії? У кєтаї сі чьоткий паца, в россосії ***** теж чьоткий паца. Що ти мелеш, ви партнери!
показати весь коментар
12.02.2025 19:27 Відповісти
Всмысле? А как же редкоземельные металлы и обязанность США по максимуму поддерживать Украину в ответ??
показати весь коментар
12.02.2025 19:55 Відповісти
Цікаво. Переважну частину допомоги має надавати Європа, а отримати поклади рідкісноземельних металів України мають США . . .

У мене одного когнітивний дисонанс ?
показати весь коментар
12.02.2025 20:23 Відповісти
 
 