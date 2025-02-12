Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні, - Гегсет
Європі слід збільшити витрати на власну оборону та вклад у допомогу Україні.
Про це на засіданні "Рамштайн" заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО. У рамках цього Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", - наголосив Гегсет.
Він додав, що йдеться про надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, використання порівняльних переваг, розширення власного військового виробництва.
Глава Пентагону також вважає важливим доносити до населення європейських країн інформацію про загрози, які стоять перед Європою. На його думку, треба "відверто говорити з людьми про те, що цю загрозу можна подолати лише витрачаючи більше на оборону".
"Два відсотки (ВВП на оборонні витрати - Ред.) – мало. Президент Трамп закликав до п’яти відсотків, і я з ним погоджуюся", - заявив Гегсет.
За його словами, це стане першим внеском у напрямку забезпечення "миру через силу".
Також Гегсет сказав, що "суворі стратегічні реалії заважають Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи".
"Сполучені Штати стикаються з непрямою загрозою для нашої батьківщини. Ми повинні і зосереджуємося на безпеці власних кордонів. Ми також стикаємося з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю, який має можливість і намір загрожувати нашій батьківщині. І наші основні національні інтереси – в Індо-Тихоокеанському регіоні. США надають пріоритет стримуванню війни з Китаєм у Тихому океані", - підкреслив глава Пентагону.
Украине и Европе, чтобы противостоять рашистскому монстру?
Україні потрібна професійна мотивована контрактна армія. І не лише з українців. Розумно, якщо така армія буде результатом співпраці України та ЄС. Врешті решт, контрактна армія, здатна роками утримувати російску військову потугу в межах нинішньої "лінії розмежування" в інтересах і самого ЄС.
Цікаво, як воно жити з відставанням в 30 років?
А Европа та Британія б'є всі рекорди з покупки китайських авто...
парам пара пам
В мене китайського дома мало, але таких, як я мало.
найкращє шо ЄС може зробити це забити *** на США і готуватися до війни
У мене одного когнітивний дисонанс ?