Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні, - Гегсет

Європі слід збільшити витрати на власну оборону та вклад у допомогу Україні.

Про це на засіданні "Рамштайн" заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО. У рамках цього Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", - наголосив Гегсет.

Він додав, що йдеться про надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, використання порівняльних переваг, розширення власного військового виробництва.

Глава Пентагону також вважає важливим доносити до населення європейських країн інформацію про загрози, які стоять перед Європою. На його думку, треба "відверто говорити з людьми про те, що цю загрозу можна подолати лише витрачаючи більше на оборону".

"Два відсотки (ВВП на оборонні витрати - Ред.) – мало. Президент Трамп закликав до п’яти відсотків, і я з ним погоджуюся", - заявив Гегсет.

За його словами, це стане першим внеском у напрямку забезпечення "миру через силу".

Також Гегсет сказав, що "суворі стратегічні реалії заважають Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи".

"Сполучені Штати стикаються з непрямою загрозою для нашої батьківщини. Ми повинні і зосереджуємося на безпеці власних кордонів. Ми також стикаємося з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю, який має можливість і намір загрожувати нашій батьківщині. І наші основні національні інтереси – в Індо-Тихоокеанському регіоні. США надають пріоритет стримуванню війни з Китаєм у Тихому океані", - підкреслив глава Пентагону.