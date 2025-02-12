Швейцарія виділить майже 1,6 млрд євро на відбудову України

У середу, 12 лютого, уряд Швейцарії схвалив програму допомоги Україні на суму 1,5 млрд швейцарських франків (1,58 млрд євро). Кошти підуть на відновлення та розвиток України на період 2025-2028 років.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У релізі повідомляється, що державна програма на 2025-28 роки є першим етапом процесу федеральної підтримки відновлення, реформ та сталого розвитку в Україні, розрахованого на 12 років.

"Програма передбачає низку заходів, спрямованих на надання надзвичайної допомоги, встановлення справедливого і сталого миру та створення для українського народу фундаменту, на якому він зможе рухатися вперед у своєму житті", - сказано в заяві.

Вищезгадана програма є першою частиною плану допомоги на суму 5 млрд франків (5,3 млрд євро), який був оголошений у 2024 році.

Читайте також: Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову

Уряд Швейцарії визначив три пріоритети програми:

Економічне відновлення: підтримка малого і середнього бізнесу, зокрема, сільського господарства. Також в центрі уваги - відбудова міської інфраструктури та ремонт пошкодженої або зруйнованої війною (особливо у прифронтових регіонах);

Громадські послуги: підтримка нормального функціонування медичних систем, а також соціальної та освітньої сфер, енергопостачання, роботи громадського транспорту і водопостачання.

"Метою є підтримка української влади у наданні якісних державних послуг без дискримінації та корупції", - сказано в повідомленні.

Захист цивільного населення та мир: уряд Швейцарії зосереджується на наданні екстреної допомоги та підтримує гуманітарне розмінування, пошук та ідентифікацію зниклих безвісти осіб, а також документування та судове переслідування порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Читайте також: Японія надасть Україні грант у майже $58 млн на відбудову