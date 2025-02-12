Для полегшення роботи командирам та стройовим частинам: Міноборони розгортає систему обліку військових "Імпульс"

Для обліку військовослужбовців в Україні з'явиться система "Імпульс". Вона має полегшити роботу командирам та стройовим частинам.

Про це в інтерв'ю "Мілітарному" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснила Черногоренко, ідея "Імпульсу" полягає у створенні комплексної бази даних службового використання для військовослужбовця, яка міститиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші дані.

Завдяки цій системі командири зможуть у режимі реального часу отримувати повну інформацію про підрозділ. Йдеться про чисельність особового складу, наявність бійців на місці чи у відрядженні та історію призначень на посади.

Читайте також: Військові заощадили 4,5 млн гривень завдяки програмі "Плюси" в "Армія+", - Черногоренко

Окрім цього, як розповіла замміністра, ця система передбачає інтеграцію з речовою службою, що дасть можливість відстежувати майно, закріплене за кожним військовослужбовцем. Також буде впроваджено модуль морально-психологічного забезпечення.

Загалом "Імпульс" спрямований на спрощення та оптимізацію роботи стройових частин українських Збройних сил.

Читайте також: Керування вогневою роботою підрозділів: У бойовій системі DELTA з’явився модуль Target Hub, - Міноборони