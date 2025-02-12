УКР
Для полегшення роботи командирам та стройовим частинам: Міноборони розгортає систему обліку військових "Імпульс"

Для обліку військовий з’явиться система "Імпульс"

Для обліку військовослужбовців в Україні з'явиться система "Імпульс". Вона має полегшити роботу командирам та стройовим частинам.

Про це  в інтерв'ю "Мілітарному" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснила Черногоренко, ідея "Імпульсу" полягає у створенні комплексної бази даних службового використання для військовослужбовця, яка міститиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші дані.

Завдяки цій системі командири зможуть у режимі реального часу отримувати повну інформацію про підрозділ. Йдеться про чисельність особового складу, наявність бійців на місці чи у відрядженні та історію призначень на посади.

Читайте також: Військові заощадили 4,5 млн гривень завдяки програмі "Плюси" в "Армія+", - Черногоренко

Окрім цього, як розповіла замміністра, ця система передбачає інтеграцію з речовою службою, що дасть можливість відстежувати майно, закріплене за кожним військовослужбовцем. Також буде впроваджено модуль морально-психологічного забезпечення.

Загалом "Імпульс" спрямований на спрощення та оптимізацію роботи стройових частин українських Збройних сил.

Читайте також: Керування вогневою роботою підрозділів: У бойовій системі DELTA з’явився модуль Target Hub, - Міноборони

Міноборони (7678) військовослужбовці (4941) Черногоренко Катерина (136)
Цю програму теж фірма ЕПАМ написала, генеральний підрядник ФСБ? Це так іноваційно, коли ворог знає досконало чисельний склад і можливості наших підрозділів. Просто офігенна діджиталізація по клоунські.
12.02.2025 18:38
в сбу один із топ командирів був зрадником РОКАМИ, інші командири зрадниками бути не можуть. ага.
12.02.2025 18:43
Все, що завгодно, тільки не зброю, техніку, **********, і мотивацію.
12.02.2025 18:43
Це ви код самі передавали, бо знаєте ??
12.02.2025 19:48
То ще купу журналів та таблиць заповнювати
12.02.2025 18:42
А резерву+ мало для витоку даних, ще один додаток придумають, щоб важче відповідального визначити було.
В резерві не альо зробити підрозділи для відповідних людей/командирів?
12.02.2025 18:47
Читати вмієте ? Це різні середовища для різних задач.
12.02.2025 19:49
WeChat же китайці зробили ж и нічого
12.02.2025 20:46
Хаха 🤡
Вся квартальна продукція має одразу бекдори для фсб, від початку розробки.
Невже ще не звикли...
12.02.2025 22:47
Хм ... Квартал випускав і випускає кіно, мульти, естраду,
13.02.2025 19:58
І скільки ще лярдів попиляють, а скільки наших грошей гуляє по прокладках, вже додумались заключати угоди з підприємствами банкрутами...
12.02.2025 18:48
Ходят слухи, что когда взломали реестры, рф получила доступ к реестрам забронированных сотрудников... Там были адреса многих предприятий ВПК и теперь на основе этих данных, наносят удары.

А учитывая что "роль киберзащиты преувеличенна"... Не удивлюсь, что скоро и эти реестры тоже получит рф.
12.02.2025 18:55
Ви мабуть з РФ пишете. Бо тутешні наче держ. мову знають ! Нє ??
12.02.2025 19:50
То от кому треба санкції рбно!!! І ще нафаоіонити тут, щоб сварилися свої ж
12.02.2025 22:45
На_фаріонити 🤡
12.02.2025 22:46
вам, "рускаґаварящім", Фаріон і з того світу спокою не дає. Скільки разів ви б з насолодою вбивали її за те, що боролася з "руцкім мірам" і його міньйонами?
13.02.2025 09:15
Був у січні тут відос, де військовий каже, всі дані давно у них!
Він був на допиті в полоні - і не пропетляв - особист фсбшник прийшов і сказав, ми все про тебе знаємо, що до 22 служив, ще й добровольцем.
Вся ЗЕ жижиталізація і робилась на догоду кгб!! Електронний концтабор як у комуняцькій "кнр" ! Це на час мрій про ","Кієв за трі дня"
12.02.2025 22:40
Все для полегшення роботи фсб
12.02.2025 18:57
кацапи потирають руки,до речі ми коли виходили на позиції,хлопці що були в АТО воєннікі із собою не брали,догадайтесь чому.
12.02.2025 18:59
Вгадаю ? Як зайшли у Херсон і всі села по району - вже були у них списки хто АТОшник, хто сбушник, хто громадський діяч, ветеран, культура, пагтії, блогери, тов."Просвіта" тощо.
Списки були завчасно готові!
І також ментівські бази по власникам зброї - одразу до конфіскації. .
12.02.2025 22:43
Ну, взагалі-то у військовому квитку наявність перебування в АТО й так була, але сама мисля вірна.
12.02.2025 23:05
Кацапи будуть раді, коли зламають.
12.02.2025 19:00
Їм ламать не треба. В СБУ кротів на років 50 ще вистачить.
12.02.2025 19:46
 
 