Для полегшення роботи командирам та стройовим частинам: Міноборони розгортає систему обліку військових "Імпульс"
Для обліку військовослужбовців в Україні з'явиться система "Імпульс". Вона має полегшити роботу командирам та стройовим частинам.
Про це в інтерв'ю "Мілітарному" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як пояснила Черногоренко, ідея "Імпульсу" полягає у створенні комплексної бази даних службового використання для військовослужбовця, яка міститиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші дані.
Завдяки цій системі командири зможуть у режимі реального часу отримувати повну інформацію про підрозділ. Йдеться про чисельність особового складу, наявність бійців на місці чи у відрядженні та історію призначень на посади.
Окрім цього, як розповіла замміністра, ця система передбачає інтеграцію з речовою службою, що дасть можливість відстежувати майно, закріплене за кожним військовослужбовцем. Також буде впроваджено модуль морально-психологічного забезпечення.
Загалом "Імпульс" спрямований на спрощення та оптимізацію роботи стройових частин українських Збройних сил.
В резерві не альо зробити підрозділи для відповідних людей/командирів?
Вся квартальна продукція має одразу бекдори для фсб, від початку розробки.
Невже ще не звикли...
А учитывая что "роль киберзащиты преувеличенна"... Не удивлюсь, что скоро и эти реестры тоже получит рф.
Він був на допиті в полоні - і не пропетляв - особист фсбшник прийшов і сказав, ми все про тебе знаємо, що до 22 служив, ще й добровольцем.
Вся ЗЕ жижиталізація і робилась на догоду кгб!! Електронний концтабор як у комуняцькій "кнр" ! Це на час мрій про ","Кієв за трі дня"
Списки були завчасно готові!
І також ментівські бази по власникам зброї - одразу до конфіскації. .