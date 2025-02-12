Сенат підтвердив призначення Габбард на посаду глави розвідки США
12 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав затвердження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
52 сенатори проголосували за призначення, 48 - проти. Зазначається, що один республіканець – сенатор Мітч Макконнелл – приєднався до демократів, які виступили проти неї.
Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.
"Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі", – підкреслив Шумер.
Видання нагадує, що Габбард - 14-та номінантка Трампа, яку було затверджено з 20 січня.
Її затвердження стало драматичним поворотом для номінації, яка від самого початку була однією з найбільш суперечливих у Трампа. Колишня конгресвумен-демократка з Гавайських островів, Габбард стала об'єктом пильної уваги з боку законодавців Сенатського комітету з розвідки через її погляди на стеження і низку суперечливих зустрічей, які вона провела в Лівані і Сирії в 2017 році, в тому числі з тодішнім президентом Башаром Асадом.
