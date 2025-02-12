УКР
Сенат підтвердив призначення Габбард на посаду глави розвідки США

Габард стане главою розвідки США

12 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав затвердження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

52 сенатори проголосували за призначення, 48 - проти. Зазначається, що один республіканець – сенатор Мітч Макконнелл – приєднався до демократів, які виступили проти неї.

Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.

"Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі", – підкреслив Шумер.

Видання нагадує, що Габбард - 14-та номінантка Трампа, яку було затверджено з 20 січня.

Її затвердження стало драматичним поворотом для номінації, яка від самого початку була однією з найбільш суперечливих у Трампа. Колишня конгресвумен-демократка з Гавайських островів, Габбард стала об'єктом пильної уваги з боку законодавців Сенатського комітету з розвідки через її погляди на стеження і низку суперечливих зустрічей, які вона провела в Лівані і Сирії в 2017 році, в тому числі з тодішнім президентом Башаром Асадом.

Топ коментарі
+18
Маладиє ліца. Вже десь це було.
12.02.2025 19:23 Відповісти
+16
Політична повія.
12.02.2025 19:24 Відповісти
+16
Походу США розвалять швидше ніж ми думаємо..Ще одні ліквідатори державності дорвались до влади!Мудрий нарід не тільки в Україні!Це писта!
12.02.2025 19:32 Відповісти
Маладиє ліца. Вже десь це було.
12.02.2025 19:23 Відповісти
Політична повія.
12.02.2025 19:24 Відповісти
Спікерка раши тудой...

"Діп стейт - капут !

.
12.02.2025 19:33 Відповісти
Ну не там только с придурками у руля жить!
12.02.2025 19:25 Відповісти
Всім гаплик,прийшов яструб(яструбиця)в розвідку.Розвідка почне із розшуку всіх нелегалів.Допомужу яструбиці-працють на полях,фабриках,на бензозпраках які знаходяться в пустелях,доглядають за престарілими,також помічені в митті туалетів і макдонольсі.
12.02.2025 19:26 Відповісти
Американські орли від розвідки були настільки налякані цією неадекватною пані, що закликали у разі її виграшу , заховати всі можливі секретні документи від її рук.
12.02.2025 19:27 Відповісти
На таку посаду людину яка якшалась з Асадом? - респам видніше
12.02.2025 19:27 Відповісти
Дублюю з іншого треду: що не трампіст, так якийсь проросійський ватник. Совпадєніє ?
12.02.2025 19:30 Відповісти
Ні. Закономірність.

І нічим хорошим це не закінчиться -- для США передусім.
12.02.2025 19:47 Відповісти
П*здець продовжуется...в України союзників взагалі тепер не залишилось коли назначають проросійську хвойду на керівника розвідки США
12.02.2025 19:31 Відповісти
Походу США розвалять швидше ніж ми думаємо..Ще одні ліквідатори державності дорвались до влади!Мудрий нарід не тільки в Україні!Це писта!
12.02.2025 19:32 Відповісти
До речі, цікаве спостереження: Римська Республіка (багато з назв і термінів якої взяли собі США) перестала існувати 27-го року до нашої ери. Це теж був рік Змії.
12.02.2025 19:51 Відповісти
Зірки якби не прибиті гвіздками до неба - я про те шо за дві тисячі років то вже ніяк не може бути роком чогось там .
12.02.2025 19:58 Відповісти
І не мрій, кацапику.
12.02.2025 19:54 Відповісти
У ФСБ сьогодні нап'ються до усрачки. Спасибі тобі Доні.
12.02.2025 19:33 Відповісти
Тулсі зарєшаєт.
12.02.2025 19:50 Відповісти
Рейганівці вже на пенсії або на тому світі.
12.02.2025 19:35 Відповісти
12.02.2025 19:37 Відповісти
Майбутній президент росте.
12.02.2025 21:06 Відповісти
"Пропал Калабуховский дом!" (с
12.02.2025 19:46 Відповісти
Порнохаб якийсь.
12.02.2025 19:49 Відповісти
Про Трампа була гра на флеші від одного розробника ігор категорії 18+ ( Трамп в головній ролі ). Ось цікаво ту гру прибрали чи ше ніт .
12.02.2025 20:05 Відповісти
До обнародавания, что Тулси - любовница Патрушева, осталось 10, 9, 8, 7 секунд...
12.02.2025 19:50 Відповісти
...0

курва !

.
12.02.2025 20:08 Відповісти
Її знімуть як тільки будуть перші провали розвідки. Хоча формально цілком можливо що вона лише публічне лице а розвідкою керує інша людина. Щось така теорія є про Буланова.
12.02.2025 19:53 Відповісти
Пістєц гамериканській розвідці.
12.02.2025 19:53 Відповісти
Все....капець Америці....
13.02.2025 06:14 Відповісти
 
 