Росіяни понад 100 разів обстріляли Сумщину протягом дня, поранено 5 людей

Наслідки обстрілу Сумщини

12 лютого росіяни здійснили 104 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок удару поранено 3 осіб, пошкоджено автомобіль.
  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (7 вибухів), РСЗВ (1 вибух). Внаслідок удару травмовано 1 цивільну особу. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
  • Бездрицька громада: завдано удар БпЛА (1 вибух).
  • Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи), удар БпЛА (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів) Внаслідок удару частково пошкоджена літня кухня приватного домоволодіння.
  • Свеська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (19 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
  • Кролевецька громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух) та падіння БпЛА (1 удар без детонації). Внаслідок удару пошкоджено приміщення ферми, постраждало 6 голів великої рогатої худоби.

Читайте: Понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру, підприємство і заправку. ФОТОрепортаж

  • Верхньосироватська громада: зафіксовано удар БпЛА (3 вибухи). Внаслідок удару травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад.
  • Білопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).
  • Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (20 вибухів), мінометні обстріли (30 вибухів), артилерійські обстріли (20 вибухів), удари FPV дронами (16 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
  • Сумська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи).
  • Хотінська громада: завдано авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).
  • Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Слов’янськ: зайнявся автобус, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

