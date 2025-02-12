Росіяни понад 100 разів обстріляли Сумщину протягом дня, поранено 5 людей
12 лютого росіяни здійснили 104 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок удару поранено 3 осіб, пошкоджено автомобіль.
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (7 вибухів), РСЗВ (1 вибух). Внаслідок удару травмовано 1 цивільну особу. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Бездрицька громада: завдано удар БпЛА (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи), удар БпЛА (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів) Внаслідок удару частково пошкоджена літня кухня приватного домоволодіння.
- Свеська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (19 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
- Кролевецька громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух) та падіння БпЛА (1 удар без детонації). Внаслідок удару пошкоджено приміщення ферми, постраждало 6 голів великої рогатої худоби.
- Верхньосироватська громада: зафіксовано удар БпЛА (3 вибухи). Внаслідок удару травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад.
- Білопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).
- Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (20 вибухів), мінометні обстріли (30 вибухів), артилерійські обстріли (20 вибухів), удари FPV дронами (16 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
- Сумська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи).
- Хотінська громада: завдано авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).
- Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи).
