Понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру, підприємство і заправку. ФОТОрепортаж

Протягом дня 12 лютого росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 20 разів. Били з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА, скеровували також на населені пункти дрони-камікадзе.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.



Повідомляється, що повсюди минулося без постраждалих.

Натомість є понівечена інфраструктура. Пошкоджені промислове підприємство і заправка.



Крім того, на одному з приватних подвір’їв через ворожий обстріл потрощено дім. Там же горіла господарська споруда.

