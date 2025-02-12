Понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру, підприємство і заправку. ФОТОрепортаж
Протягом дня 12 лютого росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 20 разів. Били з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА, скеровували також на населені пункти дрони-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.
Повідомляється, що повсюди минулося без постраждалих.
Натомість є понівечена інфраструктура. Пошкоджені промислове підприємство і заправка.
Крім того, на одному з приватних подвір’їв через ворожий обстріл потрощено дім. Там же горіла господарська споруда.
