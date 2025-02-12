УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Фото
472 0

Понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру, підприємство і заправку. ФОТОрепортаж

Протягом дня 12 лютого росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 20 разів. Били з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА, скеровували також на населені пункти дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Повідомляється, що повсюди минулося без постраждалих.

Також дивіться: Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО

Обстріли Нікопольщини 12 лютого

Натомість є понівечена інфраструктура. Пошкоджені промислове підприємство і заправка.

Крім того, на одному з приватних подвір’їв через ворожий обстріл потрощено дім. Там же горіла господарська споруда.

Також дивіться: Росіяни майже 30 разів атакували Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємства, медзаклад, магазин та АЗС. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 12 лютого
Обстріли Нікопольщини 12 лютого
Обстріли Нікопольщини 12 лютого
Обстріли Нікопольщини 12 лютого
Обстріли Нікопольщини 12 лютого

Автор: 

обстріл (30991) Нікополь (1359) Дніпропетровська область (4274) Нікопольський район (448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 