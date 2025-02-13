Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну 13-22 лютого
13-22 лютого спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну для просування плану припинення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
Зазначається, що помічник Трампа на Мюнхенській конференції представить пропозицію військової підтримки в обмін на ресурси. А також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.
У Брюсселі Келлог "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".
"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", - розповіли в Держдепі.
Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".
"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - йдеться в публікації на сайті Держдепу.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що до врегулювання війни між РФ та Україною потрібно підходити прагматично.
Міжнародне право розтоптане пуйлом!
США зганьбились і показали свою слабкість!
Договори підписані з США нічого не варті, це КИДАЛОВО!
Трамп підстилка пуйла.