Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну 13-22 лютого

13-22 лютого спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну для просування плану припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Зазначається, що помічник Трампа на Мюнхенській конференції представить пропозицію військової підтримки в обмін на ресурси. А також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.

У Брюсселі Келлог "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", - розповіли в Держдепі.

Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - йдеться в публікації на сайті Держдепу.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що до врегулювання війни між РФ та Україною потрібно підходити прагматично.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території