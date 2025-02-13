УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 854 280 осіб (+1250 за добу), 10040 танків, 23 034 артсистеми, 20894 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Ліквідовано 1250 окупантів

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 854 280 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 854280 (+1250) осіб,

танків ‒ 10040 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23) од,

артилерійських систем – 23034 (+58) од,

РСЗВ – 1278 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25072 (+153),

крилаті ракети ‒ 3063 (+6),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) од,

спеціальна техніка ‒ 3744 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка має дані про підготовку РФ плацдарму до наступальних дій на інші країни Європи, - Зеленський

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ліквідація (4461) знищення (8285)
+21
Минув 4012 день москальсько-української війни.
272!!! одиниць знищеної техніки та 1250! чумардосів за день.
По всій наземній техніці файний результат. Загальна кількість знищеної арти перевалила за 23000! Загальна кількість знищених БПЛА перебільшила 25000! Загальна кількість знищеної логістика більша за 37000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 854 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
13.02.2025 08:36 Відповісти
+12
Гарно техніки набито!
13.02.2025 07:45 Відповісти
+12
Останні три доби таке враження що для кацапів вони дійсно останні, "в топку" йде все.
Логістика чергова тисяча, а завтра буде новий сезонний рекорд, на разі найбільші втрати по логістиці осінь 24-го 6 626 одиниць (зима на сьогодні 6 589).
Арта ствольна також чергова тисяча як і по безпілотникам які вже на дві тисячі вепереджають артилерію.
13.02.2025 07:57 Відповісти
Треба вже окремий рядок , щоб знати скільки знищено віслюків з верблюдами.
13.02.2025 08:20 Відповісти
враховано в особовому складі )
13.02.2025 08:59 Відповісти
13.02.2025 08:41 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.02.2025 09:08 Відповісти
Гарно ппо з рсзв останнім часом знищуються 👍
13.02.2025 10:04 Відповісти
 
 