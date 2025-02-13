Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 854 280 осіб (+1250 за добу), 10040 танків, 23 034 артсистеми, 20894 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 854 280 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 854280 (+1250) осіб,
танків ‒ 10040 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23) од,
артилерійських систем – 23034 (+58) од,
РСЗВ – 1278 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153),
крилаті ракети ‒ 3063 (+6),
кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) од,
спеціальна техніка ‒ 3744 (+2)
При цьому Росії вдалося компенсувати частину своїх втрат за рік. Так, за минулий рік РФ встигла відремонтувати понад 1500 танків та близько 2700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.
Водночас техніка на зберіганні, ймовірно, перебуває не в найкращому стані, що може завадити російській армії повністю компенсувати свої втрати.
Логістика чергова тисяча, а завтра буде новий сезонний рекорд, на разі найбільші втрати по логістиці осінь 24-го 6 626 одиниць (зима на сьогодні 6 589).
Арта ствольна також чергова тисяча як і по безпілотникам які вже на дві тисячі вепереджають артилерію.
272!!! одиниць знищеної техніки та 1250! чумардосів за день.
По всій наземній техніці файний результат. Загальна кількість знищеної арти перевалила за 23000! Загальна кількість знищених БПЛА перебільшила 25000! Загальна кількість знищеної логістика більша за 37000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 854 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.