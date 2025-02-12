УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 908 41

Розвідка має дані про підготовку РФ плацдарму до наступальних дій на інші країни Європи, - Зеленський

Зеленський попередив, що Росія далі може піти на Польщу або Литву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, щоб далі піти, ймовірно, на Польщу або Литву.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки сьогодні світ повільно зупиняє Путіна, повільно, надто повільно, він прийде. І це факт. Я нещодавно навів приклад. Я щойно отримав це від Служби безпеки, від двох своїх розвідок. Завжди беру з кількох джерел, потім дивлюся, аналізую і можу поділитися інформацією, коли бачу велику кількість збігів", - зазначив він. 

Зеленський наголосив, що є багато інформації, що свідчить: Росія не збирається зупинятися.

"Путін, про якого хтось говорить, "що він може навіть хотіти миру" у світі, в Європі, в Америці. Подивіться, він не хоче нічого закінчувати чи зупиняти. Він не хоче спокою. Питання "примусити" — про це ми поговоримо. Він не хоче", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воєнний стан скасують після завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Він додав, що у 2024 році Росія сформувала додатково 140 тисяч осіб військових.

"Він (Путін – ред.) не хоче закінчувати війну. На додаток до цих 140 тисяч він готує 150 тисяч у 2025 році. Ще 150 тисяч. Десять з лишком дивізій, точно не пам'ятаю, 12-15 дивізій буде формувати Путін. Це факт".

За словами Зеленського, Україна має "всі документи, що він це формує".

"Це підготовка плацдарму для наступальних дій", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

При цьому глава держави припустив, що наступ Путіна на інші країни може відбутися значно раніше, ніж очікують на Заході.

"Може бути, поки ми ще стоїмо, він готує плацдарм для великої кількості військ і просто бере цей плацдарм і йде в іншому напрямку. Іде в Польщу, іде в Литву і займає їх. Чому ніхто не думає, що це станеться?", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні українська армія складається з 110 бригад, тоді як Росія має на своєму боці 220 бригад.

Також читайте: Путін точно скоро помре, - Зеленський

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) Зеленський Володимир (25545) розвідка (3925)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Це ота розвідка що війну під носом проморгала?
показати весь коментар
12.02.2025 18:52 Відповісти
+19
***** - за Украіну переживаи - ЄС за себе подбає
показати весь коментар
12.02.2025 18:51 Відповісти
+17
Це та сама "розвідка", що у 2022-му пропонувала тобі готуватися до шашликів?!
Ну, ти же тільки ЦІЙ "розвідці" довіряєш?
показати весь коментар
12.02.2025 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** - за Украіну переживаи - ЄС за себе подбає
показати весь коментар
12.02.2025 18:51 Відповісти
та він кончаний, шо йому дибіли спічрайтери дєрьмачі понаписують, те воно й меле
показати весь коментар
12.02.2025 19:02 Відповісти
Чмоня вже відчув себе защітніком Європи. Читайте 5 пункт його плану перемоги. "П'ятий пункт - безпековий........... https://www.president.gov.ua/news/plan-peremogi-skladayetsya-z-pyati-punktiv-i-troh-tayemnih-d-93857
показати весь коментар
12.02.2025 20:33 Відповісти
дайте йому оселедець
показати весь коментар
12.02.2025 18:52 Відповісти
дайте ему скумбрию по ...
показати весь коментар
12.02.2025 18:54 Відповісти
В нього є ''скумбрія по 8".
показати весь коментар
12.02.2025 18:54 Відповісти
Ще одну дорожку
показати весь коментар
12.02.2025 19:16 Відповісти
Це ота розвідка що війну під носом проморгала?
показати весь коментар
12.02.2025 18:52 Відповісти
точно, "війни небуде" "долар по 40 небуде" "будемо пити каву, "будемо жарити шашликі".
брехливий дєрьмачий зеуйо6ок
показати весь коментар
12.02.2025 19:03 Відповісти
Не розхитуй! Тут шашлики треба маринувати, а воно про плацдарми якісь...
показати весь коментар
12.02.2025 18:53 Відповісти
Вже пора на сцену, квартал 95 зачекався
показати весь коментар
12.02.2025 18:53 Відповісти
Ему давно пора выступать на концерте камерной музыки.
показати весь коментар
12.02.2025 20:52 Відповісти
І розвєдка далажи латочна...
показати весь коментар
12.02.2025 18:54 Відповісти
Брехло.Знову передоз кокаїном.
показати весь коментар
12.02.2025 18:55 Відповісти
Це та сама "розвідка", що у 2022-му пропонувала тобі готуватися до шашликів?!
Ну, ти же тільки ЦІЙ "розвідці" довіряєш?
показати весь коментар
12.02.2025 18:56 Відповісти
Полякати і так налякану, сцикливу Європу. Це вже не працює, більше не дадуть.
показати весь коментар
12.02.2025 18:57 Відповісти
Він європейців так налякає, що вони всю зброю (всі 10 танків і 500 снарядів) залишать собі.
показати весь коментар
12.02.2025 18:57 Відповісти
Завжди беру з кількох джерел, потім дивлюся, аналізую і можу поділитися інформацією, коли бачу велику кількість збігів", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3535434
... Сегодня 4-я дорожка явный перебор...
показати весь коментар
12.02.2025 18:58 Відповісти
Але з перебором з'являються інші шанси та можливості.
показати весь коментар
12.02.2025 19:42 Відповісти
А мені для такої гарної людини наркоти не шкода! Що економити, побільше, Вова, побільше! Може ж таки прийде той довгоочікуваний передоз...
показати весь коментар
12.02.2025 20:55 Відповісти
Вава, в тебе ж був веселий план: "Сонце-вихідні-шашлик", може, порадиш його європейцям?
показати весь коментар
12.02.2025 18:59 Відповісти
А показал карту, от куда готовится нападение?)
показати весь коментар
12.02.2025 19:01 Відповісти
Вам смішно??а він то правду сказав,чи ви думаєте картопяний фюрер окопчики просто так риє біля кордону з литвою??
показати весь коментар
12.02.2025 19:12 Відповісти
Теперь зеля будет презентовать детальные планы как рф будет вторгаться в Польшу или Литву, умолять их рыть окопы, а их призеденты просить его не нагнетать и будем мы лучше к шашлыкам готовиться
показати весь коментар
12.02.2025 19:04 Відповісти
А мапа мапа була?
показати весь коментар
12.02.2025 19:06 Відповісти
сьогодні у Зелі бенефіс ?
показати весь коментар
12.02.2025 19:06 Відповісти
... розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном , а ми тут на місці. Думаю , деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу - вовка піськограй 19 січня 2022 року .
показати весь коментар
12.02.2025 19:11 Відповісти
дані "зеленої розвідки", котра не мала даних про напад рашиста на Україну, вартують теж саме,що вони вартували для України на початку вторгнення рашиста....
показати весь коментар
12.02.2025 19:16 Відповісти
О, віслюк заговорив про данні розвідки. А колись сміявся, казав, що нападу не буде, говорив, що він тут ближче і все знає і кинув під орду невинних жінок і дітей... Від цієї крові ніколи не відмиєшся Боневтіке Брехливий.
показати весь коментар
12.02.2025 19:25 Відповісти
может, Хйло немного поумнел и хочет "бесплатно" договориться на сдачу Украины (типа, тогда не нападет на более "ценных" европейцев). а если не получится, то вот эти 150+ все равно отправит к нам. а у нас мирныйплан и выборы, мины не той системы уже все украдено, попилено и отправлено на закупку отелей заграницу. остались одни лопаты, если Кулеба с собой не утянул.
показати весь коментар
12.02.2025 19:36 Відповісти
И заплакал Александр, глядя на свои обширные владения, ибо уже больше нечего было завоевывать. "Это кому вешает медали ЗЕ ? Этой Твари ***** ? Который может только напасть на Украину и то прося ускоглазую нечисть помочь в этом .. Бред полный...
показати весь коментар
12.02.2025 19:38 Відповісти
Віслюк почав мекати "Я - самий кращий, розумний. Ну, пАлюбітє жє мєня! Чяво ви любітє другіх?"
показати весь коментар
12.02.2025 19:42 Відповісти
Врача!!!
показати весь коментар
12.02.2025 19:43 Відповісти
Покличте Татарова. Він всіх вб'є і всіх врятує!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 20:07 Відповісти
А чого татарова ? Чмоня згадав, що він десант різав особисто в ОП, коли дЄрмака кацапи в'язали.
показати весь коментар
12.02.2025 20:34 Відповісти
Це Васьці ,після того як потримав за шию ,отой вінні пух признався?Та не звертай уваги то вони за кусень ковбаси б'ються. І плани х..ла вони не знають це точно.А звідки їх знаєш ти Вовік ?Окрім його прихвоснів для решти це ж таємниця.
показати весь коментар
12.02.2025 20:09 Відповісти
Ти вже вторгнення ,,проаналізував,, в 2022 році клоун.
показати весь коментар
12.02.2025 21:30 Відповісти
Яке вторгнення, про що храпатий?
Ввів санкції проти Порошенка,буратінка.
показати весь коментар
12.02.2025 21:44 Відповісти
Знов обдовбався....д@вб@ц@б....
показати весь коментар
13.02.2025 06:17 Відповісти
 
 