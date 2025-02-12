Розвідка має дані про підготовку РФ плацдарму до наступальних дій на інші країни Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, щоб далі піти, ймовірно, на Польщу або Литву.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки сьогодні світ повільно зупиняє Путіна, повільно, надто повільно, він прийде. І це факт. Я нещодавно навів приклад. Я щойно отримав це від Служби безпеки, від двох своїх розвідок. Завжди беру з кількох джерел, потім дивлюся, аналізую і можу поділитися інформацією, коли бачу велику кількість збігів", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що є багато інформації, що свідчить: Росія не збирається зупинятися.

"Путін, про якого хтось говорить, "що він може навіть хотіти миру" у світі, в Європі, в Америці. Подивіться, він не хоче нічого закінчувати чи зупиняти. Він не хоче спокою. Питання "примусити" — про це ми поговоримо. Він не хоче", - сказав президент.

Він додав, що у 2024 році Росія сформувала додатково 140 тисяч осіб військових.

"Він (Путін – ред.) не хоче закінчувати війну. На додаток до цих 140 тисяч він готує 150 тисяч у 2025 році. Ще 150 тисяч. Десять з лишком дивізій, точно не пам'ятаю, 12-15 дивізій буде формувати Путін. Це факт".

За словами Зеленського, Україна має "всі документи, що він це формує".

"Це підготовка плацдарму для наступальних дій", - додав Зеленський.

При цьому глава держави припустив, що наступ Путіна на інші країни може відбутися значно раніше, ніж очікують на Заході.

"Може бути, поки ми ще стоїмо, він готує плацдарм для великої кількості військ і просто бере цей плацдарм і йде в іншому напрямку. Іде в Польщу, іде в Литву і займає їх. Чому ніхто не думає, що це станеться?", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні українська армія складається з 110 бригад, тоді як Росія має на своєму боці 220 бригад.

