Від початку російського повномасштабного вторгнення Нідерланди надали Україні військової допомоги на майже 6 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у Міноборони Нідерландів.

"Загальна вартість здійсненої військової підтримки Нідерландів для України зросла до майже €5,88 мільярда. Це сума станом на 4 лютого. Підтримка складається з техніки та обладнання. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у листі до Палати представників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 2,12 мільярда євро більше, ніж у вересні 2024 року. Нідерланди поставили, зокрема, винищувачі F-16, бойові машини та системи протиповітряної оборони.

Крім того, Нідерланди поставили дрони, радари, боєприпаси для танків і артилерії, а також індивідуальну зброю, зокрема, кулемети. Також були відправлені квадроцикли, позашляховики Mercedes-Benz, медичне обладнання та продовольчі набори.

Окрім цього, Нідерланди відправили 255 військових до Німеччини та 350 до Великої Британії для тренування українських військових.

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"Україна має гостру потребу в значних обсягах військової техніки. Високий попит призводить до швидкого зростання цін, а також до затримок у постачанні. Виробництво зброї та техніки не йде достатньо швидко, щоб задовольнити великий попит. Тому Нідерланди хочуть, щоб оборонна промисловість виробляла більше. Міністерство оборони докладає зусиль для збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості, зокрема через план дронів", - йдеться у повідомленні.