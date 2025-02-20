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Новини Мирний план Трампа
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Росія є агресором у війні проти України, її завершення має бути вирішено на умовах Києва, - міністр оборони Австралії Марлз

Річард Марлз про війну в Україні

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що війна в Україні має завершитися на умовах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Reuters

"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку", - заявив Марлес.

Він заявив, що конфлікт призвів до величезних людських жертв, але мир неможливий за будь-яких умов. Марлес зазначив, то вітає спроби покласти край війні.

"Але це не може бути зроблено за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому", - сказав міністр.

Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де обидві країни висловили стурбованість нарощуванням військової потужності Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідея про те, що не можна проводити вибори в розпал війни, абсурдна, - Венс

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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Автор: 

Австралія (440) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+10
США афганським моджахедам багато зброї лишили і чомусь компенсацій на вимагають, в Афраністані там дуже багато рідкоземів)))
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20.02.2025 10:19 Відповісти
+5
дебільне, а сказати, ти що хотіло
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20.02.2025 10:35 Відповісти
+4
Все правильно, але є одне маленьке "але". Ресурси.
Будь у ЗСУ всього вдосталь, війна би дійсно завершилась на умовах України.
Та у ЗСУ немає навіть на рівень "прийнятно".
Ресурси у потрібних кількостях мають лише США, росія та Китай.
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20.02.2025 10:13 Відповісти
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Редактор пішов каву пити?
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20.02.2025 10:07 Відповісти
ще не проснувся - вчора допізна йому Трамп не давав спатки...
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20.02.2025 10:13 Відповісти
дебільне, а сказати, ти що хотіло
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20.02.2025 10:35 Відповісти
Все правильно, але є одне маленьке "але". Ресурси.
Будь у ЗСУ всього вдосталь, війна би дійсно завершилась на умовах України.
Та у ЗСУ немає навіть на рівень "прийнятно".
Ресурси у потрібних кількостях мають лише США, росія та Китай.
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20.02.2025 10:13 Відповісти
У кацапів нічого немає.
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20.02.2025 10:37 Відповісти
Що ж тоді нам на голови щоночі сиплеться у кількості 150+ штук? І КАБів по тисячі на тиждень вони не запускають, то нам зєля все бреше.
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20.02.2025 10:38 Відповісти
А своє виробляти ума нема? Скільки ракет можна було вже наклепати....
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20.02.2025 10:56 Відповісти
Знаєте, я думаю, що і ума вже теж немає.
Всі розумні в ІТ пішли, нікому ракети за 8000 гривень зарплати робити.
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20.02.2025 11:00 Відповісти
США афганським моджахедам багато зброї лишили і чомусь компенсацій на вимагають, в Афраністані там дуже багато рідкоземів)))
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20.02.2025 10:19 Відповісти
Тому що важелів впливу немає. Афганістан повністю незалежний від Заходу.
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20.02.2025 10:33 Відповісти
А трамп навпаки заохочує агресора
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20.02.2025 10:24 Відповісти
Ну так тодi надавайте лiтаки та ракети, а не оце трiпання.
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20.02.2025 10:27 Відповісти
Тобі може на мітлі зручніше
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20.02.2025 11:22 Відповісти
Але ж пыськограй Доналд навіть незгадує це! Він звинувачує Україну, жертву агресії
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20.02.2025 10:53 Відповісти
Ну так не кизди а підтягуй свою армійку сюди і пліч о пліч з українцями......
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20.02.2025 11:21 Відповісти
То приїдь і виріши. Блд, на іншому кінці планети сидить і понти колотить. Забрали популісти- піздаболи.
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Правильно!
І усім харошим має бути харашо, а всім поганим - погано!
(сякається розчулено)
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20.02.2025 12:14 Відповісти
Як агресія Гітлера завершилася Нюрбергом, так і агресія ***** має завершитися у Гаазі ...
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20.02.2025 14:13 Відповісти
Ця заява Автралії вже дуже дієва трохи збила пихатість "білого дому"
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20.02.2025 15:00 Відповісти
 
 