Росія є агресором у війні проти України, її завершення має бути вирішено на умовах Києва, - міністр оборони Австралії Марлз
Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що війна в Україні має завершитися на умовах України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters
"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку", - заявив Марлес.
Він заявив, що конфлікт призвів до величезних людських жертв, але мир неможливий за будь-яких умов. Марлес зазначив, то вітає спроби покласти край війні.
"Але це не може бути зроблено за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому", - сказав міністр.
Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де обидві країни висловили стурбованість нарощуванням військової потужності Китаю.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Будь у ЗСУ всього вдосталь, війна би дійсно завершилась на умовах України.
Та у ЗСУ немає навіть на рівень "прийнятно".
Ресурси у потрібних кількостях мають лише США, росія та Китай.
Всі розумні в ІТ пішли, нікому ракети за 8000 гривень зарплати робити.
І усім харошим має бути харашо, а всім поганим - погано!
(сякається розчулено)