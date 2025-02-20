Європі варто прокинутися після зміни політики США, - прем’єр Греції Міцотакіс

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європі варто прокинутися та розбудувати власну оборонну політику після останніх різких заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Виступаючи на бізнес-конференції в місті Салоніки ввечері в середу, Міцотакіс сказав, що Європі необхідно "прокинутися від геополітичної та економічної летаргії, в яку вона, на жаль, впала на деякий час".

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"Останні події і цей інший погляд на речі з боку Сполучених Штатів зобов'язують нас не тільки подивитися правді в очі, але й рухатися з дуже великою швидкістю і втілювати в життя рішення, які ми обговорювали протягом тривалого часу", - сказав грецький прем'єр.

Він зазначив, що Європа має розробити оборонну політику, яка дозволить їй розвинути власну силу стримування і зменшити залежність від США.

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