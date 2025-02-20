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Європі варто прокинутися після зміни політики США, - прем’єр Греції Міцотакіс

Прем’єр Греції Міцотакіс закликав Європу прокинутися

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європі варто прокинутися та розбудувати власну оборонну політику після останніх різких заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Виступаючи на бізнес-конференції в місті Салоніки ввечері в середу, Міцотакіс сказав, що Європі необхідно "прокинутися від геополітичної та економічної летаргії, в яку вона, на жаль, впала на деякий час".

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"Останні події і цей інший погляд на речі з боку Сполучених Штатів зобов'язують нас не тільки подивитися правді в очі, але й рухатися з дуже великою швидкістю і втілювати в життя рішення, які ми обговорювали протягом тривалого часу", - сказав грецький прем'єр.

Він зазначив, що Європа має розробити оборонну політику, яка дозволить їй розвинути власну силу стримування і зменшити залежність від США.

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Автор: 

Греція (608) Європа (1903) США (23618)


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Топ коментарі
+11
Та скільки можна просинатися? Може ще "каву в ліжко"? Потім тепла ванна?
20 січня уже в Готовності №1 повинні були бути
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20.02.2025 10:09 Відповісти
+10
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20.02.2025 10:23 Відповісти
+6
Трамп вимагає репарацій від нас так ніби Україна вже напала на Штати!
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20.02.2025 10:27 Відповісти
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Вона досі спить? Тоді не дивно.
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Чи прокинуться, нерозуміло. Головне,що обговорювали десятиліттями.
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20.02.2025 10:21 Відповісти
Розумні думки почали з'являтися...
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20.02.2025 10:08 Відповісти
Халявщики усієї Європи вимагають прокинутися.
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20.02.2025 10:09 Відповісти
Ну треба щось робити, хоча б поговорити.
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20.02.2025 10:13 Відповісти
Та скільки можна просинатися? Може ще "каву в ліжко"? Потім тепла ванна?
20 січня уже в Готовності №1 повинні були бути
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20.02.2025 10:09 Відповісти
Одного з членів ЄС купить пуйло, в ЄС не буде повного консенсусу для прийняття конкретних рішень, ********* і розійдуться...
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20.02.2025 10:11 Відповісти
А як же, "саме так" й "буде"! Рашисти можуть на це сподіватись, але чомусь у свій час в величезного СРСР нічого не вийшло з захопленням Фінляндії котрій взагалі ніхто не допомагав, тож й зараз в нащадка тюрми народів нічого не вийде!!!
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20.02.2025 10:33 Відповісти
Європа вже 35 років в стані летаргічного сну, і вийти з нього, на жаль, не так і просто.
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20.02.2025 10:14 Відповісти
Якщо навіть грекам доходить, то це добре.
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20.02.2025 10:20 Відповісти
В Європі все нормально,закони працюють,люди гарно живуть, прокинутися від чого,від нормального життя?
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20.02.2025 10:22 Відповісти
ага, європейці важко та багато працюють на утримання гільмінтів з півдня планети.
дякувати комсомолкє анжелке.
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20.02.2025 10:25 Відповісти
напевно, у кожного є друг або знайомий, який в суперечливіх вуличних ситуаціях впадає в ступор чи паніку. і починає, щось там мямлити, потіти, на грані втрати свідомості.
так, європа саме в такому ступорі та паніці. у них змагання, хто довше може відтягувати собі кінець, на грані втрати свідомості.
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20.02.2025 10:23 Відповісти
У будь якому випадку ступор рано чи пізно закінчується і починається дія котра може погано скінчитись для того хто у цей ступор загнав!
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20.02.2025 10:29 Відповісти
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20.02.2025 10:23 Відповісти
Трамп вимагає репарацій від нас так ніби Україна вже напала на Штати!
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20.02.2025 10:27 Відповісти
Після тупих заяв Трампа та його оточення складається думка що якби він був суддею то на лаві підсудних в нього опинялись би згвалтовані, пограбовані, побиті та вбиті, а злочинці виступали би у ролі "жертв" і вимагали компенсації від реальних жертв злочину за протидію злочинцям та "незручності" з боку жертв для нападників! Обрання американцями Трампа продемонструвало усьому світу що громадяни США ніяк не розумніші за народи інших країн і "П'ять законів дурака" їх стосуються як і усе людство!!!
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20.02.2025 10:25 Відповісти
Приймайте Україну в ЄС і НАТО і буде у вас спокійний сон і безпека , наші леви озброєні і оснащені вами стануть нездоланним залізним валом на шляху новітньої орди .
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20.02.2025 10:28 Відповісти
До кого вони постійно звиртаються,самі до себе чи Греція вже не Європа,це якась шозефренія
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20.02.2025 10:29 Відповісти
Греція надасть нам 32 Ф16 , правда старих
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20.02.2025 10:38 Відповісти
Наіть старі F-16 точно не гірші за Су24-27 або Міги типу 29-х, тож і це чимала допомога якщо нададуть ще й чим стріляти цим літакам!
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20.02.2025 10:44 Відповісти
До інших країн ЄС у склад котрого входить Греція, а бути складовою це не означає бути усім цілим. Лише тупа Московія котра входила до складу Русі вважає що вона й "була нею" і саме наполягаючи на цьому ввожає себе "нащадком" тої країни останнім керівником якої був Данило Галицький!!!
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20.02.2025 10:40 Відповісти
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
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20.02.2025 10:36 Відповісти
Із тим з чим приїхав той міністр інакше й не поводяться в будь якій країні!!!
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20.02.2025 10:46 Відповісти
@ "Трамп перешел к прямым оскорблениям Зеленского. Вероятно, в связи с неуступчивостью последнего в отношении всех трамповских инициатив. До прямых угроз еще дело не дошло, но все может быть, тем более, что в числе обвинений Зеленскому - $350 миллиардов, которые он «вынудил» потратить на свою поддержку Байдена. Прямо демиург какой-то.
Доллары для Трампа - это святое...
Тут нужно учесть, что напор Трампа может вызвать обратный эффект - украинцы сочтут себя оскорбленными и наоборот - рейтинг Зеленского поползет вверх, а идея перемирия - напротив, сильно сдаст в популярности. У таранного стиля Трампа есть ограничения, но когда глаза наливаются кровью, их перестают замечать."
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20.02.2025 10:45 Відповісти
Може доллари для бізнесменів і "святі" але лише злочинець може вимагати повернути у декілька разів більше ніж надали, та ще й надав не він а інша людина і як безоплатну допомогу!!!
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20.02.2025 10:49 Відповісти
Ці імпотенти ще років 10 будуть квакати, що "їм потрібно прокинутися", і ні фіга не робити. Нікчеми.
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20.02.2025 11:36 Відповісти
він вже прокинувся?
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20.02.2025 11:48 Відповісти
Якщо європейцям для початку руху сракою потрібно було добре ділдо без вазеліну, то дякуємо трампу за цей страпон
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20.02.2025 11:53 Відповісти
Ого, якшо вже навіть Греція заворушилася...
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20.02.2025 12:54 Відповісти
 
 