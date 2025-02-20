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Генсек ОБСЄ Сінірліоглу про війну в Україні: Час поставити дипломатію на перше місце

Новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу заявив, що війна в Україні є "відкритою раною на серці Європи", закликавши поставити дипломатію на перше місце для її завершення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Мої перші слова тут сьогодні не можуть не стосуватися України. Війна, що триває, є відкритою раною на серці Європи. Вона вбила і поранила понад мільйон людей, призвела до незліченних переміщень, зруйнувала міста і села. І вона повинна закінчитися зараз. Настав час знову поставити дипломатію на перше місце, - наголосив він.

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Окремо генсек ОБСЄ нагадав про трьох співробітників організації - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, які утримуються в окупованих Донецьку та Луганську. Він заявив, що "зробить усе можливе", аби повернути їх до родин.

Сінірліоглу також висловив упевненість, що ОБСЄ може відігравати ключову роль у майбутньому, якщо буде досягнуто відповідний консенсус.

Як зазначається, відсутність згадки про Росію як агресора викликала критику, оскільки Сінірліоглу не назвав Москву порушником принципів та зобов’язань ОБСЄ, попри очевидні факти про війну, яку вона розв’язала в Україні.

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Автор: 

дипломатія (715) ОБСЄ (3516) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+7
відсутність згадки про Росію як агресора викликала критику, оскільки Сінірліоглу не назвав Москву порушником принципів та зобов'язань ОБСЄ, попри очевидні факти про війну, яку вона розв'язала в Україні.
Тому що кормитьця з рук }{уйла! Пам'ятаємо як ОБСЄ з 14 року закривала очі на злочини кацапів! 🤬
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20.02.2025 17:53 Відповісти
+7
Окремо генсек ОБСЄ нагадав про трьох співробітників організації - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, які утримуються в окупованих Донецьку та Луганську. Він заявив, що "зробить усе можливе", аби повернути їх до родин
Чого ж ти **** за 3 роки своєю дипломатією не звільнив своїх колег?
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20.02.2025 17:54 Відповісти
+3
Зараз Україні потрібна не дипломатія, а зброя. Інакше росія використає час на підготовку до наступної війни, можливо навіть проти НАТО, а допомога Україні припиниться бо ніхто не збирається давати зброю щоб вона просто лежала на складах.
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20.02.2025 17:52 Відповісти
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Зараз Україні потрібна не дипломатія, а зброя. Інакше росія використає час на підготовку до наступної війни, можливо навіть проти НАТО, а допомога Україні припиниться бо ніхто не збирається давати зброю щоб вона просто лежала на складах.
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20.02.2025 17:52 Відповісти
відсутність згадки про Росію як агресора викликала критику, оскільки Сінірліоглу не назвав Москву порушником принципів та зобов'язань ОБСЄ, попри очевидні факти про війну, яку вона розв'язала в Україні.
Тому що кормитьця з рук }{уйла! Пам'ятаємо як ОБСЄ з 14 року закривала очі на злочини кацапів! 🤬
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20.02.2025 17:53 Відповісти
Вашу дипломатію путлєр ставить у позу бобра як розпустну дівку. Українські воїни показали, якими мають бути справжні чоловіки і що треба ставити на перше місце для миру - її звуть ЗБРОЯ.
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20.02.2025 17:53 Відповісти
Окремо генсек ОБСЄ нагадав про трьох співробітників організації - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, які утримуються в окупованих Донецьку та Луганську. Він заявив, що "зробить усе можливе", аби повернути їх до родин
Чого ж ти **** за 3 роки своєю дипломатією не звільнив своїх колег?
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20.02.2025 17:54 Відповісти
Хай хто-небудь нагадає Сінірліоглу про Кіпр...
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20.02.2025 17:56 Відповісти
Або обхід санкцій на користь РФ, саме дипломатія і дозволяє це робити туркам...
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20.02.2025 18:03 Відповісти
о ..сліпе ОБСЄ ..яке не помітило російського вторгнення в 2014

у яких рило не те що в пуху ..а в КРОВІ УКРАЇНЦІВ..сліпі суки

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20.02.2025 18:26 Відповісти
телепню, та рана не загоїться, а тільки ще більше розростеться, якщо її правильно і фахово не залікувати... невже знову бахнула чергова кремлівська консерва? бо шось так засмерділо тими лаптями..
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20.02.2025 18:42 Відповісти
Усі ці абвгдейки тільки бабло жеруть, а користі від них 0... Нас винищують, а воно... лайно!
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20.02.2025 19:45 Відповісти
Повилізали мразі
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20.02.2025 19:58 Відповісти
Всех дипломатов - на передок, в окопы! Время поставить дипломатию на первое место!
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20.02.2025 20:07 Відповісти
 
 