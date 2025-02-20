Генсек ОБСЄ Сінірліоглу про війну в Україні: Час поставити дипломатію на перше місце
Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу заявив, що війна в Україні є "відкритою раною на серці Європи", закликавши поставити дипломатію на перше місце для її завершення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мої перші слова тут сьогодні не можуть не стосуватися України. Війна, що триває, є відкритою раною на серці Європи. Вона вбила і поранила понад мільйон людей, призвела до незліченних переміщень, зруйнувала міста і села. І вона повинна закінчитися зараз. Настав час знову поставити дипломатію на перше місце, - наголосив він.
Окремо генсек ОБСЄ нагадав про трьох співробітників організації - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, які утримуються в окупованих Донецьку та Луганську. Він заявив, що "зробить усе можливе", аби повернути їх до родин.
Сінірліоглу також висловив упевненість, що ОБСЄ може відігравати ключову роль у майбутньому, якщо буде досягнуто відповідний консенсус.
Як зазначається, відсутність згадки про Росію як агресора викликала критику, оскільки Сінірліоглу не назвав Москву порушником принципів та зобов’язань ОБСЄ, попри очевидні факти про війну, яку вона розв’язала в Україні.
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Тому що кормитьця з рук }{уйла! Пам'ятаємо як ОБСЄ з 14 року закривала очі на злочини кацапів! 🤬
Чого ж ти **** за 3 роки своєю дипломатією не звільнив своїх колег?
у яких рило не те що в пуху ..а в КРОВІ УКРАЇНЦІВ..сліпі суки