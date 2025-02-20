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Угорщина не підтримає продовження санкцій проти РФ та Білорусі, - Сійярто

Сійярто: Угорщина блокуватиме продовження санкцій проти Росії

Угорщина не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських громадян на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу, яке відбудеться 24 лютого.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив у Вашингтоні, його цитує в X речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських осіб, "оскільки необхідно дати час для мирних переговорів між США і Росією".

Він також розкритикував Брюссель за поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов'язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною.

"Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок - у нас є час до 10 березня", - сказав Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто 

Зазначимо, що йдеться про санкції, термін дії яких спливає 15 березня, а рішення про їх продовження має бути ухвалене до 10 березня.

Як пояснив угорський міністр, Європейська комісія нібито не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну.

"Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7987) Угорщина (2365) росія (66478) санкції (12284) Сійярто Петер (370)


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Топ коментарі
+30
Хто б сумнівався у вас п.дорах.
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20.02.2025 18:39 Відповісти
+18
Значить буде носити кацапську нафту відрами
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20.02.2025 18:41 Відповісти
+13
Таке враження, що інфопростір навмисне заповнюють оцим і так відомим лайном, від Угорщини до висерів Трампа, щоб що? Щоб українці засліпленні гнівом та прокльонами менше озиралися на вкруги. Вже ***** меньше видно в новинах чи матюкають ніж США.
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20.02.2025 18:42 Відповісти
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Чомусь Мельника з ліверною ковбасою послом в Угорщину не поставили...
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20.02.2025 18:44 Відповісти
Жаль. Бо він би не тільки послав на *****, а й пику угорській главжабі натовкав.
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20.02.2025 20:05 Відповісти
Після зміни влади,отримаєш собачу цюцюрку замість нафти та газу,********** хвойда.
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20.02.2025 18:44 Відповісти
Нині Україні важко. Але не завжди так буде. А ось угорці назавжди залишаться гнидами в очах українців.
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20.02.2025 18:47 Відповісти
але кол нам стане трохи менше важче?
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20.02.2025 19:02 Відповісти
ФІНІТА ЛА КОМЕДІЯ..і ніхто їм нічого не зробить
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Под трампоновские напевы, из фекальных отстоев начинает всплывать нечисть
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Та ти і до цього плавав на поверхні
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20.02.2025 18:55 Відповісти
Ну ні треба так голосно кричати ,мовчки у москаліков ліжите.
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20.02.2025 18:52 Відповісти
А про думку цього бруду під ногами у ***** нам навіщо треба знати?
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20.02.2025 18:53 Відповісти
Трамп ще не пропонував переселити мадярів на родіну?
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20.02.2025 18:54 Відповісти
Треба перекрити Дружбу до закінчення перемовин. Коли закінчаться тоді за результатами чи відкриємо, чи ні.
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20.02.2025 18:55 Відповісти
Просто огромєдний привіт гітлєру від мадяр. Тоді тоже ділили території. Історію вчимо, але вона нікого не вчить. А може і так треба?
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20.02.2025 19:00 Відповісти
Угорщина була союзником Гітлера.
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20.02.2025 19:30 Відповісти
Баба-Яга "будєт протів" завше.
Із принципу.
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20.02.2025 19:00 Відповісти
Будь які висери журнашлюх в Україні завжди направлені на одне - розділяти...
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20.02.2025 19:00 Відповісти
Так а шо - представник Угорщини такого не казав? Чи треба просто "не дивитися вгору"?
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20.02.2025 19:04 Відповісти
А ти підарок з лугандонії чи маєш паспорт мадяр і дереш за них свою сраку на британський прапор
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20.02.2025 20:10 Відповісти
підарок тут ти хоч і кличеш себе сером гєєм, до чого тут мадяри дурень?? Чи я неправий про журнашлюх??? Включаючи того ж Бутусова, який топив проти пороха і не менш винний в реванші татарова дєрьмака
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21.02.2025 09:39 Відповісти
Половцы задроченные..
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20.02.2025 19:04 Відповісти
Україна повинна ввести війська в Угорщину і почати їх там вбивати та нищити як кацапстан в Україні, і нехай тоді ведуть з нами мирні переговори та не підтримують далі санкції проти кацапстану і бульбостану!
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20.02.2025 19:30 Відповісти
Оцей підарок мене давно бісить
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20.02.2025 19:42 Відповісти
Ну то розберись
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20.02.2025 20:07 Відповісти
Ця ***@ана потвора ще не персона нон грата в Україні?щи це корифан зелених в#*******?
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20.02.2025 19:46 Відповісти
Ця ***@ана потвора ще не персона нон грата в Україні?щи це корифан зелених в#*******?
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20.02.2025 19:46 Відповісти
Ну ці кончені мразі це не сюрприз
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20.02.2025 19:57 Відповісти
Воно і зрозуміло, з таким то призвищем
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20.02.2025 20:01 Відповісти
Чому зєльонскій досі не припинив транзит нафтоньки з кацапів і бєларусіі до уйопшини, це що за "бізнес на крові"? Чому не користатися цим важелем, коли угри вчергове вийо..уються? І як тут ще раз не послати усіх зебіляк тупорилих, які строчать на цензорв коменти на підтримку внутрішнього зе-ворога. Дбл, блд, невиліковні
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20.02.2025 20:07 Відповісти
На скільки я розумію на Цензорі строчать тільки 20%, сразу кажу я ні за Зеленського ні за Порошенко не голосував і не збираюся
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20.02.2025 22:25 Відповісти
Ще один "голуб миру". Коли повісять ху. йла та посадять трампа, прийде черга й до тебе з орбаном та фіцо. Дихайте поки є ще час.
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20.02.2025 20:25 Відповісти
Ні Угорщина а ти підор
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20.02.2025 22:23 Відповісти
Чому тим мадярським потворам досі йде нафта нафтопроводом Дрючьба? Хто сидить на трубі і її охороняє?
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21.02.2025 05:02 Відповісти
Іди нах.р чмо.
може якось прочитає коментар з перекладом на словацьку, ***.н. Просто падло
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21.02.2025 05:17 Відповісти
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