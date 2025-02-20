Угорщина не підтримає продовження санкцій проти РФ та Білорусі, - Сійярто

Угорщина не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських громадян на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу, яке відбудеться 24 лютого.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив у Вашингтоні, його цитує в X речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських осіб, "оскільки необхідно дати час для мирних переговорів між США і Росією".

Він також розкритикував Брюссель за поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов'язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною.

"Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок - у нас є час до 10 березня", - сказав Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто

Зазначимо, що йдеться про санкції, термін дії яких спливає 15 березня, а рішення про їх продовження має бути ухвалене до 10 березня.

Як пояснив угорський міністр, Європейська комісія нібито не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну.

"Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ