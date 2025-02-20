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Шмигаль на зустрічі з Келлогом: Готові працювати з адміністрацією США для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Зустріч Шмигаля з Келлогом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках", - написав Шмигаль.

Також прем'єр розповів про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини. "Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - наголосив Шмигаль.

"Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн. Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - додав український прем‘єр.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили ситуацію на полі бою, повернення полонених та дієві гарантії безпеки

Автор: 

США (23618) Шмигаль Денис (4677) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+7
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=Ugkx_QWyTHAlkXVjYemfi8JWJdb0ZkPGLrSt

Прозріваю:
👀 І так, в рамках Великої Сімки Штати не хочуть називати росію "агресором".
Цим зеленим виродкам криком кричали ще з 2023 року - працюйте з респами, працюйте з Трампом!
Що вони робили? Ніфуя і Єрмака регулярно катали на президентському літаку в Вашингтон. Без результатів.
Тому така деградація у відносинах з адміністрацією Білого дому - це закономірне завершення дворічних провалів у дипломатії, а не якась "турбулентність" останнього тижня.
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20.02.2025 20:52 Відповісти
+6
Гіганти мислі. Дєрьмака респи ненавидять - люто. Не раз вимагали його замінити. Гундос вперся і тицяв його усюди. А тепер респи будуть за це Гундоса возити рилом по землі, і Україну разом з ним. А про бидло-стайл дипломатію з найсильнішим (!) партнером, від якого залежить існування країни, я вже не кажу.
Дебіли при владі - катастрофа.
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20.02.2025 21:11 Відповісти
+4
Шмыгалю надо работать со следствием и постараться тому следствию объяснить почему в Украине такие цены на лекарства и на продукты питания, объяснить почему такие зарплаты и пенсии у людей и ещё очень много чего надо объяснять.
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20.02.2025 21:00 Відповісти
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Розповів рижим про терор мокшів. Так ми ж агрєссор і самі напали на бідолашну парашу. Ще й не віддаємо на халяву рижим 500 млрд баксів.
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20.02.2025 20:46 Відповісти
А про це треба розповісти?

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20.02.2025 21:03 Відповісти
Так Трамп вже місяць президент, а ми ще тільки готові працювати? А до цього що за вояжі Єрмака були до США?
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20.02.2025 20:47 Відповісти
В листопаді 2023-го теж були вояжі Єрмака до США. Після того США півроку не надавали допомогу Україні. "Совпадєніє"?
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20.02.2025 20:58 Відповісти
Нє ну ц ж багатьом подумати потрібно, зважити ви таке від 73 , а сорян 57 % вимагаєте😸.
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20.02.2025 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=Ugkx_QWyTHAlkXVjYemfi8JWJdb0ZkPGLrSt

Прозріваю:
👀 І так, в рамках Великої Сімки Штати не хочуть називати росію "агресором".
Цим зеленим виродкам криком кричали ще з 2023 року - працюйте з респами, працюйте з Трампом!
Що вони робили? Ніфуя і Єрмака регулярно катали на президентському літаку в Вашингтон. Без результатів.
Тому така деградація у відносинах з адміністрацією Білого дому - це закономірне завершення дворічних провалів у дипломатії, а не якась "турбулентність" останнього тижня.
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20.02.2025 20:52 Відповісти
Ну як чому? Борщу в США у Маркової поїсти. В нас нарід кидається вже на наслідки, як сліпі не бачучи причин.
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Як працювати з трампом?.Розкрий тайну вєлікую. І лідери 200 країн світу завалять тебе мільярдами.
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20.02.2025 20:59 Відповісти
Він був ще при Порошенкові і нічого. І там Трамп не сонцесяйний, як в нас. В США на президента є свої важелі. А і коли пішла така розмова, що заважало Байдену за 3 роки завалити нас зброєю?
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20.02.2025 21:04 Відповісти
Черговий довбаб'об який перекладає з хворої голови на здорову.
Трамп оказуцца маладєц, просто йому не пояснили хто на кого напав. А так би він ого-го..

Що по версії чєкалкіна мала зробити Україна щоб сподобатися трампу, - здохнуть хіба шо? Чи здатися в лютому 22-го?
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20.02.2025 21:08 Відповісти
Якби бубонний здох, на Україні це ніяк би не повпливало.
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20.02.2025 21:15 Відповісти
Гіганти мислі. Дєрьмака респи ненавидять - люто. Не раз вимагали його замінити. Гундос вперся і тицяв його усюди. А тепер респи будуть за це Гундоса возити рилом по землі, і Україну разом з ним. А про бидло-стайл дипломатію з найсильнішим (!) партнером, від якого залежить існування країни, я вже не кажу.
Дебіли при владі - катастрофа.
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20.02.2025 21:11 Відповісти
Навіть коли прямо сказали замініть Маркову наші тупо проігнорували і навпаки завжди її кругом пхали типу:" подивіться наскільки нам пох на вашу думку"
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20.02.2025 21:13 Відповісти
Шмигаль! де гроші?
ліміт довіри вичерпаний
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20.02.2025 20:54 Відповісти
шмигаль Ваш тато?
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20.02.2025 21:03 Відповісти
Шмыгалю надо работать со следствием и постараться тому следствию объяснить почему в Украине такие цены на лекарства и на продукты питания, объяснить почему такие зарплаты и пенсии у людей и ещё очень много чего надо объяснять.
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20.02.2025 21:00 Відповісти
і що відповів Келлог? Дулю скрутив? в кармані чи під ніс?
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20.02.2025 21:02 Відповісти
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20.02.2025 21:02 Відповісти
Зелене гівно добикуються. Правду недавно Порошенко сказав.
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20.02.2025 21:04 Відповісти
українці
спочатку одного:
воділі за нос надулі обманулі кинулі.
тепер іншого:
поводім за чубчік надуєм обманєм кінєм.
ібо нєхєр!
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20.02.2025 21:05 Відповісти
Юний піонер, який до боротьби за справу ОП, завжди напоготові!
Але для того, щоб працювати на користь України, потрібні професіонали, а не купа лайна 95 проби!
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20.02.2025 21:10 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/02/20/7499245/ Нова реальність
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20.02.2025 21:14 Відповісти
"Отже, старому світовому порядку прийшов кінець.
...
В такій ситуації головним побоюванням американської адміністрації є крах російського режиму. Треба не допустити цього за будь-яку ціну. Я ще два роки тому писав, що страх поразки росії настільки перевершує страх поразки України (без якої світ прекрасно жив сотні років), що може настати момент, коли замість підтримки України проти росії Америка почне підтримувати росію проти України. Неприємно, але цей день настав."
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20.02.2025 21:16 Відповісти
"США та росія нині об'єднуються у просуванні цієї ідеї "спочатку вибори, потім мир" - це найкращий спосіб завалити Україну швидко й недорого."
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20.02.2025 21:24 Відповісти
стать 51 штатом США - предлагали? или жаба душит? все равно все бабло "маме в Америку" идет.
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20.02.2025 21:35 Відповісти
Готові працювати з адміністрацією США для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів ( мова що про корисні копалини). А в обмін на що? Виходить на мир-капітуляцію із втратою територіальної цілісності та суверенітету української держави? А мир через силу буде? Виходить що балакали балакали сіли та й заплакали
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21.02.2025 01:37 Відповісти
А Шмыгаль не забыл почему на продолжительное время прекратилась помощь США?
Когда выдвинули 12 пунктов для выполнения. Просто исправить всё то, что зеленая плесень испоганила. Денис Шмыгаль тогда ответил: Мы не будем выполнять требования США. У нас есть свой концепт.(с)
Тогда фронт сильно посыпался и это были сотни, а может быть и тысячи жизней наших воинов.
Этого подонка надо судить! 🤬
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21.02.2025 08:56 Відповісти
 
 