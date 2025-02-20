Шмигаль на зустрічі з Келлогом: Готові працювати з адміністрацією США для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках", - написав Шмигаль.
Також прем'єр розповів про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини. "Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - наголосив Шмигаль.
"Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн. Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - додав український прем‘єр.
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Прозріваю:
👀 І так, в рамках Великої Сімки Штати не хочуть називати росію "агресором".
Цим зеленим виродкам криком кричали ще з 2023 року - працюйте з респами, працюйте з Трампом!
Що вони робили? Ніфуя і Єрмака регулярно катали на президентському літаку в Вашингтон. Без результатів.
Тому така деградація у відносинах з адміністрацією Білого дому - це закономірне завершення дворічних провалів у дипломатії, а не якась "турбулентність" останнього тижня.
Трамп оказуцца маладєц, просто йому не пояснили хто на кого напав. А так би він ого-го..
Що по версії чєкалкіна мала зробити Україна щоб сподобатися трампу, - здохнуть хіба шо? Чи здатися в лютому 22-го?
Дебіли при владі - катастрофа.
ліміт довіри вичерпаний
спочатку одного:
воділі за нос надулі обманулі кинулі.
тепер іншого:
поводім за чубчік надуєм обманєм кінєм.
ібо нєхєр!
Але для того, щоб працювати на користь України, потрібні професіонали, а не купа лайна 95 проби!
...
В такій ситуації головним побоюванням американської адміністрації є крах російського режиму. Треба не допустити цього за будь-яку ціну. Я ще два роки тому писав, що страх поразки росії настільки перевершує страх поразки України (без якої світ прекрасно жив сотні років), що може настати момент, коли замість підтримки України проти росії Америка почне підтримувати росію проти України. Неприємно, але цей день настав."
Когда выдвинули 12 пунктов для выполнения. Просто исправить всё то, что зеленая плесень испоганила. Денис Шмыгаль тогда ответил: Мы не будем выполнять требования США. У нас есть свой концепт.(с)
Тогда фронт сильно посыпался и это были сотни, а может быть и тысячи жизней наших воинов.
Этого подонка надо судить! 🤬