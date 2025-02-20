Шмигаль на зустрічі з Келлогом: Готові працювати з адміністрацією США для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках", - написав Шмигаль.

Також прем'єр розповів про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини. "Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - наголосив Шмигаль.

"Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн. Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - додав український прем‘єр.

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