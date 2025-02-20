Росіяни окупували Свердлікове та продовжують тиснути на угрупування ЗСУ на Курщині зі Заходу, - DeepState

Ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Водночас росіяни активно полюють на логістику, яка йде на Курщину, активно здійснюючи вогневе ураження по всьому що рухається в бік РФ на Сумщині.

Зазначається, що найбільш небезпечна ділянка - Писарівка-Юнаківка, звідки вже публікувалися неодноразові відеоураження з боку ворога FPV-дронами, артилерією.

"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре. Сподіваємося, на це звернуть увагу і будуть вжиті необхідні заходи щодо виправлення ситуації і це буде, бажано, не тими способами, до яких вдалися нещодавно, щоб відновити контроль над Свердліково, бо це безглузда втрата людей і техніки", - пояснюють осінтери.

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В останньому зведені DeepState повідомлялось, що ворог окупував Свердлікове у Курській області.