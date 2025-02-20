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Новини
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Росіяни окупували Свердлікове та продовжують тиснути на угрупування ЗСУ на Курщині зі Заходу, - DeepState

Сверділкове Курської області РФ

Ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Водночас росіяни активно полюють на логістику, яка йде на Курщину, активно здійснюючи вогневе ураження по всьому що рухається в бік РФ на Сумщині.

Зазначається, що найбільш небезпечна ділянка - Писарівка-Юнаківка, звідки вже публікувалися неодноразові відеоураження з боку ворога FPV-дронами, артилерією. 

"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре. Сподіваємося, на це звернуть увагу і будуть вжиті необхідні заходи щодо виправлення ситуації і це буде, бажано, не тими способами, до яких вдалися нещодавно, щоб відновити контроль над Свердліково, бо це безглузда втрата людей і техніки", - пояснюють осінтери.

Також читайте: Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України, - Макрон

В останньому зведені DeepState повідомлялось, що ворог окупував Свердлікове у Курській області.

Автор: 

бойові дії (4199) ЗСУ (7721) Курськ (1172) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+13
Потужно просрали боєздатні частини
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20.02.2025 21:59 Відповісти
+8
Як рузьге можуть окупувати власну територію?
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20.02.2025 21:59 Відповісти
+6
Яка облога? Це що середньовіччя? Впритул до міста вони стирають все кабами 🤬🤬🤬
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20.02.2025 22:05 Відповісти
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Потужно просрали боєздатні частини
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20.02.2025 21:59 Відповісти
Глюк, підрозділи:
- північнокорейські?
- росіянських морпіхів?
- росіянських десантників?
Які могли би наступати на мій Харків.
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20.02.2025 22:08 Відповісти
Ума тебе,як у равлика,ці частини могли бути задіяні на донецькому і харьковському напрямках!Наразі здаем позиції і сидимо на курщині,так само,як Кринки
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20.02.2025 22:11 Відповісти
Глюк,
які втрати понесли росіянці із північнокорейцями за 6 місяців боїв в Курскій області?
Весь світ бачить як путіну і вялікой расєї вже 6 місяців водять х.... по губам наші Воїни,
занявши частину території найбільшої на планеті Земля держави із ядерною зброєю і правом ВЕТО в Раді Безпеки ООН.
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20.02.2025 22:24 Відповісти
Про втрати невідомо,а територію просрали чималу.
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Як рузьге можуть окупувати власну територію?
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20.02.2025 21:59 Відповісти
Ну, нашу ж змогли? Чому б не повторити зі "своєю"?
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20.02.2025 22:01 Відповісти
Звичайні подвійні стандарти.
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20.02.2025 22:06 Відповісти
Є висока ймовірність що орки доволі скоро попруть на Суми, тому вже зараз потрібно готувати місто до оборони і облоги.
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20.02.2025 22:02 Відповісти
Яка облога? Це що середньовіччя? Впритул до міста вони стирають все кабами 🤬🤬🤬
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20.02.2025 22:05 Відповісти
В чистому полі проти кабів складно. Тому треба готувати саме місто, за прикладом Гази будувати підземні комунікації, мінувати під'їзди і мости, мобілізувати чоловіків до війська, жінок до оборонної промисловості, а дітей і пенсіонерів відселяти в безпечні місця. Те ж саме найближчим часом треба робити у Харкові, Запоріжжі і можливо у Дніпрі.
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20.02.2025 22:09 Відповісти
бот, вертайся в україну, покажеш як треба
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20.02.2025 22:20 Відповісти
Я сам свіженький, це не показник, так як і не дає право писати маячню.
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20.02.2025 22:13 Відповісти
Цілком готове до оборони
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21.02.2025 07:05 Відповісти
Вони 26.3.22 пішли від нас, ще й за 2 дні казали що уже наказ є, а тепер обратно? Чого було тоді йти. Час покаже але в нас сєпарів набагато менше чим в тих областях куди вони лізуть і будуть лізти (ми їм не дуже цікаві).
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21.02.2025 09:35 Відповісти
Ти війну бачив по фільмах? Порий під обстрілами.
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20.02.2025 22:10 Відповісти
Ясен перец,что планировали захватить курскую АЕС, но планировать и осуществлять операцію такого рода некому, то под следствием, то уволен, ну вот и имеем.Так же планировалось, что противник перебросит часть войска с Донецького направлений, но он етого делаль не стало, и правильно, с военной точки зрения, поскольку он розгадали замьісел-вьінудить его на переброску войск,естественно, поддаваться планам притивника ,а мьі для них противник, ну такое себе. .
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21.02.2025 10:52 Відповісти
 
 