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Новини
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Деякі виробники виграють на тендерах ProZorro, бо ставлять на FPV-дрони жахливі дешеві камери, - пілот БпЛА Луг. ВIДЕО

Пілот БпЛА з підрозділу "Шершні Довбуша" розповідає про зашквари постачальників дронів для ЗСУ.

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"Є компанії які ставлять дуже херові камери на свої дрони, прям жахливі. Чому так відбувається? Бо у нас є ProZorro, є тендери. І якщо ти поставив туди саму дешеву камеру, то держава обов'язково купить твої дрони. А пілоти обов'язково будуть мучиться і страждать, і втрачати дрони, і не виконувати бойові завдання, і не вбивати росіян. А росіяне будуть вбивати нас.

Чому? Бо ми купили саму дешеву камеру, ми отримали саму класну пропозицію, саму вигідну, зекономили грошей і передали військовим бесполєзні дрони", - розповів військовий.

Також читайте: Понад 44 мільярди спрямують за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, – Міноборони

Автор: 

тендер (2438) Prozorro (1989) закупівлі (3467) дрони (5018) 68 окрема єгерська бригада (82)


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Топ коментарі
+25
Просто грамотно прописать ТУ для участников торгов.
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21.02.2025 00:28 Відповісти
+17
Зважаючи на величезну кількість браку, що поставляється в ЗСУ, і це не лише дрони, складається враження, що ні на які ТУ ніхто не звертає уваги і приблизно. Закуповується те, що приносить найбільші відкати Умєрову і Ко.
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21.02.2025 00:41 Відповісти
+13
У нас є ціле Міністерство під керівництвом Умерова і там ДЕСЯТКИ комісій, які "вивчають досвід війни", які повинні прописувати ВИМОГИ та технічні СПЕЦИФІКАЦІЇ до замовлень.
Ось, одну партію бронежилетів ПІВ РОКУ вивчали - шукали "недоліки"... щоб, кой-кого посадити.
Так, що НЕФІГ НА ProZorro ГНАТИ.
А то схоже це знов "замовний гвалт" на користь "правильних" постачальників в обхід тендерів.
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21.02.2025 00:30 Відповісти
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Коли вже хапуги нажеруться, потрібно з цим вже щось робити.
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21.02.2025 00:27 Відповісти
Просто грамотно прописать ТУ для участников торгов.
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21.02.2025 00:28 Відповісти
100% треба прописати не тільки вимоги до кандидатів, а й налати ТУ, яким повинні відповідати дрони. І чітко прописати умови до камер.
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21.02.2025 00:37 Відповісти
Зважаючи на величезну кількість браку, що поставляється в ЗСУ, і це не лише дрони, складається враження, що ні на які ТУ ніхто не звертає уваги і приблизно. Закуповується те, що приносить найбільші відкати Умєрову і Ко.
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21.02.2025 00:41 Відповісти
все вірно, але кому-то гроші дуже потрібні....
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21.02.2025 04:54 Відповісти
Мабуть ти не знаєш як працюють тендерні відділи ,коли говориш так...у них все заточено під відкати...так зроблено навмисно...
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21.02.2025 08:41 Відповісти
1. Чіткі вимоги до компонентів та рамкові ТТХ
2. Перевірка зразків бойовими підрозділами, як no-name. Підрозділи вибираються випадково.
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21.02.2025 10:53 Відповісти
Щоби правильно прописати ТУ для учасників торгів потрібні фахові люди, а не зелена бидлота брехунів та злочинців у владі…
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Це все відбувається по всім товарам які на торгах... Не тільки по дронах, а по їжі (наприклад)... Торги виграють виключно ті компанії, які заявили НИЖЦЮ ЦІНУ! А от про якість цього товару... це вже інше ))). Дешевий сир може бути тільки у мишоловці!
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21.02.2025 14:09 Відповісти
Повна версія інтервʼю:
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10
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24.02.2025 21:57 Відповісти
Слава Зеленському з Єрмаком! Нажаль їх жадібність (або тупість?) ніхто не контролює.
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21.02.2025 02:20 Відповісти
Что значит выигрывают из-за плохих дешевых камер? А кто тогда разрабатывал такое ТУ для участников торгов?
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21.02.2025 00:27 Відповісти
Дядька звати "корупція".
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21.02.2025 09:08 Відповісти
У нас є ціле Міністерство під керівництвом Умерова і там ДЕСЯТКИ комісій, які "вивчають досвід війни", які повинні прописувати ВИМОГИ та технічні СПЕЦИФІКАЦІЇ до замовлень.
Ось, одну партію бронежилетів ПІВ РОКУ вивчали - шукали "недоліки"... щоб, кой-кого посадити.
Так, що НЕФІГ НА ProZorro ГНАТИ.
А то схоже це знов "замовний гвалт" на користь "правильних" постачальників в обхід тендерів.
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21.02.2025 00:30 Відповісти
Повна версія інтервʼю:
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10
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24.02.2025 22:09 Відповісти
Нас знову всілякою муйнею відволікають від чогось важливого..

А за дрони - зніміть з посад тих, хто прописав ТУ у документації і під суд. Бо це диверсія. Це ж і дебілу ясно, що торги замовні були.
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21.02.2025 00:41 Відповісти
Скоріше за все, всі ТУ скрізь прописані. Але Умєрову і його гоп-компанії вони не цікаві. Цікавить лише сума відкату.
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21.02.2025 00:44 Відповісти
Повірте на ту навіть ніхто не дивиться...особисто з цим стикався не один раз...
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21.02.2025 08:42 Відповісти
В бортових камер мабуть є заявлені технічні характеристики, які в кожній камері можна виміряти вимірювальними приладами і визначити, що означає "погана" і "добра". Граничні значення цих технічних характеристики необхідно зафіксувати в тендерній документації ("не менше", "не більше"), а також підготувати програму і методику випробувань камер на відповідність заявленим технічним характеристикам.
Якщо бортові камери постачальника, який уклав договір на постачання, згідно вимог тендерної документації, не відповідають заявленим технічним характеристикам, то діяти у відповідності з договором на постачання та законодавством.
Зрозуміло, що технічна перевірка якості бортових камер справа не пілотів, а технічних підрозділів, які забезпечують бойові підрозділи. Якщо пілот помітив погану якість бортових камер партії дронів, то, згідно рапорту пілота, по факту мабуть повинно бути проведене службове розслідування, аналогічно з розслідуванням постачання неякісних мінометних мін.
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21.02.2025 00:43 Відповісти
І чим скінчилося "розслідуванням постачання неякісних мінометних мін"?
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21.02.2025 08:35 Відповісти
Неякісних мінометних мін постачається менше.
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21.02.2025 12:06 Відповісти
І знак "Якісті" вчинить... Ну хоч якісь нормативи мають бути???????
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21.02.2025 00:55 Відповісти
Він не має тями про що говорить.
На Проззоро, пропозиції надаються згідно техдокументації замовника в якій має бути все прописано. Якщо це не прописано то це маніпуляція щоб провести свого виробника бо він надасть відкати
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21.02.2025 01:10 Відповісти
А хто в нас весь минулий рік керував АОЗ та Прозорро? Величезна пкремогиня Безрукова
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21.02.2025 09:10 Відповісти
От саме це і не прописано! Для Умерова, мерзотника!
Головне не якість дронів, а тупий вал, щоб зельць городище про мільярд дронів, які купив ворюга умєров
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21.02.2025 20:39 Відповісти
Дрони курує Арахамія
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21.02.2025 21:13 Відповісти
Поступила інформація що Келлог привіз Зеленському факти про те що з Офіса Президента виходили значні сумми в криптовалюті на рахунки.Тепер вже Зеленський збавив свою хуцпу і йде на мирну угоду з Путіним і допускає Трампа до грабування надр України без жодної вигоди для нас.Найвеличніший лідер **********-ВСЬО.
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21.02.2025 01:58 Відповісти
Пригрозили санкціями "гаманцям" Зеленського
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21.02.2025 08:42 Відповісти
Треба називати виробників непридатного браку і посадових осіб, які закуповують непридатне озброєння. Бо ціль їхньої роботи - це не купити найдешевше, а забезпечити війська ПРИДАТНИМ ОЗБРОЄННЯМ.
Якщо вони самі не знають, як відрізнити непридатне і придатне озброєння, то мають зайти тих військових, які це знають і вміють.

Процедури визначення переможців тендерів мають бути змінені так, щоб перш за все товар був функціонально придатний - це необхідна умова участі в подальших оцінках.
Крім того, процедура повинна передбачати тестову партію (на декілька довірених підрозділів для оцінки придатності) і миттєву зупинку подальших оплат і подальших закупівель у разі виявлення непридатності після виграшу тендера. Тобто, процедура повинна містити зворотний зв'язок у з правом вето від користувачів у разі непридатності товару.
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21.02.2025 02:54 Відповісти
"Гнілоє сукнєцо", яке Алєксашка Мєньшиков поставляв Петру І, живе у віках!
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21.02.2025 05:15 Відповісти
Подивіться на харі тилових крис... Які там ту...
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21.02.2025 05:40 Відповісти
Після знесення агенції оборонних закупівель Міністерству Оборони муляє система закупівель Прозоро?
Виробники дронів роблять свідомо брак, а вина налагоджена система тендерів?
Ну, ну чим далі тим цікавіше!
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21.02.2025 05:43 Відповісти
Коли вже зелена пліснява буде піддана дезинсекції?
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21.02.2025 07:01 Відповісти
це Трампа робота, лиш би напакостити нашому потужному Лідору. Але Лідор вистоїть, у нього пятдесятсьомий рейтинг
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21.02.2025 07:45 Відповісти
Є компанії які ставлять дуже херові камери на свої дрони, прям жахливі.

у цих компаній є назви!
у директорів є прізвища!
це, саботажники та мародери!
але, як що пілот бпла, напише або скаже про це голосно, його, вже того ж дня, переведуть в піхоту.
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21.02.2025 08:03 Відповісти
А умєров з сирським хором заявлять, що то було ІПСО і ніхто нікого нікуди не переводить.
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21.02.2025 08:38 Відповісти
Ще є бєсполєзні міни та гранати.
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21.02.2025 09:01 Відповісти
Бачив інтервью чудіка з Вирія, який хвалився дешевими дронами та перемогами у Прозорро. Це про них мова? Тожі я не здивований, бо чувак - нуль в техніці , проте піар на 5 балів
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21.02.2025 09:09 Відповісти
Накінець підняли питання бракованих дронів, там не лише камери ще дох... муйні, потім оголошують збори на компоненти та волонтери разом з військовими сидять і доробляють... А якщо немає часу то просто складають на купу чи пробують запускати і на втрату щоб мозги не їб... командування та і все...

Просто коли немає відповідальності за брак і невиконані контракти то всім пох... що продавати...
Цікаво чого ЄС мовчить частина тих дронів за їх кошти...
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21.02.2025 11:40 Відповісти
Виробників лайна на фронт, там на собі відчують...
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21.02.2025 11:56 Відповісти
Повна версія інтервʼю:
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10

Там ця і суміжні теми піднімаються дуже розгорнуто
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24.02.2025 21:56 Відповісти
 
 