Деякі виробники виграють на тендерах ProZorro, бо ставлять на FPV-дрони жахливі дешеві камери, - пілот БпЛА Луг. ВIДЕО

Пілот БпЛА з підрозділу "Шершні Довбуша" розповідає про зашквари постачальників дронів для ЗСУ.

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"Є компанії які ставлять дуже херові камери на свої дрони, прям жахливі. Чому так відбувається? Бо у нас є ProZorro, є тендери. І якщо ти поставив туди саму дешеву камеру, то держава обов'язково купить твої дрони. А пілоти обов'язково будуть мучиться і страждать, і втрачати дрони, і не виконувати бойові завдання, і не вбивати росіян. А росіяне будуть вбивати нас.

Чому? Бо ми купили саму дешеву камеру, ми отримали саму класну пропозицію, саму вигідну, зекономили грошей і передали військовим бесполєзні дрони", - розповів військовий.

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