Деякі виробники виграють на тендерах ProZorro, бо ставлять на FPV-дрони жахливі дешеві камери, - пілот БпЛА Луг. ВIДЕО
Пілот БпЛА з підрозділу "Шершні Довбуша" розповідає про зашквари постачальників дронів для ЗСУ.
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"Є компанії які ставлять дуже херові камери на свої дрони, прям жахливі. Чому так відбувається? Бо у нас є ProZorro, є тендери. І якщо ти поставив туди саму дешеву камеру, то держава обов'язково купить твої дрони. А пілоти обов'язково будуть мучиться і страждать, і втрачати дрони, і не виконувати бойові завдання, і не вбивати росіян. А росіяне будуть вбивати нас.
Чому? Бо ми купили саму дешеву камеру, ми отримали саму класну пропозицію, саму вигідну, зекономили грошей і передали військовим бесполєзні дрони", - розповів військовий.
Топ коментарі
+25 18c49ed2
показати весь коментар21.02.2025 00:28 Відповісти Посилання
+17 Стицько #601129
показати весь коментар21.02.2025 00:41 Відповісти Посилання
+13 Maxi Gouogle
показати весь коментар21.02.2025 00:30 Відповісти Посилання
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2. Перевірка зразків бойовими підрозділами, як no-name. Підрозділи вибираються випадково.
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10
Ось, одну партію бронежилетів ПІВ РОКУ вивчали - шукали "недоліки"... щоб, кой-кого посадити.
Так, що НЕФІГ НА ProZorro ГНАТИ.
А то схоже це знов "замовний гвалт" на користь "правильних" постачальників в обхід тендерів.
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10
А за дрони - зніміть з посад тих, хто прописав ТУ у документації і під суд. Бо це диверсія. Це ж і дебілу ясно, що торги замовні були.
Якщо бортові камери постачальника, який уклав договір на постачання, згідно вимог тендерної документації, не відповідають заявленим технічним характеристикам, то діяти у відповідності з договором на постачання та законодавством.
Зрозуміло, що технічна перевірка якості бортових камер справа не пілотів, а технічних підрозділів, які забезпечують бойові підрозділи. Якщо пілот помітив погану якість бортових камер партії дронів, то, згідно рапорту пілота, по факту мабуть повинно бути проведене службове розслідування, аналогічно з розслідуванням постачання неякісних мінометних мін.
На Проззоро, пропозиції надаються згідно техдокументації замовника в якій має бути все прописано. Якщо це не прописано то це маніпуляція щоб провести свого виробника бо він надасть відкати
Головне не якість дронів, а тупий вал, щоб зельць городище про мільярд дронів, які купив ворюга умєров
Якщо вони самі не знають, як відрізнити непридатне і придатне озброєння, то мають зайти тих військових, які це знають і вміють.
Процедури визначення переможців тендерів мають бути змінені так, щоб перш за все товар був функціонально придатний - це необхідна умова участі в подальших оцінках.
Крім того, процедура повинна передбачати тестову партію (на декілька довірених підрозділів для оцінки придатності) і миттєву зупинку подальших оплат і подальших закупівель у разі виявлення непридатності після виграшу тендера. Тобто, процедура повинна містити зворотний зв'язок у з правом вето від користувачів у разі непридатності товару.
Виробники дронів роблять свідомо брак, а вина налагоджена система тендерів?
Ну, ну чим далі тим цікавіше!
у цих компаній є назви!
у директорів є прізвища!
це, саботажники та мародери!
але, як що пілот бпла, напише або скаже про це голосно, його, вже того ж дня, переведуть в піхоту.
Просто коли немає відповідальності за брак і невиконані контракти то всім пох... що продавати...
Цікаво чого ЄС мовчить частина тих дронів за їх кошти...
https://youtu.be/o_M9Pj5SyHw?si=k9YRpBz-p-wBwz10
Там ця і суміжні теми піднімаються дуже розгорнуто