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Конгрес США не має бажання схвалювати нову допомогу Україні, - Джонсон

Джонсон про подальшу допомогу Україні від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Слухайте, на це немає жодного апетиту", - відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.

Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"

При цьому спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", - зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Саудівській Аравії Росія просила США вивести сили НАТО зі Східної Європи, - FT

Нагадаємо, без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року

Автор: 

США (23618) Україна (5991) допомога і підтримка (1170) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+44
Хто-б сумнівався... "Апетити у Трампа помінялися - роззявив рота на канадський та гренландський антарктичний шельф... І "срать" він хоче на те, що це - територіальні води його союзників... Він не "політик світового рівня"... І не "державник"... Він звичайний "містечковий торгаш", для якого власна вигода важливіша за долю світу...
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21.02.2025 06:44 Відповісти
+39
Агенти Кремля працюють
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21.02.2025 06:35 Відповісти
+38
якщо людина відверто не хоче допомагати, вона знайде будь-яку найменшу зачіпку, навіть якщо та не має відношення до теми... Якщо Джонсон не розуміє, що Україна - то не зельонський лише, а мільони жінок та дітей, на які щодня валиться вибухове залізяччя, і ми не маємо змоги самотужки тому протидіяти, то хто йому доктор?... абіжене воно...
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21.02.2025 07:57 Відповісти
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Кацапе! Йди нахєр! Твоя "падделка" ніка відомого форумчанина, уже виявлена... Я його про тебе, провокатора лахтинського, вже повідомив!
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21.02.2025 15:07 Відповісти
Многие говорят надо потерпеть, трамп на четыре года.
Вряд ли. трамп хочет быть вечно вместе со своими швондерами.
Американцы должны это понять. Выборов а Америке больше не будет.
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21.02.2025 11:17 Відповісти
Мабуть ви праві , трамп владу просто так не віддасть .
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21.02.2025 11:45 Відповісти
2020, 08:22
Трамп просив Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням, - ЗМІ
Про це у своїх мемуарах написав колишній помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.
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21.02.2025 12:49 Відповісти
Жах , що очікує нас і Європу якщо його не усунуть ...((
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21.02.2025 13:01 Відповісти
Отже так і з копалинами може бути - віддамо своє, а вони за свої обіцянки допомоги вже забули!. Куди поспішати підписувати, які це копалини віддати?! То все українського народу надбання, а не особисто "офісне", щоб роздавати - дарувати. Світ нестабільний: можливо , нам прийдеться допомагати самій Америці; можливо й Пу, нарешті, приберуть - вороги звалять з України. Просніться, дипломати! Як наймаєте будівельника, то гроші за роботу не попереду віддаєте! Хай США корисне нам почнуть робити, допоможуть вигнати ворогів. Наприклад, допоможуть звільнити від окупації хоч ті території з копалинами, які вони хочуть, або допоможуть конфіскувати території і виробництва в тих олігархів, що сидяь по РФ-ам і допомагають агресору Пу. Борг за Аляску США Україні ще не сплатил
и.
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22.02.2025 02:36 Відповісти
Думаєте, що ми чотири роки ще зможемо стримувати росію і тримати фронт, без допомоги Штатів?
Я й півроку на це вже не дав би, дивлячись на моральний стан і мотивацію більшості українців.
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21.02.2025 14:25 Відповісти
Один astor-27 з трампістів тут, неодноразово був посланий, але не покаявся
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21.02.2025 11:21 Відповісти
А де кулеба, с лопатами? Кулеба, а ты де?
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Прекрасный посыл, подтверждающий тезис о том, что Трамп никогда не предаст Украину и не работает на рашистские интересы. Не верите? Странно...
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21.02.2025 11:44 Відповісти
Трамп допоможе Україні тим, що не дозволить росії пройти далі, ніж вона вже зайшла. Вона й так багато вже забрала у нас. А нам відріже усіляку можливість і бажання відвойовувати втрачене (у людей простих цього бажання вже давно немає, вмирати за лісопосадки і руїни, бажання повоювати залишилось лише у еліт і тих хто зробив собі стабільний заробіток на війні).
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21.02.2025 14:23 Відповісти
Треба тільки перестати стріляти... Ви ж це мали на увазі?
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21.02.2025 21:27 Відповісти
З окопа пишешь?
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21.02.2025 22:24 Відповісти
В українській мові не ставлять м'якого знаку після ш. Мій старший брат воює. А ви?
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21.02.2025 22:31 Відповісти
Треба, як це не банально. Стільки українців вже полягли і стали каліками за ці роки...
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21.02.2025 23:33 Відповісти
Ви вже позбулися нерухомості і знайшли собі нове місце для проживання? А усвідомлюєте, скільки українців взагалі лишиться, якщо ваше бажання втілиться в життя і ми припинемо опір?
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22.02.2025 12:46 Відповісти
А скільки українців ще загине, скільки українських дітей стане сиротами, якщо війна продовжуватиметься?
Це все риторичні питання, звісно...
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22.02.2025 12:57 Відповісти
Чому ж риторичні? Відповідь на них дали українці, які в 19 припинили стріляти, щоб діти не лишились сиротами... А в 33 їх діти вже їли своїх дітей.
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24.02.2025 22:42 Відповісти
Чи не занадто дорого обходиться Україні зеленський? Чи не пора зеленій скотині здохнути?
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21.02.2025 12:02 Відповісти
То Есть денег не будет от слова совсем?
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21.02.2025 12:26 Відповісти
Доллар- Белорусский рубль курс 3,26,а средняя зарплата в Беларуси 2300 рублей.А я думаю чего они на майдан против диктатора не выходят?
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21.02.2025 12:29 Відповісти
А ти баран думаєш що тобі не прийдеться воювати якщо ***** захопить Україну ?
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21.02.2025 18:44 Відповісти
А ты думаешь в Польске отсидеться пока Украину утюжат шахедами?
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21.02.2025 22:26 Відповісти
Польша всяко ближе чем США
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21.02.2025 22:47 Відповісти
Україні було не вигідно з урахуванням своєї беспеки надавати США допомогу , але виконала свої забовязання, перед США і Світом згідно Будапештського меморандуму, знищивши 2 тис. ядерних боєголовок бувшого СРСР разом з ракетами і шахтами в тому числі 1,4 тис. націлених на США.
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21.02.2025 13:08 Відповісти
Молодець. Інакше на наркошу не вплинути.
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21.02.2025 13:16 Відповісти
О ,.....приклад справжнього хохла, нехай моя Хата сгорить лиш би сусіду не допомогти...
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21.02.2025 13:58 Відповісти
Приклад справжнього хохла - це любити неньку з Американщини, поки хтось інший в окопах повинен сидіти. Чим далі - тим більше любов.
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21.02.2025 14:46 Відповісти
Інший варік - забути слово Україна одразу після перетину кордону
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21.02.2025 15:23 Відповісти
Судячи ти не в окопі...а пилиш гілку на якій сидиш...це які треба мати завилини , філософ?
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21.02.2025 16:09 Відповісти
Так я і не агітую щоб хтось інший сидів за мене в окопі, зрозумів?
Про яку гілку ти скавчиш?
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21.02.2025 17:08 Відповісти
Ні не зрозумів чому ти гілку ріжеш на якій ти сам сидиш і твоя сімʼя…?
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22.02.2025 00:55 Відповісти
Ти себе гілкою вважаєш чи що?
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22.02.2025 11:16 Відповісти
Это не смешно, из-за Зели , Маск может отключить навигацию для ЗСУ
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21.02.2025 22:37 Відповісти
Вам не смішно , що Зе не здав Україну , як Здали атомну зброю за повітряні обіцянки?… цікаво
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22.02.2025 00:54 Відповісти
правильно джонсон, засуньте її собі в сраку, кульгаві сцикуни
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21.02.2025 13:24 Відповісти
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21.02.2025 19:03 Відповісти
Вони не далеко пішли від українців котрі не мають більше бажання захищати свою, а може і не свою, країну. Все чесно. Запитуйте у зеленского - чому, у 22 році він перерахував 360 млрд на шляхи (розкрадання), а не на ЗСУ та оборонку. Все чесно.
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Ну це вибір сша. Китай давно чекає, коли Європа погодиться замінити сша на Китай в страгечному партерстві. Тепер рух Украаїни та Європи на партнерство з Китаєм визначене. Як сказано у китайські книзі про мистецво війни перший крок - зруйнуй відносини між ворогом та його партнерами, що трамп успішно виконав. 250-річний проект сша буде закрито.
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21.02.2025 13:35 Відповісти
обсосы.
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21.02.2025 13:52 Відповісти
ДЖОНСОН це людина яка боіться трампа більше чим Бога
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21.02.2025 13:56 Відповісти
Новини з Америки можна більше не друкувати. ********* -2.0. Хіба що про катаклізми і теракти було б цікаво прочитати.
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21.02.2025 14:01 Відповісти
Поставили ціль "закінчити війну" і схоже, що досягнуть її
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21.02.2025 14:20 Відповісти
я думав, що такі набожні і глибоковіруючі люди, як джонсон, вірують у Бога.

а цей чортяка здається вірить лише в трампа...

джонсон - це антихрист, який прикриваючись набожністю, освячує діяння пуйла, а Українцям каже: припиніть пручатись
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21.02.2025 14:37 Відповісти
Перед тим як волати - почитайте першоджерело newsmax : спікер джонсон виступав на конференції, впливовій конференції, але не в Палаті Представників. Це не було офіційне парламентське слухання. Його цитата - елемент тиску на зєлєнского. Сьогодні "апетиту нема", а завтра, можливо, "трохи буде". Не буде зєлєнскій з єрмаком хороводити - то може і "апетит з'явиться", знов десь на конференції, під філіжанку кави . . .

далі джонсон пояснює, що Трамп діє як "третя сторона", юридичний арбітр, якому треба "дати простір для пошуку компромісів", а потім він приведе дві воюючі сторони до столу перемовин

так, це ефективний стиль робити оборудки, мовляв "я твій посередник, а не ворог тобі чи йому"

так, це ганебна моральна позиція, епоха ціннощів закінчилася, почали її добивати дємократи а закінчують добивати республіканці, починається нова імперіалістична епоха, за кого не голосуй - імперії повертаються
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21.02.2025 14:42 Відповісти
Праві міняють лівих, потім ліві міняють правих і лишаються надовго через демографію. Це не має відношення до цінностей, але не поспішайте з прогнозами.
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21.02.2025 21:34 Відповісти
Тоді чому молодим більш потрібні ліві ? Це старим потрібна пенсія та медична допомога, яку пропагують ліві, а молодим потрібна свобода дій.
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21.02.2025 21:39 Відповісти
Кажуть, хто не був лівим змолоду, той не мав серця. А хто з віком не став правим, той не має розуму. Але це балачки. Зараз вважають, що сприйняття пересічними людьми соціальної дисперсії лівий-правий лежить не стільки у співвідношенні соціальних благ до індивідуальних свобод, а в уявленнях особи про шляхи досягнення справедливості і порядку. Мабуть з віком людина переоцінює саму можливість досягнення справедливості, тоді як порядок сприймається осяжним благом, і це впливає на політичні вподобання.
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21.02.2025 22:51 Відповісти
Немає апетиту? Шо, вже до відвалу кацапських х*їв наїлися?
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21.02.2025 14:45 Відповісти
Та ні, чуваче, віднині твій союзник не Європа, а кремль.
То джонсон вирішив трохи позагравати з ЄС, бо совсім розісратися з ним було б не зовсім комільфо.
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21.02.2025 15:19 Відповісти
Этот лизнет даже Ам,куда другой бы плюнул...
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21.02.2025 15:22 Відповісти
А пити українську кров у цього американського покидька апетит є!
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21.02.2025 19:09 Відповісти
А де проститутки з цензора,які банили 2 роки тому людей,за критику Вікторії спартц.пам'ятаю жирна ***** на стрісі і його худощава шлюха яка *** сосе як пилосос,за критику трампа і вікі спартц одразу давали пожиттєвий бан,де ви підори з цензора ?)))діти шлюх ******
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21.02.2025 19:25 Відповісти
Час сказати що поки США не виконають свою частину угоди по Будапештському меморандуму - ніяких нових угод підписувати з ними немає сенсу
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21.02.2025 20:01 Відповісти
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21.02.2025 20:54 Відповісти
виродки блд. тепер насміхаються.
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21.02.2025 21:08 Відповісти
Пане Джонсон помоліться, думаю ваша думка зміниться!
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21.02.2025 22:05 Відповісти
Конец Зели всё ближе, это первый этап перекроют помощь ЗСУ, второй этап уберут Зелю с трона. Трамп не шутит. Зеленский подставил Украину
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21.02.2025 22:10 Відповісти
Ось так буває в історії, якщо 33 роки терпіти мародерство в країні.
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21.02.2025 23:18 Відповісти
Просто проект "нова Україна" виявився помилкою. А "стара Україна" нікому не цікава.
Як з Аганістаном. Думали що буде демократія а воно тільки упирів від влади наплодило.
Так і тут. Дали термін 10 років (14-24) тот грошей. Ніяких поліпшень тільки жопи ширше і авто крутіше і все експеримент не вдався.
У Байдена було щось під 70 сторінок до змін в Україні. Водили за ніс його як і попередніх. Скільки так можна? Клоун ще і хамив всім ну і всіх то заграло.
Сказали: такі розумні- робіть самі.
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21.02.2025 23:27 Відповісти
Не зважаючи ні на що Україна вистоїть, аби тільки зебіли не здалися з переляку, а підорафія розпадеться... Утопія, совпадєніє... Не думаю, але це буде не скоро...
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21.02.2025 23:54 Відповісти
Євросоюз збирається виділити пакет безпекової допомоги Україні більш ніж на 700 млрд.євро
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22.02.2025 01:55 Відповісти
Все рівно старлінг відключать і грошей і зброї не буде-навіщо тоді ця угода про надра
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22.02.2025 07:50 Відповісти
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