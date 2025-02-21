Конгрес США не має бажання схвалювати нову допомогу Україні, - Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Слухайте, на це немає жодного апетиту", - відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.

Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"

При цьому спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", - зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

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Нагадаємо, без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року