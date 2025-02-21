Конгрес США не має бажання схвалювати нову допомогу Україні, - Джонсон
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Слухайте, на це немає жодного апетиту", - відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.
Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"
При цьому спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.
"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", - зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.
Нагадаємо, без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року
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Вряд ли. трамп хочет быть вечно вместе со своими швондерами.
Американцы должны это понять. Выборов а Америке больше не будет.
Трамп просив Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням, - ЗМІ
Про це у своїх мемуарах написав колишній помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.
и.
Я й півроку на це вже не дав би, дивлячись на моральний стан і мотивацію більшості українців.
Це все риторичні питання, звісно...
Про яку гілку ти скавчиш?
а цей чортяка здається вірить лише в трампа...
джонсон - це антихрист, який прикриваючись набожністю, освячує діяння пуйла, а Українцям каже: припиніть пручатись
далі джонсон пояснює, що Трамп діє як "третя сторона", юридичний арбітр, якому треба "дати простір для пошуку компромісів", а потім він приведе дві воюючі сторони до столу перемовин
так, це ефективний стиль робити оборудки, мовляв "я твій посередник, а не ворог тобі чи йому"
так, це ганебна моральна позиція, епоха ціннощів закінчилася, почали її добивати дємократи а закінчують добивати республіканці, починається нова імперіалістична епоха, за кого не голосуй - імперії повертаються
То джонсон вирішив трохи позагравати з ЄС, бо совсім розісратися з ним було б не зовсім комільфо.
Як з Аганістаном. Думали що буде демократія а воно тільки упирів від влади наплодило.
Так і тут. Дали термін 10 років (14-24) тот грошей. Ніяких поліпшень тільки жопи ширше і авто крутіше і все експеримент не вдався.
У Байдена було щось під 70 сторінок до змін в Україні. Водили за ніс його як і попередніх. Скільки так можна? Клоун ще і хамив всім ну і всіх то заграло.
Сказали: такі розумні- робіть самі.