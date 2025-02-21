УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6010 відвідувачів онлайн
Новини
4 199 17

Макрон заявив про необхідність негайного створення "масивного оборонного плану" для Європи

Еманнюель Макрон про оборониний план для Європи

Європейцям необхідно ухвалити  стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у мережі Х заявив президент Франції Емманюель Макрон

"Стратегічне пробудження має привести нас до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу і прийняти ці стратегічні рішення вже в найближчі тижні", - заявив він, додавши, що відстоює ідею запровадження спільного європейського фінансування, щоб "купувати і виробляти більше".

На думку Макрона, Європі буде дуже важко мати об'єднану армію, однак створити спільні можливості для оборони можливо, інакше вона не збільшить свою автономію від США.

Франція окремо також має підвищити частку свого оборонного бюджету.

"Всі країни, які знаходяться на передовій, витрачають 4 або 5 % свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми знаходимося на рівні 2 процентів. Ми мали такі цифри в 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте – союзникам: збільшуйте свої витрати на оборону, інакше вам зателефонує Трамп

Макрон не виключив запровадження спеціальних ощадних продуктів заради фінансування окремих оборонних програм.

"Ми вступаємо в час, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки? І в цьому сенсі такий ощадний продукт був би дуже гарною ідеєю ", - сказав він.

Водночас глава держави не допускає повернення Франції до обов’язкової військової служби.

"Військова служба сьогодні призупинена. У нас є професійна армія, і сьогодні нашим пріоритетом є скоріше безпека французької території, наших союзників. Відновлення такої служби за одну ніч стало б величезним тягарем", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія виділить додаткові $7 млрд на оборону на наступні 2 роки

Нагадаємо,  Макрон розповів, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за декілька днів, щоб попередити його про небезпеку поступок Кремлю.

Автор: 

Європа (1903) оборона (4856) Макрон Емманюель (1535)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Найдешевший оборонний план для Європи - вкластися як слід в ЗСУ.
показати весь коментар
21.02.2025 06:59 Відповісти
+13
Якщо Україна впаде,-Європі *******.
показати весь коментар
21.02.2025 06:58 Відповісти
+8
снаряди кліпай 155 ,нам потрібно , якщо сша припинять
показати весь коментар
21.02.2025 07:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Україна впаде,-Європі *******.
показати весь коментар
21.02.2025 06:58 Відповісти
у нас два варіанти , або Ми Переможемо , або росія програє
показати весь коментар
21.02.2025 07:09 Відповісти
Найдешевший оборонний план для Європи - вкластися як слід в ЗСУ.
показати весь коментар
21.02.2025 06:59 Відповісти
снаряди кліпай 155 ,нам потрібно , якщо сша припинять
показати весь коментар
21.02.2025 07:07 Відповісти
Ну, якщо вже "масивний план" то діло таки піде...питання - куди?
показати весь коментар
21.02.2025 07:08 Відповісти
в Україну
показати весь коментар
21.02.2025 07:10 Відповісти
...хотілось би
показати весь коментар
21.02.2025 07:29 Відповісти
Если у вас нету плана,возмите его у Маска...у него есть целий чемодан лучшего афганского плана...
показати весь коментар
21.02.2025 07:19 Відповісти
просто заявив, чи потужно заявив?
показати весь коментар
21.02.2025 08:19 Відповісти
"Макрон заявив про необхідність негайного створення "масивного оборонного плану" для Європи"

Тобто, війна в центрі Європи вже 3 !!! роки, а в них до цих пір, навіть, ніякого плану нема? Здуріти можна...
показати весь коментар
21.02.2025 08:22 Відповісти
Мар"яни там немає - немає кому перевірити ...
показати весь коментар
21.02.2025 08:28 Відповісти
Трамп заставил лягушкоеда готовиться к войне,на третий год войны в Европе.
показати весь коментар
21.02.2025 08:41 Відповісти
от так до приходу трампа , план був один ,здати Україну ,а по приходу трампа, ЄС зрозуміла, шо такі да ,вона здає саму себе ... за дурної голови колективного Заходу , тепер гроші які мали від розграбування своїх колоній ,треба вкладати у захист ,від третьої світової війни ,яка насувається як лавіна ...
показати весь коментар
21.02.2025 08:58 Відповісти
за три роки европа дала Україні 0.3% свого ввп.
окрім того, велика частина отого це застаріла совіцька зброя яку переоцінили щоб цифра була більшою.
це не допомога.
це подачки.
европа ще навіть не починала допомагати.
не вірите мені то повірте стерненку, він те саме каже.
показати весь коментар
21.02.2025 10:07 Відповісти
НАТО, женіть сша на хрін! Побачте, як сша обісреться без НАТО.
показати весь коментар
21.02.2025 11:08 Відповісти
Українці тікають в Європу від війни ( переважно жінки з дітьми ) , а куди будуть тікати європейці , коли орки прийдуть до них з війною ?
показати весь коментар
21.02.2025 17:54 Відповісти
 
 