"Макрон заявив про необхідність негайного створення "масивного оборонного плану" для Європи"

Європейцям необхідно ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у мережі Х заявив президент Франції Емманюель Макрон

"Стратегічне пробудження має привести нас до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу і прийняти ці стратегічні рішення вже в найближчі тижні", - заявив він, додавши, що відстоює ідею запровадження спільного європейського фінансування, щоб "купувати і виробляти більше".

На думку Макрона, Європі буде дуже важко мати об'єднану армію, однак створити спільні можливості для оборони можливо, інакше вона не збільшить свою автономію від США.

Франція окремо також має підвищити частку свого оборонного бюджету.

"Всі країни, які знаходяться на передовій, витрачають 4 або 5 % свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми знаходимося на рівні 2 процентів. Ми мали такі цифри в 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", - пояснив він.

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Макрон не виключив запровадження спеціальних ощадних продуктів заради фінансування окремих оборонних програм.

"Ми вступаємо в час, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки? І в цьому сенсі такий ощадний продукт був би дуже гарною ідеєю ", - сказав він.

Водночас глава держави не допускає повернення Франції до обов’язкової військової служби.

"Військова служба сьогодні призупинена. У нас є професійна армія, і сьогодні нашим пріоритетом є скоріше безпека французької території, наших союзників. Відновлення такої служби за одну ніч стало б величезним тягарем", - додав він.

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Нагадаємо, Макрон розповів, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за декілька днів, щоб попередити його про небезпеку поступок Кремлю.