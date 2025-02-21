Комітет ВР підтримав ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за порушення під час мобілізації

Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт щодо покарання представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян з порушеннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Українській правді" голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено 19 лютого.

"На вчорашньому (19 лютого – ред.) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт №12442 – ред.) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (тобто з 14 до 7 днів - ред.).

Це рішення було ухвалено істотної більшістю членів комітету", - розповів Бакумов.

Згідно з текстом проєкту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову громадян на військову службу, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5.

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