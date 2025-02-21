Комітет ВР підтримав ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за порушення під час мобілізації
Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт щодо покарання представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян з порушеннями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Українській правді" голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов.
Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено 19 лютого.
"На вчорашньому (19 лютого – ред.) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт №12442 – ред.) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (тобто з 14 до 7 днів - ред.).
Це рішення було ухвалено істотної більшістю членів комітету", - розповів Бакумов.
Згідно з текстом проєкту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову громадян на військову службу, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.
Нагадаємо, щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5.
Будь ласка, зачекайте...
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Ще один вихід - пониження віку мобілізації, про що неодноразово казали наші партнери. От я історик за фахом і я не назву жодної війни, де середній вік війська був 40+ років, як у нас. У всіх війнах, де була мобілізація, основу армії становила МОЛОДЬ! Бо серед молодих % хронічно хворих значно нижче, ніж серед 40-50-річних!
Ще вихід пропонує ветеран Гудименко - зняти бронь із ДСО (чи як воно там зараз називається), а це фізично підготовлені люди, які вміють поводитися зі зброєю і яких вистачить на кілька бригад. Натомість влада, навпаки, збільшує штат ДСО фактично удвічі, бо вирішила, що в кожну школу треба по охоронцю державному. Тобто тисячі фізично здорових людей для розширення штату ДСО вони знайшли якось...
Зараз 21 століття, виникли класи багатіїв, впливових людей, котрі дружать з держи системою і ніколи не будуть робити те, що їх заставляють. Часи Сталіна і Гітлера давно минули, де можна було всіх без перевірки гнати у військо
І причому тут середній вік? У першу чергу дивилися не на це, а на фізичний стан. Бо ви кажете про середній вік 25-30, а основу мобілізованих у всіх арміях тих часів якраз складали юнаки віком 18-25, тобто нижче середнього віку!
Мого діда в 1944 совки не призвали, бо йому тоді 37 років було (в 1941 тікали і не встигли призвати) і його визнали застарим. А в 1944 асвабадітєлі вигрібли всю молодь із українських сіл...
Середній вік червоноармійця у Другу Світову був 30 років. За весь час призову з 1941 по 45 підпали під мобілізацію призовники народжені з 1887 по 1927 рік. Тобто і за 50 навіть мобілізовували. При тому, що в ті важкі часи 50 річного за станом організму сміло можна порівняти з сьогоднішнім 60 річним.
А середній вік при тому, що вказує, яких категорій людей є найбільше. Так от, коли молоді було багато більше за людей середнього віку, то можна гратись в призов 18-25 річних. Але коли в нас на одного 20 річного є три 40 річні і два 55 річні, то ви ніколи не назбираєте армії, яка потрібна, щоб вести цю війну. Якщо набирати лише18-40 років, то в ЗСУ буде не 900 тисяч, а максимум 300 і вони будуть дуже швидко розгромлені 1,5 млн армією рф
І так, 1887 рік - це не в армію брали, а в ополчення... І так, старших у совку брали РАЗОМ із молодими, а не ЗАМІСТЬ них. У німців у 1945 в фольксштурм теж 45-50-річних почали брати, АЛЕ після того, як вигрібли всю молодь.
Це сране зелене ноу-хау - взагалі не чіпати 18-24-річних, зате призивати 40-50-річних!
І у нас не 300 тис. військовозобов'язаних віком 18-40, а значно більше! Навіть із урахуванням заброньованих, студентів, багатодітних і тд.
І так, ніщо не заважає призивати осіб старше 40 чи 45 виключно на небойові посади (де не треба залізного здоров'я), якщо у цих людей немає бойового досвіду чи вони добровільно не визвалися в піхоту.
Та й взагалі що ми порівнюємо? Події майже 100 літньої давнини у вкрай тоталітарному совку, де людей мали за худобу. Зараз світ глобалізований, люди розумніші,багатші і не позволють, щоби їх гнали в пачками, як худобу - тим більше молоді інтернетизовані люди. І якщо держава прийняла рішення вести війну з багатократно більшим ворогом, де будуть потрібні мільйони мобілізованих, то мобілізації не уникнуть не лише 18 річні, яких кіт наплакав, а й доведеться братися за 60+, адже там теж немало є ще фізично крепких дядьків, які мають здоров'я краще, ніж багато 40 річних
Саме через то, що влада відсторонилася від непопулярної мобілізації і не надала військовим НІЯКИХ повноважень на її проведення і виникають ті конфлікти і писанина ІПОШників і корисних ідіотів у коментарях.
Нама інколи кому на курок нажимати, фізично відсутні люди, криві, дурні, ніяких немає.
А більше мільона заброньовані, а 18- 25 - ядерний ілікторат Зеленьського. Через то і мобілізують усіх, кого можуть, хто не вілдкупився "" законними бумажками", а тиких мільонів два, не менше.
Яка тут вакханалія піднялася, коли "ТЦК посміли перевіряти документи під час воєнного стану, на концерті Вакарчука"? Так то і є той мобресурс який розказує що " нєправільніє ТЦК прзівають крівіх".
закон природи. виживання.
вони нормально наскирдували.
відкупляться.
тим більше вони всі інваліди убд.
І ще треба розслідувати випадки незаконного утримання та нанесення тілесних ушкоджень. І винести вироки.
Поки бєспрєдєльщіков не почнуть саджати, справа йтиме тільки гірше.
за підтримки підарів з мвс були незаконними...
це можна кваліфікувати як:
1 організація незаконних збройних формувань
2 незаконне позбавлення волі з засточуванням фізичної сили та тортур
3 захоплення влади та повалення конституційного ладу.
тож всі хто цього свідомо не помічав, бо в більшості випадків були заяви та звернення до поліції, прокуратури та сбу. є учасниками спроби державного перевороту.
і це Вам нікуя не перевищення повноважень....
бо люди були викрадені, катовані та навіть десятки, якщо не сотні вбитих!!!!
і все, ****, з мовчазного дозволу боневтіка або по усній вказівці його опричників, що одно і теж.
"якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив... він може понести покарання"
А може й не понести...
Та й законопроект може "висіти" роками...
я писав лиш за те, які закони були свідомо порушені з подачі зеленського та ОПи
вчитися бігати чи битися?
Если бы сотни работников ТЦК получали реальные сроки за свой беспредел, то о какой-то доле порядочности этой структуры можно было бы поговорить. А так - это полностью преступная организация. И доля вины за провал мобилизации лежит также и на ТЦК.
З безсимптомним ВІЛ, "вилікуваним" туберкульозом, та з раком в стадії ремісії вже визнають придатними. Цікаво, що ж їх чекає в антисанітарних та холодних казармах/окопах, без належного доступу до ліків? Чи не загострення цих же хвороб? Але якщо це когось і хвилює, то точно не тих, хто ці закони приймав.
Підрозділи від початку і до кінця могли б контролювати процес кого беруть і як навчають, наприклад штрафувати керівників навчальних центрів за неякісне навчання та керівників тцк за реально хворих новобранців які нах... не потрібні військовим тому що лиш заповнюють штат але воювати не можуть...
Так б не зірвали б рекрутинг, а тепер є проблема із забезпечення спеціалістів РЕБ до прикладу... хороші інженери попали в піхоту а взамін люди без досвіду
ТЕПЕР МОНА СМЄЛО ПОСИЛАТЬ УСІХ ВІЙСЬКОВИХ ТЦК НА..., РОБИТИ З СЕБЕ ЖЕРТВУ І ЙТИ ДОДОМУ, А ВІЙСЬКОВИЙ В ТЮРМУ.
МОБІЛІЗАЦІЯ ЗІРВАНА, У кремлі ПЛЕСКАЮТЬ В ЛАДОНІ.
І це замість того щоби дати право військовим стріляти не ураження на тіх хто бикує, та робить напади на ТЦК.
ВИ ДОГРАЄТЕСЬ.
А там РОЗ...ХЛЮБУЙТЕСЬ САМІ ТА ГРАЙТЕ САМІ У СВІЙ ДИВАННИЙ ПАТРІОТИЗ.
Якшо ще буде де.