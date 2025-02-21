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Комітет ВР підтримав ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за порушення під час мобілізації

У Верховній Раді підтримали ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за порушення під час мобілізації

Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт щодо покарання представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян з порушеннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Українській правді" голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов.

Він зазначив, що  відповідне рішення було ухвалено 19 лютого. 

"На вчорашньому (19 лютого – ред.) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт №12442 – ред.) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (тобто з 14 до 7 днів - ред.).

Це рішення було ухвалено істотної більшістю членів комітету", - розповів Бакумов.

Згідно з текстом проєкту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову громадян на військову службу, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Самогубство чоловіка у ТЦК Хмельницького: його доставили на ВЛК, він порізав себе канцелярським ножем, - прокуратура

Автор: 

ВР (15073) законопроєкт (3635) ТЦК та СП (684)


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Топ коментарі
+18
А ВЛК за півгодини - це ж підпадає під "умисне порушення порядку проведення ВЛК"? Ну бо в наказі 402 ж прописано, що ВЛК повинна включати низку аналізів...
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21.02.2025 10:22 Відповісти
+17
Саме краще всю відповідальність перекласти на ТЦК і військових ,але є верховний головнокомандувач за що він має відповідати ? є міністр оборони який взагалі не зрозуміло за що відповідає.
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21.02.2025 10:26 Відповісти
+17
Майбутні вибори вносять корективи в буденні справи ТЦК...
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21.02.2025 10:29 Відповісти
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21.02.2025 10:20 Відповісти
А тих хто віддає накази ТЦК на мобілізацію з порушеннями (самих себе) покарати не хочуть?
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21.02.2025 10:21 Відповісти
Ви ні пАнімаєтьє, єто другоє...
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21.02.2025 10:39 Відповісти
Не потрібно ніяких ув'язнень, то абсолютно зайве. Потрібно інше. Наловили умовно 20 осіб. В кінці дня провели "планьорку", на якій визначили найбільш ефективні "групи оповіщення". З них у бусик у будь якій пропорції додали 5 тцк+5полісменів. Крапка.
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21.02.2025 11:15 Відповісти
Беркутам також "атдавали прикази". Лютий місяць, він такий....
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21.02.2025 11:22 Відповісти
До речі, чудово пам'ятаю такий момент. Лютий 2014 року, чивокуня ще при владі і відчуває себе доволі непогано, імператором миру. І його прокляла мати одного з Героїв Небесної Сотні. Через декілька днів позбувся влади, а місяців дітей. То непогано було б почитати і пошукати відео нинішнім цілком придатним "заброньованим" з тцк і поліції, які над людьми глум чинять.
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21.02.2025 11:44 Відповісти
А ВЛК за півгодини - це ж підпадає під "умисне порушення порядку проведення ВЛК"? Ну бо в наказі 402 ж прописано, що ВЛК повинна включати низку аналізів...
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21.02.2025 10:22 Відповісти
сцить в очі (влада) зе-ригівська коаліція
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21.02.2025 13:17 Відповісти
Саме краще всю відповідальність перекласти на ТЦК і військових ,але є верховний головнокомандувач за що він має відповідати ? є міністр оборони який взагалі не зрозуміло за що відповідає.
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21.02.2025 10:26 Відповісти
У 2014-16 ті ж тцк (тоді ще воєнкомати) працювали нормально - більш-менш законно і без скандалів. Тому так, справа швидше у владі...
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21.02.2025 10:31 Відповісти
Не ті масштаби мобілізації і не та інтенсивність війни тоді й зараз. У 2014-16 роках було призвано 220 тисяч, з 24 лютого вже 1,2 млн. Та й з 2014 по 2021 загинуло менше 5 тисяч, а зараз разом зі зниклими безвісти більше 100. Люди це бачать і бояться бути впійманими і відправленими на війну
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21.02.2025 10:42 Відповісти
Масштаби-то інші, але я про методи говорю... Більші масштаби - це не значить, що треба проводити ВЛК за півгодини і закривати очі на хвороби, з якими в 2014 і в добробат важко було потрапити.
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21.02.2025 10:47 Відповісти
А немає в держави іншого виходу. Капітуляції чи навіть мінімальних поступок не хоче ні влада, ні народ в своїй основній масі (правда здебільшого це ті категорії, які не підпадають під мобілізацію), а війна потребує мобілізації десятків тисяч щомісячно. Цього й не хватає, що наловлює ТЦК, а ви хочете, щоб вони ще й тих відпускали. Тоді годиться на найшвидше припинення війни за любих умов
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21.02.2025 10:57 Відповісти
Так треба не ловити, а нормально працювати. Ну або якщо вже ловити, то хочаб в спортзалах, де більше шансів на здорових натрапити.
Ще один вихід - пониження віку мобілізації, про що неодноразово казали наші партнери. От я історик за фахом і я не назву жодної війни, де середній вік війська був 40+ років, як у нас. У всіх війнах, де була мобілізація, основу армії становила МОЛОДЬ! Бо серед молодих % хронічно хворих значно нижче, ніж серед 40-50-річних!
Ще вихід пропонує ветеран Гудименко - зняти бронь із ДСО (чи як воно там зараз називається), а це фізично підготовлені люди, які вміють поводитися зі зброєю і яких вистачить на кілька бригад. Натомість влада, навпаки, збільшує штат ДСО фактично удвічі, бо вирішила, що в кожну школу треба по охоронцю державному. Тобто тисячі фізично здорових людей для розширення штату ДСО вони знайшли якось...
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21.02.2025 11:14 Відповісти
Перш ніж порівнювати середній вік мобілізаційних армій, порівняйте спочатку середній вік населення країн, котрі вели ці війни. В часи Другої Світової середній вік любої європейської країни чи СССР було в діапазоні 25-30 років, тому і їхні мобілізаційні армії й мали такий середній вік. Зараз в нас та й у Європі в цілому середній вік населення 40-45 років. Так що мобармвя є віддзеркаленням демографічної ситуації в країні.
Зараз 21 століття, виникли класи багатіїв, впливових людей, котрі дружать з держи системою і ніколи не будуть робити те, що їх заставляють. Часи Сталіна і Гітлера давно минули, де можна було всіх без перевірки гнати у військо
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Ізраїль мобілізує у віці 18-41 рік. У Іраку та Афгані також 40-50-річними були хіба старші офіцери і генерали.
І причому тут середній вік? У першу чергу дивилися не на це, а на фізичний стан. Бо ви кажете про середній вік 25-30, а основу мобілізованих у всіх арміях тих часів якраз складали юнаки віком 18-25, тобто нижче середнього віку!
Мого діда в 1944 совки не призвали, бо йому тоді 37 років було (в 1941 тікали і не встигли призвати) і його визнали застарим. А в 1944 асвабадітєлі вигрібли всю молодь із українських сіл...
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21.02.2025 12:02 Відповісти
Ізраїль не мобілізовує людей на тотальну війну на виснаження, а проводить точкові військові операції, Ізраїль ніколи не вів такої війни як ми. За весь час його цих війн з 1948 року загинуло трохи більше 10 тисяч солдат за майже 80 років, в нас такі втрати кожні 3 місяці. Про операції США в Іраку та Афганістані чи СССР в Афганістан івзагалі смішно говорити .
Середній вік червоноармійця у Другу Світову був 30 років. За весь час призову з 1941 по 45 підпали під мобілізацію призовники народжені з 1887 по 1927 рік. Тобто і за 50 навіть мобілізовували. При тому, що в ті важкі часи 50 річного за станом організму сміло можна порівняти з сьогоднішнім 60 річним.
А середній вік при тому, що вказує, яких категорій людей є найбільше. Так от, коли молоді було багато більше за людей середнього віку, то можна гратись в призов 18-25 річних. Але коли в нас на одного 20 річного є три 40 річні і два 55 річні, то ви ніколи не назбираєте армії, яка потрібна, щоб вести цю війну. Якщо набирати лише18-40 років, то в ЗСУ буде не 900 тисяч, а максимум 300 і вони будуть дуже швидко розгромлені 1,5 млн армією рф
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21.02.2025 12:23 Відповісти
У 1941 році вік призову в ссср був 18-37 років. Потім збільшили, звісно, бо кілька мільйонів у полон здалися, але в 1944 знову брали переважно молодь. Я реальний приклад наводжу - діда НЕ ВЗЯЛИ через вік, але оформили у відомчу охорону залізниці (це не армія). Жив удома, ходив як на роботу з рушницею охороняти. І він здоровий був - після війни довго лісорубом працював.
І так, 1887 рік - це не в армію брали, а в ополчення... І так, старших у совку брали РАЗОМ із молодими, а не ЗАМІСТЬ них. У німців у 1945 в фольксштурм теж 45-50-річних почали брати, АЛЕ після того, як вигрібли всю молодь.
Це сране зелене ноу-хау - взагалі не чіпати 18-24-річних, зате призивати 40-50-річних!
І у нас не 300 тис. військовозобов'язаних віком 18-40, а значно більше! Навіть із урахуванням заброньованих, студентів, багатодітних і тд.
І так, ніщо не заважає призивати осіб старше 40 чи 45 виключно на небойові посади (де не треба залізного здоров'я), якщо у цих людей немає бойового досвіду чи вони добровільно не визвалися в піхоту.
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21.02.2025 12:36 Відповісти
Маніпуляція. 23 червня 1941 був виданий приказ про мобілізацію 1905-1918, тобто 23-36 річних. Потім після того, як РККА розсипалась в перший місяць війни 10 серпня 1941 був виданий указ про мобілізацію 1890-1904 і 1922-23 років (1919-1921 на той момент служили поголовно в армії) тобто у віці 18-51 рік, ане 18-37, як ви маніпулюєте тут.
Та й взагалі що ми порівнюємо? Події майже 100 літньої давнини у вкрай тоталітарному совку, де людей мали за худобу. Зараз світ глобалізований, люди розумніші,багатші і не позволють, щоби їх гнали в пачками, як худобу - тим більше молоді інтернетизовані люди. І якщо держава прийняла рішення вести війну з багатократно більшим ворогом, де будуть потрібні мільйони мобілізованих, то мобілізації не уникнуть не лише 18 річні, яких кіт наплакав, а й доведеться братися за 60+, адже там теж немало є ще фізично крепких дядьків, які мають здоров'я краще, ніж багато 40 річних
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21.02.2025 13:29 Відповісти
Історик! Кого мобілізовувати, вирішує не воєнком, а Верховоїий головнокомандувач і камарілья його прихвостнів у Верховній раді. Чи такі прості речі для " істориків" дуже важко зрозуміти?
Саме через то, що влада відсторонилася від непопулярної мобілізації і не надала військовим НІЯКИХ повноважень на її проведення і виникають ті конфлікти і писанина ІПОШників і корисних ідіотів у коментарях.
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21.02.2025 12:45 Відповісти
Так я згоден, але професіоналізм воєнкомів теж має бути... Якщо їм влада не дала вказівку, то це не значить, що треба гребсти хворих людей, від яких потім підрозділи відмовляються!
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21.02.2025 12:55 Відповісти
Це " совєти посторннєго". Дала, не дала, налила, розлила.
Нама інколи кому на курок нажимати, фізично відсутні люди, криві, дурні, ніяких немає.
А більше мільона заброньовані, а 18- 25 - ядерний ілікторат Зеленьського. Через то і мобілізують усіх, кого можуть, хто не вілдкупився "" законними бумажками", а тиких мільонів два, не менше.
Яка тут вакханалія піднялася, коли "ТЦК посміли перевіряти документи під час воєнного стану, на концерті Вакарчука"? Так то і є той мобресурс який розказує що " нєправільніє ТЦК прзівають крівіх".
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21.02.2025 13:36 Відповісти
А якщо росіяни те ж почнуть так як ми то як ми їх переможемо якщо нас значно менше? Ну я маю на увазі як можна побачити прмий зв'язок з такою мобілізацією та перемогою?
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21.02.2025 11:54 Відповісти
А я що говорив про перемогу? Просто влада діє по ситуації і тягне цю війну, як може - надіється, що якось воно там буде в майбутньому.
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21.02.2025 12:02 Відповісти
Не потрібно ніяких ув'язнень, то абсолютно зайве. Потрібно інше. Наловили умовно 20 осіб. В кінці дня провели "планьорку", на якій визначили найбільш ефективні "групи оповіщення". З них у бусик у будь якій пропорції додали 5 тцк+5полісменів. Крапка.
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21.02.2025 11:16 Відповісти
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21.02.2025 10:26 Відповісти
фінансова піраміда вичерпала свої можливості. самознищується. винуваті нижчі у ланці.
закон природи. виживання.
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21.02.2025 10:35 Відповісти
А Подоляк готував відхідні шляхи ще два роки тому, але ТЦКшики вважали себе недоторканими і не робили висновків...
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21.02.2025 10:40 Відповісти
Отих биків в гюльчатайках, що кошмарять цивільних по містах та селах, утилізують на нулі як безпосередніх свідків злочинів влади. Це лише питання часу.
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21.02.2025 10:42 Відповісти
нє!
вони нормально наскирдували.
відкупляться.
тим більше вони всі інваліди убд.
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21.02.2025 10:48 Відповісти
Не відкупляться. Завжди є хтось, у кого "кунг- фу" краще. Попрацюють з ними їхніми ж методами, ще й добровольцями побіжать. У 30ті роки взагалі кілька хвиль таких чисток було. Це ж було вже, як казав Кучма.)
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21.02.2025 10:57 Відповісти
Ні, ці бики так і залишаться в тилу проводиити бусифікацію, а потім за наказом влади розганяти черговий Майдан.
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21.02.2025 10:59 Відповісти
Можливо цих биків замінять інші, це якщо зевлада втримається. А ці бичари, мало того що добровольцями підуть, так ще й гроші в них заберуть, ті що наколядували. Ці пішаки нахер не потрібні владі.
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21.02.2025 11:23 Відповісти
Цікаво, а тому полтавському герою, яких збирався прострілювати цивільним коліна, вдасться відпетляти, зліпивши відмазку "я просто виконував наказ"?
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21.02.2025 11:02 Відповісти
шов третій рік повного свавілля ТЦК та почався другий рік "боротьби з цим"...
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21.02.2025 10:28 Відповісти
Майбутні вибори вносять корективи в буденні справи ТЦК...
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21.02.2025 10:29 Відповісти
То якщо вкинуть в бус,то відразу можна в СІЗО їхати?
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21.02.2025 10:29 Відповісти
Та два в одному!! Один на передову інший на комісію по дисциплині і законності - ділитися....
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21.02.2025 11:07 Відповісти
Давно пора.
І ще треба розслідувати випадки незаконного утримання та нанесення тілесних ушкоджень. І винести вироки.
Поки бєспрєдєльщіков не почнуть саджати, справа йтиме тільки гірше.
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21.02.2025 10:30 Відповісти
Вбивць майданівців 2014-го вже всіх посадили? Нагадайте, скільки років пройшло?
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21.02.2025 11:27 Відповісти
комітет ВР цим рішенням визнав що всі два+ роки незаконного відлову та бусифікації
за підтримки підарів з мвс були незаконними...
це можна кваліфікувати як:
1 організація незаконних збройних формувань
2 незаконне позбавлення волі з засточуванням фізичної сили та тортур
3 захоплення влади та повалення конституційного ладу.
тож всі хто цього свідомо не помічав, бо в більшості випадків були заяви та звернення до поліції, прокуратури та сбу. є учасниками спроби державного перевороту.
і це Вам нікуя не перевищення повноважень....
бо люди були викрадені, катовані та навіть десятки, якщо не сотні вбитих!!!!
і все, ****, з мовчазного дозволу боневтіка або по усній вказівці його опричників, що одно і теж.
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21.02.2025 10:31 Відповісти
І що маємо станом на зараз?
"якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив... він може понести покарання"
А може й не понести...
Та й законопроект може "висіти" роками...
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21.02.2025 10:56 Відповісти
а ти прочитав хоч слово про відповідальність???
я писав лиш за те, які закони були свідомо порушені з подачі зеленського та ОПи
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21.02.2025 11:11 Відповісти
Про відповідальність (примарну) написав я. Відчуваєш різницю?
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21.02.2025 11:19 Відповісти
ок, зрозумів
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21.02.2025 11:22 Відповісти
Дякую. Ні в якому разі не мав наміру вас виправити чи образити)
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21.02.2025 12:16 Відповісти
Бити по голові більше не будуть. Тільки по ниркам.
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21.02.2025 10:31 Відповісти
Своїх дітей від власної дурості і безсилля
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21.02.2025 11:25 Відповісти
Організатори кинули виконавців.
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21.02.2025 10:32 Відповісти
Насправді ні. Садитимуть тих, хто взяв хабар і відпустив мобілізованого. Тим, хто б"є і знущається з цивільних, як і раніше, нічого не буде.
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21.02.2025 10:38 Відповісти
Та яка різниця, все одно за пару годин приязної розмови в підвалі всі погоджуються що чоловік сам неадекватно застрибував в авто і бився о кінцівки чесних військових щойно з фронту.
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21.02.2025 10:35 Відповісти
О, то тепер мобілізацією будуть займатись мусара і державні адміністрації, як пише закон? Правильно, а то менти тільки наркотою торгують...
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21.02.2025 10:38 Відповісти
то, що краще?
вчитися бігати чи битися?
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21.02.2025 10:39 Відповісти
На фронті обидві навички згодяться
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21.02.2025 11:24 Відповісти
А хіба на тцкунів не розповсюджується дія Кримінального кодексу України? Ця організація стоїть над всіма українськими законами і конституцією України і для неї треба вигадувати якісь особливі закони? Це ще що за абсурд?
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21.02.2025 10:42 Відповісти
Ну три года не распространялось, а тут договорнячкем запахло и вжух у нас справедливостью запахло от самого справедливого и милостивого вождя Зе!🤣
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21.02.2025 11:40 Відповісти
А чому ее посилить покарання за ухилянн, і не садить депутатів які під час війни підігрують ****** ухилянтам чому адвокатів не садить за перешкоджання роботі тцк чи вже домовились з простітутками кацапстана опзж про здачу тоді на яке нам такий парламент забить двері і спалить всіх
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21.02.2025 10:56 Відповісти
Какой цинизм. Сначала использовать ТЦК по полной программе, а когда репутация этой структуры была окончательно скомпрометирована - заметить, что там какой-то непорядок. А ПОЛИЦИЯ, которая стоит рядом с ТЦКшниками и безучастно смотрит на творящийся беспредел? Как насчет полиции? Что там по полиции, гражданин ПАДАЛЬяк?! Зеленая плесень пробивает дно дна. На кого вообще расчитан этот пердежь в лужу?
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21.02.2025 10:59 Відповісти
А як же ви думали? Тим більш багато людей після закінчення бойових дій захочуть поспілкуватися з вами, оновити дані, випити філіжанку кави в затишному кафе, обговорити шляхи подальшого розвитку збройних сил. Невже ви їм відмовите?
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21.02.2025 11:20 Відповісти
Я ни в коем случае не пытаюсь отбелить или сместить фокус внимания с ТЦК на полицию.
Если бы сотни работников ТЦК получали реальные сроки за свой беспредел, то о какой-то доле порядочности этой структуры можно было бы поговорить. А так - это полностью преступная организация. И доля вины за провал мобилизации лежит также и на ТЦК.
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21.02.2025 11:37 Відповісти
Поки в суді будуть доводити їх вину - такий мобілізований з порушеннями вже загнеться в штурмі від інсульту, або в окопі від запалення легень.
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21.02.2025 11:23 Відповісти
Не прошло и три года. Вождь Зе снизошел до просьб своего мудрого нарида. Ура товаришу Зе! Выборы на носу, партии нужны голоса избирателей 🤣😂
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21.02.2025 11:38 Відповісти
Згідно наказу 262 придатними стали усі каліки,тому толку с цього закону нуль,як гребли хворих, так і будуть гребти..тепер якщо ти хворого комісуєш, наприклад с гемороєм або тубіком ,або с психічними розладами,якогось діда років 50+ у якого стоять статті В або Б ,то отримаєш вирок 8 років..тепер усі в кого не А ,с грижами,с гастритами,безубі,сліпі,сердечники,с діабетом,усі полізуть в окоп..
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Заради окозамилювання можуть таке і проголосувати і підписати, але наступним проголосують за "придатність" до служби туберкульозних хворих з активною стадією, та зі СНІДом.
З безсимптомним ВІЛ, "вилікуваним" туберкульозом, та з раком в стадії ремісії вже визнають придатними. Цікаво, що ж їх чекає в антисанітарних та холодних казармах/окопах, без належного доступу до ліків? Чи не загострення цих же хвороб? Але якщо це когось і хвилює, то точно не тих, хто ці закони приймав.
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21.02.2025 12:28 Відповісти
Я так зрозумів, що мобілізація відміняється, ухилянтам всі права, військовим -- закон.
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21.02.2025 11:50 Відповісти
Військові боронять країну на фронті. За що їм доземний уклін. В тцк - істоти, які вчиняють катування й глум над людьми, до вбивств включно.
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21.02.2025 11:53 Відповісти
Ти знаєшь інший шлях в ЗСУ та НАЦГВАРДІЮ МИНУЯ ТЦК ???
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21.02.2025 13:24 Відповісти
Потерпи ще трохи кирюша, скоро ти зможеш вилізти на вулицю і розмахувати триколором перед "освободітєлямі"
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Потрібно було одразу викинути проміжну ланку з рекрутингу та надати військовим забепечувати і навчати своє поповнення...
Підрозділи від початку і до кінця могли б контролювати процес кого беруть і як навчають, наприклад штрафувати керівників навчальних центрів за неякісне навчання та керівників тцк за реально хворих новобранців які нах... не потрібні військовим тому що лиш заповнюють штат але воювати не можуть...

Так б не зірвали б рекрутинг, а тепер є проблема із забезпечення спеціалістів РЕБ до прикладу... хороші інженери попали в піхоту а взамін люди без досвіду
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21.02.2025 12:05 Відповісти
РАДА ПЕРЕВЕРШУЄ САМА СЕБЕ.
ТЕПЕР МОНА СМЄЛО ПОСИЛАТЬ УСІХ ВІЙСЬКОВИХ ТЦК НА..., РОБИТИ З СЕБЕ ЖЕРТВУ І ЙТИ ДОДОМУ, А ВІЙСЬКОВИЙ В ТЮРМУ.
МОБІЛІЗАЦІЯ ЗІРВАНА, У кремлі ПЛЕСКАЮТЬ В ЛАДОНІ.

І це замість того щоби дати право військовим стріляти не ураження на тіх хто бикує, та робить напади на ТЦК.
ВИ ДОГРАЄТЕСЬ.
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21.02.2025 13:18 Відповісти
Давайте вже курви ваші вибори, відміну війсьеового стану і дембель мобілізованим.
А там РОЗ...ХЛЮБУЙТЕСЬ САМІ ТА ГРАЙТЕ САМІ У СВІЙ ДИВАННИЙ ПАТРІОТИЗ.
Якшо ще буде де.
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21.02.2025 13:20 Відповісти
 
 