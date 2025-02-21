Армія РФ просунулась біля Андріївки та Улаклів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ просунулися в Донецькій області біля двох населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні проєкт DeepState повідомив, що ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угруповання Сил Оборони.
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Щось думаю що такі як Марченко і Кривонос уже самі не підуть, тому що розуміють що цей бардак без волі вищого керівництва не розгребсти, а потім на них звалять всі пройб..., а щодо старого генштабу то придані підрозділи і відсутність взаємодії між сусідами, прискорене навчання новачків... Це все було і за їх часів.. Можна почитати інтерв'ю Купола, за що його тоді і зняли
Тому треба терміново капітулювати.
капітуляційпоступок?
росія поспішає, поки ще має "образ сили", здається грізною нездоланною міццю. Бо якщо виявиться, що ані армія, ані фінанси там не дозволять рухатись далі, то розмова, навіть з Трампом, буде вже іншою.