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Армія РФ просунулась біля Андріївки та Улаклів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ просунулися в Донецькій області біля двох населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні проєкт DeepState повідомив, що ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угруповання Сил Оборони.

Ворог просунувся біля Улакли
Улакли
Ворог просунувся біля Андріївки
Андріївка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8954) бойові дії (4199) Волноваський район (301) Улакли (10) Андріївка (18) війна в Україні (5022) DeepState (179)


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Зе, поверніть до Генштабу генералів Муженко, Кривоніс, Марченко, Галушкина. Такому "стратегу" як сирський на базарі грош ціна.
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21.02.2025 11:35 Відповісти
Та навіть якщо повернуть для початку потрібне озброєння і головне якісно зроблене, з одними автоматами довго не повоює ніякий стратег...
Щось думаю що такі як Марченко і Кривонос уже самі не підуть, тому що розуміють що цей бардак без волі вищого керівництва не розгребсти, а потім на них звалять всі пройб..., а щодо старого генштабу то придані підрозділи і відсутність взаємодії між сусідами, прискорене навчання новачків... Це все було і за їх часів.. Можна почитати інтерв'ю Купола, за що його тоді і зняли
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21.02.2025 11:46 Відповісти
Абсолютна більшість просувань - на колишньому Курахівському напрямку. На Покровськ поки не рухаються. Сил не вистачає.
Тому треба терміново капітулювати.
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21.02.2025 11:36 Відповісти
Згоден, просування по суті зупинились, лише вирівнювання фронту. Якого дідька від України вимагають якихось капітуляцій поступок?
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21.02.2025 14:10 Відповісти
Тому і вимагають, поки не дай боже ситуація не розвернулась. І поки проблеми російської економіки ще не дали про себе знати, бо ознаки вже є.
росія поспішає, поки ще має "образ сили", здається грізною нездоланною міццю. Бо якщо виявиться, що ані армія, ані фінанси там не дозволять рухатись далі, то розмова, навіть з Трампом, буде вже іншою.
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21.02.2025 14:13 Відповісти
Щось це більше схоже на поступливо--зрадницьку стратегію найвищ наших ЗЕ-ліліпутінських агентяр?! Постійно ж демонструють. що рашо--виродки вже вихоркалися і наступають по-одиноко на мопедах а той на віслючках.... Хіба вже нікому зупинить оту очманілу п*янь??? Та послали б хоч наряд мінтів. шоб пов*язли отих ***********--розбишак... А то вже .вчора. холерик-трампуша штрикав нам межи о чі-- мовляв: що ви там іще хорохоритесь. коли так багато поздавали територій( тобто лягайте.врешті-решт. під кацапидлів і проблемам-край...)
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21.02.2025 15:18 Відповісти
 
 