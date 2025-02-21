Росія змушує мобілізованих підписувати контракти з міноборони. Інакше їхні шанси вижити знижуються до 10%, - британська розвідка
Російські військові командири виконують наказ Кремля та змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їх обіцяють відправити у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15% .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Хоча контракти, укладені з російськими солдатами мають формальні дати закінчення, вони, як повідомляє російське ЗМІ Верстка, можуть діяти безстроково, а тим, хто відмовляється підписувати, погрожують відправленням у "м'ясорубку" з рівнем виживання всього 10-15%.
Розвідка припускає, що зусилля Росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну у 2022 році Росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими.
Це суттєво зменшило кількість російських військовослужбовців з більш ніж елементарним рівнем підготовки, зауважують британські аналітики.
"Керівництво Росії також майже напевно сприймає такі заходи як скорочення потенційної потреби в подальших непопулярних всередині країни мобілізаціях. Після оголошення Путіним часткової мобілізації 2022 року сотні тисяч молодих і освічених росіян вважали за краще покинути країну, ніж брати участь у незаконному російському вторгненні. Це суттєво сприяло довгостроковим труднощам на російському ринку праці", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, нагадаємо у січні пресслужба ГУР МО повідомила, що для поповнення втрат армії Росія планує залучити щонайменше 126 тис. солдатів із "спецконтингенту".
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А щоб не пристрелили свої ж - краще здаватися підрозділом і коли дрони русні на зарядці акумуляторів!
Чтобы показать украинский контраст, и стимулировать украинчиков опять идти класть головы непонятно за что ?)
Даже тупой уже заметил что после каждого визита высокопоставленных британских лиц в Киев, или наших в GB, начинаются то мутки с мобилизацией, то очередная бездумная авантюра на территории РФ с последующим вырубанием украинской электрики на пару недель.
Вон Залужного готовят в президенты. В суверенное государство, лол.
Хоть бы не палились так явно.