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Новини Мобілізація в РФ
2 006 16

Росія змушує мобілізованих підписувати контракти з міноборони. Інакше їхні шанси вижити знижуються до 10%, - британська розвідка

Росія знайшла спосіб змусити воювати мобілізованих

Російські військові командири виконують наказ Кремля та змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їх обіцяють відправити у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15% .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Хоча контракти, укладені з російськими солдатами мають формальні дати закінчення, вони, як повідомляє російське ЗМІ Верстка, можуть діяти безстроково, а тим, хто відмовляється підписувати, погрожують відправленням у "м'ясорубку" з рівнем виживання всього 10-15%.

Розвідка припускає, що зусилля Росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну у 2022 році Росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими.

Це суттєво зменшило кількість російських військовослужбовців з більш ніж елементарним рівнем підготовки, зауважують британські аналітики.

"Керівництво Росії також майже напевно сприймає такі заходи як скорочення потенційної потреби в подальших непопулярних всередині країни мобілізаціях. Після оголошення Путіним часткової мобілізації 2022 року сотні тисяч молодих і освічених росіян вважали за краще покинути країну, ніж брати участь у незаконному російському вторгненні. Це суттєво сприяло довгостроковим труднощам на російському ринку праці", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, нагадаємо у січні пресслужба ГУР МО повідомила, що для поповнення втрат армії Росія планує залучити щонайменше 126 тис. солдатів із "спецконтингенту".

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Автор: 

армія рф (18060) Велика Британія (5687) зовнішня розвідка (483)


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Топ коментарі
+5
Це означає що у русні вже закінчується м'ясо для безглуздих штурмів на самокатах. Тому вони й виють про закінчення війни, перемир'я, переговори і вибори - щоб накопити сили для нових штурмів.
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21.02.2025 12:31 Відповісти
+3
Але схоже, що воно в нас вже закінчилося давно, виходячи з людожерної бусифікації.
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21.02.2025 13:07 Відповісти
+2
Після підписання "контракта" на штурм не відправлять, ага.
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21.02.2025 12:34 Відповісти
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Це означає що у русні вже закінчується м'ясо для безглуздих штурмів на самокатах. Тому вони й виють про закінчення війни, перемир'я, переговори і вибори - щоб накопити сили для нових штурмів.
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21.02.2025 12:31 Відповісти
Але схоже, що воно в нас вже закінчилося давно, виходячи з людожерної бусифікації.
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21.02.2025 13:07 Відповісти
Навіть в рашці до такого терору проти цивільних не додумалися.
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21.02.2025 13:08 Відповісти
А чому самі не йдуть? Було два роки підготуватися поки дідки-каліки оборону тримали.
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21.02.2025 13:44 Відповісти
Після підписання "контракта" на штурм не відправлять, ага.
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21.02.2025 12:34 Відповісти
Відправляють, але якщо так, то виживання у кацапів має становити 90%
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21.02.2025 12:43 Відповісти
Звичайно. Доказів, правда, немає, але треба вірити.
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21.02.2025 12:45 Відповісти
тут дорога тільки одна - піднімати білий стяг і у полон...
А щоб не пристрелили свої ж - краще здаватися підрозділом і коли дрони русні на зарядці акумуляторів!
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21.02.2025 12:40 Відповісти
Ой ну к чему эти вбросы?)
Чтобы показать украинский контраст, и стимулировать украинчиков опять идти класть головы непонятно за что ?)

Даже тупой уже заметил что после каждого визита высокопоставленных британских лиц в Киев, или наших в GB, начинаются то мутки с мобилизацией, то очередная бездумная авантюра на территории РФ с последующим вырубанием украинской электрики на пару недель.

Вон Залужного готовят в президенты. В суверенное государство, лол.

Хоть бы не палились так явно.
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21.02.2025 12:44 Відповісти
Різницю між нападом та захистом відчуваєш, кацапе?
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21.02.2025 12:57 Відповісти
Тут Ваня зробив дурість: підписав контракт від чого зник без вісті…
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21.02.2025 13:46 Відповісти
 
 