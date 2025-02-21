Ми не повинні зараз залишати Україну саму, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна залишати на самоті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Він також наголосив, що необхідно продовжити підтримувати українську армію. Проте Шольц вкотре наголосив, що ще рано говорити про відправлення миротворчих сил в Україну.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також заявив, що зарано говорити про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні.

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