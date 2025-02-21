Ми не повинні зараз залишати Україну саму, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна залишати на самоті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.
Він також наголосив, що необхідно продовжити підтримувати українську армію. Проте Шольц вкотре наголосив, що ще рано говорити про відправлення миротворчих сил в Україну.
Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також заявив, що зарано говорити про залучення німецьких військових до можливої миротворчої операції в Україні.
Топ коментарі
+8 УАВ
показати весь коментар21.02.2025 12:51 Відповісти Посилання
+6 Tema9
показати весь коментар21.02.2025 12:47 Відповісти Посилання
+4 Ostap Zion #602720
показати весь коментар21.02.2025 12:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо тут ззаду - пуйло , спереду трампон вже підлаштувався
просто НЕ ПОВИННІ - тобто не повинні, але кинемо )) (смерючий душок ріал політік від КГБ агента меркель)
то не вийо...шольц. сходи до меркель, попийте чайку - поржіть.
Мы заявляем что не оставим Украину, но Таурусы не дадим, войсками не подсобим. Будем болеть за этот бой, украинчики, а захотите договориться с противником, скажем что так нельзя, что демократия прежде всего, воюйте без цели дальше.
Все таки Трамп молодец.
Трамп - придурок !
Вы зелебобики так легко детектитесь))
Курни перемоги и потужно мечтай про кофе в Ялте))