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Ми не повинні зараз залишати Україну саму, - Шольц

Шольц про підтримку Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна залишати на самоті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Він також наголосив, що необхідно продовжити підтримувати українську армію. Проте  Шольц вкотре наголосив, що  ще рано говорити про відправлення миротворчих сил в Україну. 

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також заявив, що зарано говорити про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц відповів Трампу: Україну не можна звинувачувати у війні

Автор: 

Україна (5991) підтримка (630) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
КаZапюра нумерована, з'їбнула звідси, тут трайний дєколон не наливають
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21.02.2025 12:51 Відповісти
+6
Озабочєність Німеччини виходить на новий рівень.
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21.02.2025 12:47 Відповісти
+4
а шо ? ..третім будеш ?

бо тут ззаду - пуйло , спереду трампон вже підлаштувався
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21.02.2025 12:47 Відповісти
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а шо ? ..третім будеш ?

бо тут ззаду - пуйло , спереду трампон вже підлаштувався
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21.02.2025 12:47 Відповісти
Озабочєність Німеччини виходить на новий рівень.
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21.02.2025 12:47 Відповісти
розумію Трампа--як з такими сцикливими і брехливими можна вести справу
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21.02.2025 12:49 Відповісти
КаZапюра нумерована, з'їбнула звідси, тут трайний дєколон не наливають
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21.02.2025 12:51 Відповісти
Какой тройнiк. Он ожидает , как в том слогане, мол , шол хахол, зробив на пол. Шел кацап - зубами цап. И дождался ведь...
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21.02.2025 12:54 Відповісти
І чого в тебе так срака підгорає???
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21.02.2025 13:22 Відповісти
найбільший брехун це Трамп ! що там Мексика вже заплатила за паркан з першого терміну ?
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21.02.2025 12:51 Відповісти
Ну то зберіть собі простроченого
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21.02.2025 12:49 Відповісти
і.і.і.і.і.і.і.і ??????🤓🧐
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21.02.2025 12:51 Відповісти
тільки разом із завгоспом
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21.02.2025 12:53 Відповісти
тоді давай Тауруси !
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21.02.2025 12:49 Відповісти
ну Шольц влучно сказав - "Ми НЕ ПОВИННІ залишати" ..не - НЕ ЗАЛИШИМО, чи НЕ ЗАЛИШАЄМО

просто НЕ ПОВИННІ - тобто не повинні, але кинемо )) (смерючий душок ріал політік від КГБ агента меркель)
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21.02.2025 12:50 Відповісти
Шольц!!! Де ТАУРУСИ???
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21.02.2025 12:51 Відповісти
по факту вже залишили

то не вийо...шольц. сходи до меркель, попийте чайку - поржіть.
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21.02.2025 12:52 Відповісти
И как об этом растолковать двум дуракам, чтобы не играли на публику, а непонятки решали тэт-а-тэт.
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21.02.2025 12:52 Відповісти
Шо від нього можна очікувати? Це ж однопартієць шрьодера...
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21.02.2025 12:53 Відповісти
якщо ЄС піклується про Україну, вони можуть дозволити Україні приєднатися до ЄС сьогодні без умов. Сумна реальність, ЄС зацікавлений лише в обмеженій підтримці України у кровопролитній війні проти Росії.
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21.02.2025 12:55 Відповісти
Вот и вся политика европейцев.

Мы заявляем что не оставим Украину, но Таурусы не дадим, войсками не подсобим. Будем болеть за этот бой, украинчики, а захотите договориться с противником, скажем что так нельзя, что демократия прежде всего, воюйте без цели дальше.

Все таки Трамп молодец.
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21.02.2025 12:55 Відповісти
"не плутай Божий дар із яєшнею" а то якісь гогель-могель в тебе получається....
Трамп - придурок !
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21.02.2025 13:03 Відповісти
Это все что ты увидел в комментарии?
Вы зелебобики так легко детектитесь))
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21.02.2025 13:05 Відповісти
"...а захотите договориться с противником..." - біла гарячка після бояришника чи це в тебе із дитинства ?
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21.02.2025 13:07 Відповісти
Зелебобик, расслабься уже, я не дискутирую с нейроразнообразными))
Курни перемоги и потужно мечтай про кофе в Ялте))
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21.02.2025 13:13 Відповісти
....... за руським кораблем!
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21.02.2025 13:15 Відповісти
Що знову ? Наша пісня гарна нова, починаєм її знову,, ? Чи подорослішала ЄС... ? Дяді Сема колишнього вже не має, у рудого дяді секс з паРАШЕЮ... Дорослішайте...
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21.02.2025 12:55 Відповісти
Трамп заколочує нову війну. Тему миротворців смішно обсмоктувати.
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21.02.2025 12:56 Відповісти
Дозаколочуе, шо Тайвань профукае таукитайцям.
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21.02.2025 13:00 Відповісти
Треба не критикувати, а дякувати партнерам і друзям України за підтримку, завдяки якій ми можемо й надалі стримувати скажену орду біля кордонів Європи. Якщо хтось допомагає Україні навіть небагато, патронами, гвинтівками, тепловізорами чи автомобілям - це все одно краще ніж нічим.
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21.02.2025 12:59 Відповісти
Пане Шольц, ви так і залишились імпотентами. Знаючи це,- напав путін. Знаючи це- нападе трамп. Огидно це все…
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21.02.2025 13:00 Відповісти
ну да, что нибудь подкинуть- чтобы дальше украина воевала, разрушалась и самоубивалась, а польша будет цвести
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21.02.2025 13:17 Відповісти
ніколи не можна. Ні раніше ні зараз ні в майбутньому. Це якщо ви цінуєте свою безпеку, та своє майбутнє
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21.02.2025 13:42 Відповісти
Уточнюй - Миротворчих сил і Таураси
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21.02.2025 14:17 Відповісти
 
 