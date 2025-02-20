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Новини Президент Трамп
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Шольц відповів Трампу: Україну не можна звинувачувати у війні

Олаф Шольц про армію України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна звинувачувати у війні, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ

Його слова стали відповіддю на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні "не слід було" починати війну.

"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому", - наголосив канцлер.

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За його словами, саме тому Євросоюз тримає двері відкритими для України як потенційного члена.

"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", - підкреслив він.

Шольц також заявив, що у разі майбутнього мирного врегулювання Україна має мати сильну армію, "за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що влада України дозволила тривати війні. Також він додав, що Україні "не слід було цього починати".

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Автор: 

Трамп Дональд (6321) Шольц Олаф (1142) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+14
В даному випадку Олаф Шольц правий , крапка !!
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20.02.2025 12:26 Відповісти
+7
Він типу дитина трирічна той Трамп? Як дегенерату прям пояснють.
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20.02.2025 12:26 Відповісти
+4
Можна,неможна.. Головне, що рижий п.дор хоче.
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20.02.2025 12:16 Відповісти
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Можна,неможна.. Головне, що рижий п.дор хоче.
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20.02.2025 12:16 Відповісти
От зара ти не ковбаса, а хароший пустомеля!
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20.02.2025 12:16 Відповісти
неможна, а то що?
рудий чубчік меркель возив мордою по батареї.
а тебе, ліверна ковбаса, взагалі за людину не вважає.
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20.02.2025 12:18 Відповісти
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20.02.2025 12:25 Відповісти
Він типу дитина трирічна той Трамп? Як дегенерату прям пояснють.
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20.02.2025 12:26 Відповісти
В даному випадку Олаф Шольц правий , крапка !!
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20.02.2025 12:26 Відповісти
Україну - ні, перзидента- так.
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20.02.2025 12:27 Відповісти
Шольц давай Тауруси досить трендіти ! від слів кацапи не дохнуть .
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20.02.2025 12:29 Відповісти
Шольц нічого вже не дасть.В них вибори через пару днів.Але менше з тим,Німеччина при Шольцу дала допомоги на мільярди євро.
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20.02.2025 12:37 Відповісти
підказочка.
млрд євро на оплату прокурорів, суддів, мєнтів, чиновників.
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20.02.2025 12:39 Відповісти
Підказочка,мільярди ще на з/п військовим,вчителям,лікарям,рятувальникам і т.д.Ми за рахунок свого бюджету можемо фінасувати тільки 40% видатків.Тобто 6 гривень з 10 це гроші від ЄС і США.
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20.02.2025 13:43 Відповісти
зарплатня військових вчителів лікарів рятувальників, всіх разом взятих, дорівнює половині зарплатні офісу ген прокурора.
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20.02.2025 13:47 Відповісти
Аби щось варнякать.Ти можеш таке ідіотам тлумачить,таким як сам.Не полінився,загуглив.Бюджет прокуратури 24р-14.58млрд.грн.Бюджет ЗСУ тільки на грошове забезпечення 24р-1.07 трільйон грн.
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20.02.2025 15:07 Відповісти
і що цікаво.
військові живуть в общагах, їдять в солдатських столовнях, одягаються в однострій.
прокурори інваліди пенсіонери в тридцять років їздять на ленроверах, живуть в маєтках від 300 кв м, возять губатих коханок на майорку.
а, так, да.
живи в рожевих окулярах, на весельці.
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20.02.2025 15:15 Відповісти
Набрехав,обісрався і ліпиш горбатого.
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20.02.2025 15:49 Відповісти
так так!
по бумажкам, всі прокурори обісрані горбаті інваліди не пенсії!
а, військові брехливо жирують в окопах.
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20.02.2025 15:53 Відповісти
Байден на останок трохи дав .
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20.02.2025 12:41 Відповісти
Є Україна, а є влада яка шостий рік розмінює інтереси України, і зубами вгризається щоб буди ше років 5 мінімум, це різні поняття
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20.02.2025 12:31 Відповісти
взялися пояснювати очевидні речі президенту США, виглядає смішно з якою обережністю вони це роблять, ніби маленькому хлопчику в дитячому садочку вихователі. Зате Трамп дозволяє собі тупість і наглість з великою впевненістю, про обережність зовсім не йдеться. Ідіоти завжди впевнені в собі. Міжнародна політика з Трампом перетворилася на повний цирк.
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20.02.2025 12:42 Відповісти
бо тільки в такій ситуації ***** знову на коні
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20.02.2025 12:43 Відповісти
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20.02.2025 13:21 Відповісти
 
 