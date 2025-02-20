Шольц відповів Трампу: Україну не можна звинувачувати у війні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна звинувачувати у війні, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ

Його слова стали відповіддю на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні "не слід було" починати війну.

"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому", - наголосив канцлер.

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За його словами, саме тому Євросоюз тримає двері відкритими для України як потенційного члена.

"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", - підкреслив він.

Шольц також заявив, що у разі майбутнього мирного врегулювання Україна має мати сильну армію, "за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що влада України дозволила тривати війні. Також він додав, що Україні "не слід було цього починати".

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