Шольц відповів Трампу: Україну не можна звинувачувати у війні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна звинувачувати у війні, яку розпочала Росія.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ
Його слова стали відповіддю на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні "не слід було" починати війну.
"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому", - наголосив канцлер.
За його словами, саме тому Євросоюз тримає двері відкритими для України як потенційного члена.
"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", - підкреслив він.
Шольц також заявив, що у разі майбутнього мирного врегулювання Україна має мати сильну армію, "за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що влада України дозволила тривати війні. Також він додав, що Україні "не слід було цього починати".
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рудий чубчік меркель возив мордою по батареї.
а тебе, ліверна ковбаса, взагалі за людину не вважає.
млрд євро на оплату прокурорів, суддів, мєнтів, чиновників.
військові живуть в общагах, їдять в солдатських столовнях, одягаються в однострій.
прокурори інваліди пенсіонери в тридцять років їздять на ленроверах, живуть в маєтках від 300 кв м, возять губатих коханок на майорку.
а, так, да.
живи в рожевих окулярах, на весельці.
по бумажкам, всі прокурори обісрані горбаті інваліди не пенсії!
а, військові брехливо жирують в окопах.